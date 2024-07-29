Таджикизация топонимики. В Таджикистане изменены названия более 170 местностей

11:00 30.07.2024

Уртакишлок стал Миендех, Каттасаркамиш - Найистон.



Еще более 300 топонимов по всей стране являются "нетаджикскими".



В Таджикистане к настоящему времени изменены названия более 174 населенных пунктов, которые были "нестандартными". Еще более 300 топонимов по всей стране, которые являются "нетаджикскими", в будущем также будут изменены. Об этом, отвечая на вопрос "Азия-Плюс", сообщил глава Комитета по местному развитию Шарифджон Джумъазода.



По его словам, "нестандартный" топоним - который не является таджикским либо имеет негативное значение либо не соответствует местности - определяется Комитетом по языку и терминологии.



В частности, за последний год изменено название следующих сел:



В Истаравшане:

- село Бафои на село Вафои;

- село Саричияк на село Саричак;



В Пенджикенте:

- село Киштудаки Поен на село Киштудаки Пойин;

- село Сойи Вешист на село Нови Вешист;

- село Уртакишлок на село Миендех;

- село Гезани поен на село Гезани Пойин;

- село Майдони Могиен на село Могиенмайдон;

- село Рашнаи поен на село Рашнаи Пойин;

- село Хушери на село Хушор.



В Аштском районе:

- село Ашти Поен на село Ашти Пойин;

- село Каттасаркамиш на село Найистон.



В Файзабадском районе:

- селение Вашгирд на селение Бахор;

- городок Файзобод на городок Вашгирд;

- село Кангели на село Зарнисор;

- село Джавонон на село Худжамард.



Населенные пункты стали селами



Комитет по местному развитию по согласованию с соответствующими структурами определил также названия населенных пунктов, которые переведены в категорию села.



Таковыми стали следующие населенные пункты:

- населенный пункт Оби Файзобод стал селом Оби Шифо;

- населенный пункт Дараи аловак - селом Дусти;

- населенный пункт на территории села Кулобиен - селом Истиклол;

- населенный пункт на территории села Тахтиалиф - селом Мехргон;



По предложению Маджлиса народных депутатов Варзобского района, населенный пункт Дашти Хорзор также переведен в категорию села и его название изменено на село Некобод. Село Тошбулок стало Наврузчашма, село Пурзабад - Пурзавот, село Бегар (с буквой "г") - на село Бегар (с буквой "ғ"), село Косатароши Поен – на Косатароши Пойин.



Какие топонимы изменятся в будущем?



Шарифжон Джумазода сообщил, что сейчас в Комитет переданы документы на замену 524 населенных пунктов в городах и районах, в том числе 9 в ГБАО, 11 - в Согдийской области, 496 - в Хатлоне, 8 - в Файзабадском районе и 1 - в городе Нурек.



Было сообщено, что в связи с этим подготовлен проект решения правительства Таджикистана, который в настоящее время согласовывается с руководителями профильных министерств и ведомств.



Кроме того, он отметил, что соответствующей рабочей группой в городах и районах республики рассмотрено 12 тыс. 593 названия географических объектов и населенных пунктов, 7 тыс. 682 из которых являются географическими объектами и 4 тыс. 911 - населенными пунктами.



Джумъазода добавил, что из вышеназванного 4 тыс. 833 топонимов (4 тыс. 31 - географические объекты и 802 - нестандартные названия населенных пунктов) будут изменены.



В частности, это 52 наименования сел в городах и районах ГБАО, 170 - в Согдийской области, 342 - в Хатлонской области и 238 - в районах республиканского подчинения.