Институт предательства. Чем занимается Институт философии РАН

10:33 30.07.2024 Институт предательства: ИФ РАН побеждает Россию. Оплачивают русские

Отдел расследований "Первого русского"

28 Июля 2024



Оголтелая русофобия в среде ученых, открыто перешедших на сторону врага, - это одно из наиболее мягких определений, которым целую группу сотрудников Института философии Российской академии наук (ИФ РАН) награждают их патриотичные коллеги. Данное учреждение уже не раз оказывалось в центре скандала с предательством своей Родины, и как выяснил Царьград, несмотря на огласку неприглядных фактов никаких изменений толком не произошло.



Предыстория



Институт философии (ИФ) РАН - одно из немногих отечественных учреждений науки, к которому вот уже несколько лет приковано внимание патриотической общественности. Причиной тому - русофобская позиция, которую занял целый ряд сотрудников научного учреждения после начала СВО. Да и в целом по отношению к власти в стране и к самим гражданам России.



Царьград ранее уже проводил большое расследование по ситуации в ИФ РАН и рассказывал, как в конце 2022 года оттуда был уволен ученый-патриот, замдиректора по научной работе Анатолий Черняев. Это произошло несмотря на то, что кандидатуру Черняева на должность руководителя ИФ РАН выдвинул лично министр просвещения Валерий Фальков. Стоит заметить, что Черняев был практически единственным сотрудником этого учреждения, кто ездил в Донбасс и вообще всячески продвигал патриотическую повестку. Однако в среде русофобов ИФ РАН он оказался белой вороной.



Интересно, что отставка Черняева произошла после того, как этого открыто потребовал иноагент Рубен Апресян*, который занимал тогда должность ведущего сотрудника ИФ РАН и руководил сектором этики. Это только сейчас мы знаем, что он, вероятно, покинул Россию и даже открыл в прошлом году на пару со сбежавшим в Израиль Андреем Макаревичем* ООО "Философия ненасилия" - организацию, которая по кодам ОКВЭД имеет широкий спектр разрешенных видов деятельности.



Однако, как выяснилось, битва за контроль над ИФ РАН, которым окончательно захотели завладеть русофобы, только начиналась. Еще одним печальным субъектом в составе Института философии стала иноагент Юлия Синеокая*, которая метила на пост главы ИФ РАН, но предпочтение было отдано Черняеву, за отставку которого потом стали бороться русофобы (и преуспели).



Назначение Черняева спасло ИФ РАН от воцарения в нем Юлии Синеокой*, а всю российскую науку - от позора: спустя два месяца, в феврале 2022-го Синеокая* покинула Россию и создала в Париже "Независимый институт философии", занимающийся борьбой с "российской агрессией". Можно представить себе конфуз, который произошел бы, если бы она это сделала в должности директора ИФ РАН, или вред, который могла бы причинить, если бы осталась. В ИФ РАН и без того изрядная часть сотрудников с 2014 года бегают с жовто-блакитными ленточками,

- писал по этому поводу известный публицист Егор Холмогров.



По данным источников Царьграда, патронами Синеокой* в ИФ РАН, двигавшими ее кандидатуру, были экс-глава Института философии Андрей Смирнов (занимал эту должность в течение пяти лет, но попытка его переназначения в декабре 2020 года провалилась) и Абдусалам Гусейнов, который стал врио директора после удачной попытки отстранения Черняева.



Синеокая* и Апресян* ярко показали общественности, какие настроения царят в ИФ РАН и какие задачи для себя ставят ведущие сотрудники Института философии. К примеру, в августе 2022 года Апресяна* проверили по линии МВД (инициатором был Виталий Бородин - глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК)) и выяснилось, что ученый "занимается антироссийской деятельностью при методической и финансовой поддержке зарубежных структур". Речь шла о Международном программном комитете Social, Emotional, and Ethical Learning, созданном при поддержке Университета Эмори (Атланта, США) и Фонда далай-ламы.



Бородин рассказал Царьграду, что Апресян* также был связан с экспертным советом Европейского бюро связи по миростроительству (EPLO), донорами которого являются Еврокомиссия и целая сеть либеральных НКО стран Запада.



Вместе с группой других лиц Апресян* участвовал в информационных кампаниях в соцсети Facebook**, направленных на дискредитацию армии России, СВО и президента Владимира Путина. И хотя Апресяна* считают идейным русофобом, есть все основания полагать, что делал он это не безвозмездно.



И этот человек, еще раз, - один из руководителей ИФ РАН, ответственный за целое направление научной работы. Интересно, что Апресян* и сейчас отчего-то числится действующим сотрудником ИФ РАН. Разве что на его странице поставлена необходимая в таких случаях пометка, что "данный материал произведен иноагентом…" (этот материал что, сам Апресян* писал? Или в иноагенты себя уже записал сам ИФ РАН?).



Впрочем, на поверку оказалось, что таких сотрудников в ИФ РАН немало.



