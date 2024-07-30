Может ли лопнуть брюссельский крюк? - Е.Пустовойтова

10:43 30.07.2024 30.07.2024 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Способны ли "Патриоты за Европу" вернуть ее утраченное достоинство?



Мы с вами живем в период, когда ценности, которые мы привычно называем европейскими, со времен античности формировавшими представления о красоте, благородстве поступков, гармонии личности, высоте ее ума, талантах и прочем наборе тех интеллектуальных особенностей человека и общества, которые в итоге легли в общее представление о культуре, ставшей противоположностью варварству, – они стремительно превращаются в миф. Увы, этот миф не будет источником вдохновения для будущих Эзопов с Шекспирами и останется лишь историческим эхом.



Начну с самого простого примера. На минувшей неделе Европейская комиссия пригрозила суверенному правительству Словакии судебным иском, если Братислава примет готовящийся закон, требующий от неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа, объявлять себя таковыми. При этом сам Брюссель уже почти два года разрабатывает свой собственный закон об "иностранных агентах". "Я была в Братиславе и высказалась предельно ясно, – заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, – если вы последуете примеру Венгрии в отношении закона об НПО, мы немедленно запустим процедуру возбуждения дела о нарушении законодательства ЕС, потому что у нас уже есть решение суда", – сообщает The European Conservative. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил ей, что единственной причиной, по которой Брюссель взял Словакию под прицел, стала "суверенная позиция нынешнего правительства по многим важным внешнеполитическим вопросам, в которых Европейская комиссия ожидает абсолютного повиновения от государств – членов ЕС".



"Палкой" для усмирения непокорных у Брюсселя служит сакраментальный Фонд спасения и восстановления европейской экономики (RRF) объемом в €672,5 миллиарда заемных средств, расписанных по странам – членам, но выдаваемый только на определенных Брюсселем условиях, более похожих на выкручивание рук. Еврокомиссия может применить и другие карательные меры, включая удержание государственных средств, как это было в случае с Польшей и Венгрией, и даже приостановление права голоса (а значит и наложения вето) в Европейском совете.



До этой "ручки" Брюссель дошел при главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, предсказуемое продление полномочий которой состоялось на первой сессии Европейского парламента 16 июля.



Но никак не ослабило острые дискуссии в западной прессе и в парламентах всех мастей вокруг группы "Патриоты за Европу" Виктора Орбана, возникшей в "головном мозге" объединенной Европы. Брюссельский Еuractiv едва успевает освещать подробности этого скандального усиления разномыслия в Страсбурге. В середине июля французская ультраправая партия "Национальное объединение" (RN) объявила о присоединении к "патриотам", что было вполне логично, учитывая общую у них концепцию будущего Европы. После выборов, на которых RN получила 143 места в Национальном собрании Франции, президент партии Джордан Барделла заявил, что "с завтрашнего дня французские депутаты Европарламента будут в полной мере играть свою роль".



В группу Орбана уже входят 8 политических объединений, в том числе испанское VOX (Голос), которое вышло из группы европейских консерваторов и реформистов (ECR), возглавляемой премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Это вызвало нервный тик у Европейской народной партии (ЕНП), подсадившей в главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, и у SALF Альвизе Переса. "Защита суверенитета и границ" и, по словам Балаша Орбана, политического советника премьер-министра Венгрии, "реальная оппозиция элитам и доминирующей тенденции в Брюсселе" стала целью этого объединения членов ЕП, и их "мы ни перед чем не отступим" не могли не очаровать консерваторов в Европарламенте. "Мы открыты для всех, кто хочет работать с европейским подходом, но руководствуется патриотическими чувствами и выступает против плохих решений последних пяти лет в Брюсселе", – заявил лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль. А Росио де Меер, депутат Европарламента от Альмерии, заявила, что партия решила покинуть группу ECR, чтобы лучше защищать интересы европейских патриотов, которые защищают европейские нации, и что VOX "создает большую коалицию патриотов, чтобы противостоять новым вызовам, которые заключаются в уничтожении границ и родины".



Уже в день своего рождения 8 июля окрещенная ультраправой, группа "Патриоты за Европу" не скрывает своего стремления разрушить "евроатлантическую рамку" Евросоюза, заменив ее обещанием восстановления национального достоинства Европы.



Симптоматична быстрота, с которой эту политическую группу в Европарламенте определили в один ряд с "националистическими, евроскептическими и антисистемными силами", которым будет все труднее представлять и продвигать их в рамках ЕС, так как к ним будет применяться тот же "санитарный кордон", как это было сделано в отношении ультраправой группы "Идентичность и демократия", созданной в Брюсселе лидером RN Марин Ле Пен в июне 2019 года.



