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|Азербайджан впервые за восемь лет выиграл золото Олимпиады
10:55 30.07.2024
Дзюдоист Гейдаров принес Азербайджану первое за восемь лет золото Олимпиады
Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров выиграл Олимпиаду в весовой категории до 73 кг. В финальной схватке он победил иппоном француза Джоан-Бенжамена Габа.
Бронзовые медали взяли Адиль Османов из Молдавии и Соичи Хасимото из Японии.
Гейдаров, чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы, принес Азербайджану не только первую медаль Игр в Париже - спортсмены из этой страны в последний раз выигрывали олимпийское золото в 2016 году. А азербайджанские дзюдоисты не побеждали на Играх с 2008 года.
Алжирца дисквалифицировали на Олимпиаде перед схваткой с израильтянином
Турнир в этой весовой категории начался со скандала - алжирец Мессауд Дрис провалил взвешивание перед стартовой схваткой с израильтянином Тохаром Бутбулем и был дисквалифицирован.
Международная федерация (IJF) начала расследование, Олимпийский комитет Израиля обвинил Дриса в намеренном срыве поединка.
В 2021 году на Играх в Токио отказался выступать другой алжирец - Фетхи Нурин, потенциальным соперником которого мог стать Бутбуль. В итоге Нурина дисквалифицировали на десять лет.
Российские дзюдоисты отказались ехать на Олимпиаду из-за недопуска лидеров сборной.