Атака из Германии руками ИФ РАН



Весной 2023-го, то есть спустя год после начала спецоперации в немецком издательстве LIT Verlag вышел сборник эссе под названием "Перед лицом катастрофы". Сборник представляет собой целую серию сочинений, объединенных несколькими темами: неприятие СВО, неприятие русских, неприятие политики России и, разумеется, русофобия, умело замаскированная под философские умствования.



Сборник так и остался бы одним из очень многих аналогичных на Западе, если бы не одно жирное "но": он издан на русском языке, все авторы эссе - уроженцы нашей страны, а часть из них - действующие сотрудники ИФ РАН, которые и сегодня спокойно проживают в России.



Сборник "Перед лицом катастрофы" продается на сайте немецкого издательства. За какие-то 24,9 евро читатель может легко узнать, что на самом деле думают о России видные сотрудники ИФ РАН//Скриншот страницы сайта lit-verlag.de



Среди авторов: Елена Петровская (ведущий научный сотрудник, руководитель сектора эстетики), Оксана Тимофеева (сотрудница ИФ РАН, профессор факультета социологии и философии Европейского университета в Санкт-Петербурге), Олег Аронсон (старший научный сотрудник ИФ РАН) и другие.



Сборник редактировал представитель "метущейся русской интеллигенции", не принявший "преступный режим", Николай Плотников - научный сотрудник Института философии Рурского университета (Бохум, Германия).



О содержании этого сборника говорится в рецензии... Московского центра Карнеги* (нельзя не отметить, что место для рекламы книги было подобрано вполне соответствующее). Так, например, эссе Аронсона было посвящено "концепции коллективного стыда" русских за то, что "делает их государство" (обратим внимание, как это созвучно уже до боли знакомому "платить и каяться, каяться и платить").



Более того, Аронсон считает, что "нынешняя война" - это "месть проигравшего большинства выигравшему меньшинству". То есть либералы из секты "избранных", "золотой миллиард", олигархи - выиграли, но это не устроило остальную часть, "быдло", вот оно, собственно говоря, и "мстит".



Даже если представить себе, что Аронсон прав, то совершенно непонятно, почему такой процесс "мести" является чем-то плохим. Если уж признается, что богачи оставили простой люд с носом. Но нет, философ осуждает такую "войну".



Еще дальше зашла руководитель секции эстетики ИФ РАН Елена Петровская. В своем русофобском эссе она утверждает, что "в основе русского мышления лежит пренебрежение к живому и земному". Россия, по ее мнению, якобы стремится уничтожить противников при помощи "войны", чтобы добиться от них "признания". По Петровской, это есть концепция "ничто", так как если противник будет уничтожен, то кто тогда должен "признать" Россию? "Режим Путина", таким образом, является "ничтойным" и хочет "все обратить в ничто", бредит сотрудница Российской академии наук.



Ни Аронсон, ни Петровская за год, минувший с момента публикации своих эссе в немецком сборнике, не были включены в России в реестр иноагентов, а кроме прочего, не лишились помпезного представления своих персон на сайте ИФ РАН в качестве действующих сотрудников.



Дальше падать просто некуда



На самом деле, список ученых ИФ РАН, которых можно смело считать предателями, огромен. Если Аронсон, Петровская и другие опубликовались в сборнике русофобских эссе, то остальные устроили в своих соцсетях антирусскую, антигосударственную вакханалию небывалого масштаба. Вообще, в этом вопросе поражает то нахальство, с которым эти сотрудники выпячивают свою позицию. Ощущение такое, что они уверены: им ничего за это не будет (уверенность оказалась, к сожалению, небеспочвенной).



Итак, после начала СВО соцсети сотрудников ИФ РАН буквально выстрелили из всех своих русофобских орудий. Приведем примеры.



Научный сотрудник сектора философских проблем социальных и гуманитарных наук Института философии РАН Николай Мурзин:



Старший научный сотрудник Института философии Светлана Месяц и сотрудник ИФ РАН Николай Петяев призвали к голосованию за петицию по импичменту Владимира Путина:



Светлана Месяц также писала в комментариях коллегам "Россия - агрессор, Путин - террорист и убийца". Ей вторил Мурзин: "Пока Путин жив, все это будет продолжаться". Регулярная история в соцсетях Месяц - распространение фейков о русской армии и постоянные призывы "остановить войну":



Научный сотрудник сектора философии исламского мира Института философии РАН Сергей Бородай дал высокую оценку нашим трудам по теме, подтвердив справедливость того, что было сказано в этом материале Царьграда, который он охарактеризовал как "типичное русское мракобесие":



К слову, наши труды не давали покоя и самому экс-руководителю ИФ РАН Смирнову, который отчего-то воспринял обоснованную и подтвержденную источниками критику (ее наличие ведь говорит о демократии в стране, так чего же тут плохого?) как "массированное наступление":



Список таких наглядных публикаций в соцсетях можно продолжать и продолжать. На полях заметим, что даже неискушенному в философии от ИФ РАН читателю все-таки будет невдомек, отчего публикация приведенных выше скриншотов должна являться "массированным наступлением" и распространением "вороха чепухи". Ведь мы просто взяли и показали то, что сами ученые пишут в своих соцсетях, в открытом доступе. А также подкрепили доказательствами их прозападную и, соответственно, антирусскую ориентацию.