По сути дела, речь идет о "рытье траншей" внутри Европарламента и первой серьезной угрозе управлению единой Европой по-фондерляйенски. Понятное дело, против "патриотов" тут же ополчились все "европатриоты" ЕС. В минувший вторник, сообщил Еuractiv, они в Европейском парламенте сговорились не допустить ни одного члена "Патриотов за Европу" ни в один парламентский комитет. Для этого Европейская народная партия (ЕНП), социалисты ЕС (S&D) и либералы (Renew) договорились создать "санитарный кордон", когда дело дойдет до формирования комитетов Европарламента – они могут это сделать, имея в целом 400 мест в парламенте, насчитывающем 720 членов. "По этому вопросу существует консенсус, – заявил евро-депутат Паскаль Канфин в интервью Euractiv. – Невозможно, чтобы Европой управляли те, кто хочет ее разрушить".



И они сделали все, чтобы этого не допустить. Роберто Ванначчи, депутат Европарламента от итальянской Лиги и один из заместителей председателя группы "Патриоты за Европу", прокомментировал на своей странице в социальной сети: "Люди голосовали за правых, но Европейский союз смещается влево! Вот что я думаю об Урсуле фон дер Ляйен и первых днях работы Европейского парламента", когда представители Лиги не получили ни одного места на состоявшихся во вторник, 23 июля, выборах председателей комитетов Европарламента и вице-председателей.



Оставшаяся "без пряника" после выборов в ЕС, Джорджия Мелони и ее консерваторы и реформисты (ECR) хотели спеть соло и создать комитет Свободы, который занялся бы гражданскими свободами, правосудием и внутренними делами, но остались довольны распределением руководящих должностей в комитетах Европарламента. ECR оспаривала решения комитетов, которые были назначены Европарламентом на три президентских и десять вице-президентских постов и получила их. "Тринадцать раз "левые", "красные" и "зеленые" пытались уничтожить наших кандидатов, – похвастал сопредседатель ECR от "Братьев Италии" Никола Прокаччини. – Иногда это происходило с перевесом в один голос, в других случаях – с перевесом в несколько голосов. Они проиграли тринадцать раз. Спасибо нашим друзьям-правоцентристам за их поддержку. Я вытатуирую на себе цифру 13".



Вся эта околокресельная суета, отними от нее демагогию, нагишом похожа на обыкновенную бюрократическую возню, составляющую главное содержание любого бюрократического аппарата. Поэтому не надо думать, что новая группа депутатов в Европарламенте, инициированная венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, принесет победу здравомыслия в старушке Европе.



За массированной атакой европейских столиц на Москву лежат более твердые основы, чем пацифизм лидеров славянских государств региона или уязвленное самолюбие горячих итальянцев. "Патриоты за Европу", разумеется, изменят ландшафт в Европейском совете, но никак не изменят направление движения всей массы евро-депутатов к заветной, но еще прикрытой молчанием "страсбургских ягнят" цели – празднику насыщения желудков со "стола" в одну шестую часть суши. Обратите внимание – нынешние "друзья Путина", как их окрестила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, все представляют сугубо национальные интересы своей элиты, тогда как Урсула и ее сторонники в Европе скованы трансатлантическими цепями намертво, но... Что будут защищать "защитники национальных интересов", если придут к власти хоть завтра? Свои корпорации, доступ к ресурсам, прибыль. И те и другие решают одну задачу: обеспечить будущее своих сюзеренов, вручивших им власть в руки. И Россия для них – основной резерв.



Пример Второй мировой войны тут, как никакой другой, доказывает: пацифизм, принципы демократии (то есть народовластия), даже нацизм есть мишура, прикрывающая стремление получить доступ к новым природным запасам, дешевой рабочей силе, прибыли. Именно на это рассчитывали "просвещенная Европа" и "дикий Запад", создавая антигитлеровскую коалицию. Именно эти же силы и страны сегодня составляют коалицию против России.



Могут ли "Патриоты за Европу" вернуть Европе ее прежнее достоинство – большой вопрос. "Эта очень сильная сила евроскептиков сейчас потенциально может бросить вызов принципам политики ЕС", – считает специалист по радикальным популистским партиям в Центральной Европе из нежелательного в России Немецкого фонда Маршалла, трансатлантического аналитического центра Жужанна Вег, имея в виду, что цель "патриотов" состоит не в том, чтобы сорваться с брюссельского "крюка", не штурмовать Берлемон, а упразднить ЕС в том виде, в каком он сейчас существует, ограничив его способности влиять на национальную политику стран – членов. Но было бы преувеличением сказать, что они пока представляют угрозу существованию ЕС, считает специалист по европейским ультраправым в Королевском колледже Лондона Георгиос Самарас. Да и кто станет всерьез ломать "брюссельский крюк" и защищать "античную философию", когда только на "Фонде сплочения" ЕС, предназначенном для оказания финансовой поддержки наименее развитым странам – членам Евросоюза, "качаются" 392 миллиарда евро? Источник - fondsk.ru

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