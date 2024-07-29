Израиль определяется с масштабами возмездия

10:51 30.07.2024

Пока премьер Нетаньяху грозит "Хезболле", группировка перемещает ракеты ближе к израильской границе



Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в понедельник посетил похороны жертв ракетного удара на Голанских высотах, в нанесении которого обвиняют ливанское движение "Хезболла". Пообещав "жесткий ответ" группировке, он не стал раскрывать детали согласованных накануне планов. Тем временем в Бейруте, столицах других стран региона и в США дают понять, что полномасштабный ответ "Хезболле" будет чреват перерастанием в региональную войну "всех против всех".



Посещая в понедельник населенный пункт Мадждаль-Шамс, который в субботу подвергся ракетному удару (12 детей и подростков погибли, еще около 40 человек получили ранения), Биньямин Нетаньяху пообещал: "Государство Израиль не может оставить это без внимания. Наш ответ последует, и он будет жестким".



Источники агентства Reuters в Минобороны Израиля отметили, что цель - нанести ущерб "Хезболле", но при этом не втянуть регион в тотальную войну.



В то же время другие информированные источники агентства заявили, что Израиль "допускает возможность прямого военного конфликта на несколько дней".



В свою очередь, "Хезболла" дала понять, что не настроена на войну с Израилем. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на источники в группировке. Однако собеседник AP подчеркнул, что если война все же начнется, то "Хезболла" будет "сражаться без ограничений". Видимо, готовясь к худшему развитию событий, группировка 28 июля начала переброску управляемых ракет к границе с Израилем.



По данным газеты Le Figaro, в Бейруте не ожидают, что еврейское государство решится на полномасштабное вторжение, как это было во время последней израильско-ливанской войны 2006 года. Ливанские источники издания также сомневаются, что Израиль будет бить по гражданским объектам, в частности по аэропорту Бейрута. "Скорее целью (израильских ударов.- "Ъ") станет инфраструктура в регионе, где не живут шииты. Например, это могут быть электростанция или мост. Главная задача, чтобы ливанцы восстали против группировки",- отметил на условиях анонимности один из собеседников Le Figaro. При таком сценарии, как пишет газета, израильтяне попытаются внести раскол в ливанское общество, заставив жителей страны "ненавидеть "Хезболлу"" за то, что она втягивает Ливан в прямую конфронтацию с Израилем.



Израильский политолог Зеэв Ханин в беседе с "Ъ" считает, что удар по позициям "Хезболлы", скорее всего, будет носить символический характер, как это было в случае с израильским ударом по Ирану 19 апреля.



Тогда дроны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударили по авиабазе в иранской провинции Исфахан, где находится важнейший ядерный центр Исламской Республики - Натанз. По мнению Зеэва Ханина, главной целью атаки была демонстрация израильских возможностей.



Ограниченный удар по позициям "Хезболлы" во многом продиктован значительными рисками региональной войны, отметил эксперт. Так, МИД Ирана 28 июля предупредил Израиль о "непредсказуемых последствиях", если еврейское государство нанесет удары по Ливану. "Любые действия сионистского режима (так в Тегеране называют Израиль.- "Ъ") могут привести к ухудшению и без того нестабильной ситуации и войне в регионе",- предупредил представитель иранского МИДа Нассер Канаани.



К сдержанности призывают и США. Как пишет газета Axios, администрация президента Джо Байдена предупредила Израиль, что если он нанесет удар по целям "Хезболлы" в Бейруте, то "ситуация, вероятно, выйдет из-под контроля".



По данным издания, Белый дом связался с правительством Ливана и попросил его сдерживать шиитскую группировку, чтобы не допустить эскалации. В то же время Бейрут попросил Вашингтон призвать к сдержанности Израиль.



Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб пытается удержать ситуацию от сползания в "горячую войну". Дипломат призвал "провести международное расследование или созвать заседание трехстороннего комитета, чтобы узнать правду" об атаке на Мадждаль-Шамс. В упомянутый комитет входят представители военного руководства Ливана и Израиля, а также UNIFIL - временных сил ООН, развернутых на юге Ливана по итогам войны 2006 года. Потенциально комитет может стать площадкой для диалога Израиля и Ливана.



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Тем временем еще одним игроком, внесшим вклад в эскалацию - пока только в рамках обмена дипломатическими колкостями,- стала Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган 28 июля заявил, что турецкие военные могут войти в Израиль "точно так же, как это было в прошлом в Ливии и Карабахе". Политик не уточнил, каким именно может быть вмешательство Анкары и при каких условиях. Но его слова привели к не менее жесткому ответу со стороны Израиля.



Глава МИД еврейского государства Исраэль Кац предупредил, что президент Эрдоган "может повторить судьбу" иракского лидера Саддама Хусейна, который был свергнут в 2003 году и впоследствии казнен. "Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Только пусть он прежде вспомнит, чем это закончилось",- написал израильский министр в соцсетях. МИД Турции в ответ заявил, что "за геноцид в Газе Нетаньяху кончит как Гитлер".



Эльнар Байназаров