И, разумеется, большинство сотрудников ИФ РАН оказались подписантами нашумевшего "Письма против войны", составленного после начала СВО.



"Предатели русского духа"



В беседе с "Первым русским" философ, директор Института Царьграда Александр Дугин дал совершенно точную, на наш взгляд, оценку деятельности ИФ РАН. Он заметил, что в трудное для нашего государства время ученые, которые были выращены Россией и получали (и получают) деньги от России, состоялись как ученые в России благодаря научной школе, наследию и вообще традиционной глубине русской философской мысли, умудрились отвернуться от своей страны:



Они являются преступниками перед русским духом, перед историей государства, потому что в критический момент, когда требуется консолидация, мобилизация всех интеллектуальных, в первую очередь философских усилий, они вообще это игнорируют. Это делается показательно, это делается с полным внутренним остервенением и оголтелым неприятием того исторического момента, в котором живет общество. Это фактически демарш, это плевок в лицо президенту, власти, народу. Это делается осмысленно.



Дугин уверен, что именно такая позиция привела ко всему, что мы видим в последние годы в исполнении сотрудников ИФ РАН, ставших открытыми противниками России:



Следствием этого стали безусловные постоянные каминг-ауты новых и новых иностранных агентов, релокантов, как в случае с Синеокой* или Апресяном*. Все новые и новые сборники участников, сотрудников в Институте философии направлены на дискредитацию России. Фактически это институция, которая перешла на сторону врага.



"Замаравшихся" он называет агентами по "дискредитации русской патриотической мысли" в интересах Запада, которые стремятся маргинализировать русское философское наследие, презрительно относятся к религиозной культуре. И - дает вот такую характеристику взглядам сотрудников ИФ РАН:



Это погружение в такую модную на Западе и на самом деле предельно токсичную повестку в духе гендеров, постгуманистических исследований, когнитивистики. По сути дела, это институция, которая стала таким коллективным иностранным агентом на сегодняшний момент.



Наконец, Александр Дугин назвал "вызывающим недоумение" тот факт, что все перечисленные выше сотрудники продолжают заниматься своей деятельностью за государственный счет. И раз такое продолжается дальше, то возможно, стоит подумать вообще о закрытии этой структуры.



Может быть, было бы рационально расформировать его в целом и отдать помещение раненым, бойцам СВО или какому-то другому богоугодному заведению для установления справедливости. Этих людей просто распустить. Если они философы, их мысль от этого не должна зависеть. Ведь философ существует не потому, что получает зарплату в Институте философии, а потому, что он способен мыслить. В наше время можно было бы превратить Институт философии РАН в по-настоящему интеллектуальный штаб нашего философского цивилизационного возрождения. Но этого не произошло,

- резюмировал Дугин.



Что с того?



Фронт антирусской деятельности ряда сотрудников ИФ РАН настолько широк, что для сбора всех улик потребуется неделя, а то и месяц. Да и не факт, что такой работой должны заниматься журналисты, а не компетентные органы. Ведь в заявлениях и действиях некоторых ученых вполне усматривается состав преступления по ряду статей Уголовного кодекса. Как минимум речь может идти о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, клевете, призывам к свержению власти, массовым акциям протеста и неповиновения, а также к неконституционному перевороту.



Почему такие обвинения еще не предъявлены указанным сотрудникам вместе с доказательствами в виде скриншотов их высказываний - загадка. Александр Дугин сказал Царьграду, что неверно было бы мазать всех сотрудников ИФ РАН одной краской. Он отметил, что в составе научного философского сообщества "есть достойные люди". Это верно. Однако мы же говорим о конкретных сотрудниках, в подрывной деятельности которых (хотя бы с идеологической точки зрения) нет никаких сомнений.



* внесены в реестр иноагентов

** признана экстремистской и запрещена в России Источник - Царьград

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722324780





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов: Работу акимов будем оценивать по конкретным индикаторам улучшения качества жизни населения

- Роман Скляр провел совещание по реализации нацпроекта "Комфортная школа"

- Кадровые перестановки

- Цены на 8 видов продовольственных товаров снизились за прошедшую неделю

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 июля 2024 года

- Ситуация с распространением саранчи стабилизировалась на приграничных с Россией территориях

- Ерлан Кошанов встретился с жителями Карагандинской области

- Олжас Бектенов проверил работы по восстановлению сгоревшего соснового бора в "Семей орманы" и поручил усилить борьбу с незаконной вырубкой леса

- Про экономических чиновников

