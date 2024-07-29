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|Токаев уволил зампреда КНБ - он работал с Каримом Масимовым и расследовал события Кантара
10:50 30.07.2024
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Марата Колкобаева, сообщает сайт Акорды.
О причинах такого решения информации нет, между тем, Колкобаеву 62 года и он мог оставить должность зампреда КНБ в связи с выходом на пенсию. В органах безопасности Колкобаев прослужил 40 лет. Он стал заместителем главы комитета нацбезопасности в октябре 2013-го. До этого работал в 9-м следственном департаменте КНБ, возглавлял ДКНБ Астаны.
Издание ORDA.kz уточняет, что Колкобаев имел отношение к расследованию январских беспорядков в стране, в том числе к делу своего бывшего шефа Карима Масимова, осужденного за госизмену. С должности он ушел в звании генерал-майора. Был награжден орденами "Даңк" ІІ степени, "Айбын" ІІ степени и ведомственными орденами и медалями.
Стоит отметить, что четверо бывших замов Масимова после январских событий, которые называют в Казахстане Кантаром или "Кровавым январем", были осуждены и получили различные сроки лишения свободы. Самый гуманный приговор, восемь лет условно, был вынесен в отношении Самата Абиша - племянника бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Его судили по делу о превышении полномочий. Абиша решением суда лишили звания генерала и государственных наград.