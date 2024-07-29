Пакистан и Иран депортировали за неделю свыше 22 тысяч афганских беженцев

10:48 30.07.2024

На минувшей неделе Пакистан и Иран депортировали на родину свыше 22 тысяч афганских беженцев. Об этом сообщает Ariananews со ссылкой на заявление министерства по делам беженцев и репатриации в сформированном радикальным движением "Талибан"* правительстве.



Только в субботу, 27 июля, 5303 афганских беженца были принудительно перемещены в приграничные афганские провинции Нимроз, Кандагар и Нангархар. С 21 по 26 июля власти Ирана и Пакистана депортировали 17 265 афганцев. Среди вернувшихся в Афганистан есть женщины и дети.



Многие из депортированных мигрантов жаловались на плохое обращение с ними со стороны сотрудников полиции во время задержания и процедуры высылки, передает Afghanistan International. В свою очередь, официальные представители Пакистана и Ирана настаивают на том, что обращаются с афганскими беженцами в соответствии с международными законами, и считают депортацию нелегалов своим законным правом.



В июне представитель комиссии "Талибана" по оказанию помощи и переселению репатриантов Кари Юсуф Ахмади заявил, что "с начала 2024 года две соседние страны принудительно депортировали более 400 тысяч беженцев, причем 75% депортаций пришлось на Пакистан".



Вернувшиеся на родину мигранты сообщают о серьезных трудностях, включая нищету, безработицу и отсутствие жилья.



ℹ️ По информации Firstpost, после прихода талибов* к власти в августе 2021 года в Пакистан бежали около 600 тысяч афганцев. Еще несколько миллионов прибыли в страну ранее - в течение 40 лет, спасаясь от череды конфликтов, включая советское вторжение в декабре 1979 году, гражданскую войну и оккупацию США после 11 сентября 2001 года.



Кампанию по выселению нелегальных афганцев власти Пакистана активизировали в 2023 году, в результате страну были вынуждены покинуть миллионы мигрантов.



В Иран афганцы стали массово переселяться в начале 1980-х годов – сначала в качестве беженцев, а затем как экономические мигранты. До августа 2021 года их численность в Иране оставалась ниже 2 млн человек. По оценкам ООН, после прихода талибов к власти число афганских беженцев на иранской территории выросло до 3,5 млн человек. За последний год были депортированы более 1 млн.



В бедных районах Ирана афганцев живет больше, чем самих иранцев, что подпитывает антиафганские настроения. В прошлом году Высший совет национальной безопасности Ирана фактически запретил мигрантам проживать в 16 провинциях, поскольку там наблюдался резкий рост численности населения.



*Организация признана террористической и запрещена в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).