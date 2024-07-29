Азербайджан впервые за восемь лет выиграл золото Олимпиады

10:55 30.07.2024

Дзюдоист Гейдаров принес Азербайджану первое за восемь лет золото Олимпиады



Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров выиграл Олимпиаду в весовой категории до 73 кг. В финальной схватке он победил иппоном француза Джоан-Бенжамена Габа.



