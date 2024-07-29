Танковое кладбище Зеленского растет: 44 сгоревших "Леопарда" и "Абрамса"

10:53 30.07.2024

Nieuws Paal пишет, что европейцы поставят ВСУ на счетчик за непотребные натовские бронемашины



Константин Ольшанский



Танковые подразделения ВСУ настолько истощены непрекращающимися боями, что Нидерланды и Дания решили подарить киевскому режиму 14 единиц Leopard 2, пишет издание Defense Post. Министр обороны Нидерландов выступил с официальным заявлением: Киеву "срочно" требуется дополнительная военная поддержка, и танки поступят "до конца лета".



По словам министра, которого цитирует издание Defensie, танки проходят последние проверочные испытания. Нидерланды, Дания и Германия еще в прошлом году объявили, что готовы поставить киевскому режиму около 100 танков Leopard 1, предыдущей версии машин.



Российский сайт Lost Armour, подсчитывающий потери ВСУ, приводит такие цифры: уничтожены не менее 27 единиц Leopard 2A4 и 2A6.



При этом сами европейцы приводят еще более катастрофические для Александра Сырского цифры. Как подсчитал нидерландский независимый проект Oryx Spioen Kop, к настоящему дню в зоне СВО уничтожено не менее 33 танков Leopard разных модификаций, а также еще 7 шведских танков Stridsvagn 122 (созданы на основе Leopard 2).



Большинство немецких танков были уничтожены за время так называемого "контрнаступления" ВСУ на Запорожье. Кладбищами натовских танков стали Работино и Малая Токмачка. Еще не менее 5 танков (Leopard 2A4 и 2A6), по оценкам Oryx, были уничтожены во время наступления на Авдеевско-Покровском направлении.



К этому стоит прибавить потерю 11 американских танков M1A1 SA Abrams, которые насчитали эксперты Oryx. Большинство танков были потеряны украинцами во время боев под Очеретино в мае-июле нынешнего года. Американцы изначально предоставили 31 танк, выходит, потеряно сейчас уже больше трети. При этом США, в отличие от Европы, больше не собираются поставлять украинцам новые танки.



Нидерландское издание Nieuws Paal обращает внимание на необычный аспект поставок натовской бронетехники. Оказывается, все передвижения танков на передовой тщательно отслеживаются, и дотошные европейцы заставляют ВСУ платить с них налоги.



По словам налогового эксперта Ремко Вортмана из консалтинговой компании Voortman & Van Wouw, "если украинские танкисты случайно проедут слишком много километров на Leopard, им придется иметь дело с дополнительными расходами".



Военные могли бы попросить налоговые органы об освобождении от уплаты налогов, но, по словам Ремко Вортмана, это было бы прямым нарушением закона. Поэтому власти Нидерландов требуют, чтобы в каждом подразделении вели строжайший учет поездок на их танках.



Кроме того, украинскую армию заставят заплатить подоходный налог с новой бронетехники. А налог огромен, учитывая, что балансовая стоимость каждого танка составляет 15 млн евро. Причем ВСУ получат не новенькие машины, а подвергнувшиеся капремонту. Причем ремонт такой сложный, что он тянется с прошлого года, пишет издание Telegraaf. Можно представить, в каком состоянии изначально была бронетехника. И даже дармовой для ВСУ ее не назовешь - европейцы заставят раскошелиться до копеечки!



Многие из танков Leopard, которые получили не фатальные повреждения, пришлось отводить с линии фронта. Вернуть их в строй оказалось невозможно из-за отсутствия запчастей, заявил Себастьян Шефер, экономист и член немецкой "Партии зеленых" Германии.



Немецкий депутат рассказал, что еще в декабре он посещал ремонтную мастерскую в Литве вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом и обнаружил, что ремонт немецкой бронетехники занимает слишком много времени. После визита политик направил официальное письмо в Минобороны Германии, писал Behoerden Spiegel. Шефер подчеркнул "срочную необходимость действий" по увеличению поставок запасных частей. Немецкий политик выяснил: украинцы пытались ремонтировать немецкую бронетехнику своими силами, но вместо этого только угробили ее.



Шефер был одним из главных лоббистов, принимающих решения в Бундестаге по оборонному бюджету (он работает в бюджетном и финансовом комитетах парламента). После начала СВО Шефер заявил, что Германия выделит 100 млрд евро на укрепление своих Вооруженных сил.



После многомесячных обсуждений Германия согласилась в начале 2023 года разрешить европейской коалиции отправить Украине 88 танков Leopard 1 и около 80 танков Leopard 2.



Однако вскоре стало понятно, что поставить танки будет крайне сложно: многим Leopard 1, которые были сняты со складов еще времен Холодной войны, потребовался серьезный ремонт. Даже более современные Leopard 2 были в ужасном состоянии (как те 14, которые теперь вдруг суетливо передают ВСУ Дания и Нидерланды).



Киевский режим даже отказался от 10 танков Leopard 1, потому что они прибыли в зону боевых действий в непотребном состоянии, а украинские специалисты Киева не знали, как их починить, писал Der Spiegel. При этом многие Leopard 2 были повреждены в бою или значительно изношены в результате длительного боевого использования, к которому хваленый танк изначально не был готов.



В итоге зимой ВСУ начали использовать танки Leopard 2 в качестве дальнобойной артиллерии, а не как машины поля боя. Все эти факты приводил парламентарий Шефер в гневном письме в Минобороны. Однако ответа он так и не получил. И вряд ли ситуация с ремонтом Leopard в Литве изменилась в лучшую для ВСУ сторону, учитывая гигантские потери техники и спешку с поставками из Нидерландов.