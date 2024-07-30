Политолог Азбергенов возглавил "НК "QazExpoCongress" и другие кадровые подвижки в РК

11:21 30.07.2024

Кадровые перестановки

Новые назначения и отставки в КНБ, Высшем судебном совете, КМГ, АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)", АО "Казахтелеком", АО "Аскер Мунай Эксплорэйшн", АО "Алтай Ресорсиз", ТОО "СК-Фармация", АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана", АО "НК "QazExpoCongress"

30.07.2024 / кадровые перестановки



"Ак Орда", 29 июля



Распоряжением Главы государства Колкобаев Марат Омербекович освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.



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Об изменении структуры Аппарата Высшего Судебного Совета

Аппарат ВСС, 29 июля



Указом Глава государства, введенным в действие с 1 июля 2024 года, изменена структура Аппарата Высшего Судебного Совета и увеличена его штатная численность, создано три новых отдела.

Сегодня Секретарь Высшего Судебного Совета - руководитель Аппарата Совета Муратбеков Д.Б. представил коллективу двух назначенных заведующих отделами.

Отдел организационного обеспечения и международного сотрудничества возглавила Жаутикова Г.А. Трудовую деятельность на государственной службе начала в 2006 году в Министерстве образования и науки, где последовательно занимала должности от главного специалиста до заместителя директора Департамента организационной и кадровой работы. С 2014 года работала главным консультантом, заведующим отделом контроля и документационного обеспечения, заместителем заведующего финансово-хозяйственным отделом - главным редактором правительственных изданий Канцелярии Премьер-Министра. С 2023 года по настоящее время работала заместителем директора Департамента стратегии и международного сотрудничества Министерства просвещения.

Отдел правового обеспечения и управления персоналом возглавил Жоламанов А.С. Трудовую деятельность начал в 2010 году в Министерстве транспорта и коммуникаций (после реорганизации – Министерство индустрии и инфраструктурного развития), где последовательно проработал, начиная с должности эксперта до директора Департамента кадровой работы. С 2021 года занимал должность заместителя директора Департамента стратегического планирования и информационно-аналитической работы Министерства по чрезвычайным ситуациям. До назначения являлся директором Департамента управления персоналом Министерства здравоохранения.



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КазМунайГаз сообщает о следующих изменениях в составе руководства компании

kmg.kz, 29 июля



Балықбаев Руслан Алибекулы назначен заместителем председателя Правления АО НК "КазМунайГаз". Он возглавил направление крупных проектов.

Р.Балықбаев окончил Казахстанско-Британский технический университет по специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений", а также Политехнический университет города Турин (Polytechnic University of Turin) по специальности магистр нефтяной инженерии.

С 2013 по 2024 годы Р.Балықбаев занимал разные должности в ТОО "PSA": менеджер, главный менеджер, директор департамента, генеральный менеджер по Северо-Каспийскому проекту (член Правления). За особые заслуги в работе награжден государственной наградой - медалью "Ерен еңбегі үшін", а также нагрудным знаком "Мұнай-газ саласының еңбек сіңірген қызметкері". С 2019 года член Президентского молодежного кадрового резерва.



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Вице-глава "КазМунайГаза" стал гендиром KMG Kashagan B.V.

bes.media, 29 июля



Он уже был замгендиром Karachaganak Petroleum Operating.



Что произошло

Куаныш Кудайбергенов назначен генеральным директором KMG Kashagan B.V.



Что известно о Кудайбергенове

Кудайбергенов работает в нефтяном секторе с 2006 года и преимущественно в "КазМунайГазе" и его "дочках". Возглавлял департамент развития нефтяной промышленности минэнерго (2017-2021 годы). Был заместителем председателя правления по крупным нефтегазовым проектам "КазМунайГаза".



Что за компания

KMG Kashagan B.V. – дочерняя компания "КазМунайГаза", которая занимается управлением долей КМГ в крупном нефтегазовом месторождении Кашаган.



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Новое назначение в системе КазМунайГаза

sknews.kz, 29 июля



Бахытжан Хасанов назначен первым заместителем генерального директора KMG Kashagan B.V, сообщает PetroCouncil.kz

Бахытжан Кенесович окончил Казахский политехнический институт в г.Алматы по специальности "Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений" (1984 г.)

Свою трудовую деятельность начал в 1984 г. в качестве инженера лаборатории разработки месторождения в компании АО "КазНИПИнефть". С 1997 г. по 2003 г. работал в таких компаниях, как: ННК "Казахойл", ЗАО "Казтрансойл", АО НК "КазМунайГаз". Занимал должность генерального директора АО "МНК КазМунайТениз", управляющего директора по развитию морских проектов АО НК "КазМунайГаз". В период с 2007 г. по 2010 г. работал заместителем директора Филиала компании "Лукойл Оверсиз Сервис Лтд.", с 2010 г. по 2018 г. был управляющим директором по управлению проектами ТОО "PSA". С 2019 г. по 2023г. занимал должность генерального директора в ТОО "КМГ Инжиниринг".

С февраля 2023 по июль 2024 года - Генеральный директор KMG Kashagan B.V.



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Изменен состав Совета директоров АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"

KASE, 26.07.24



АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением общего собрания акционеров от 16 июля 2024 года внесены следующие изменения в состав Совета директоров компании:

- исключен Ушбаев А.Д.;

- избран Мендыбаев М.С.

С учетом внесенных изменений Совета директоров АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" состоит из пяти человек: Мендыбаев М.С., Касымбекова А.Д., Аспандияров С.С., Жандосов О.А., Кыдырбаев Д.Х.



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Изменен состав Правления АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"

KASE, 26.07.24



АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением Совета директоров от 16 июля 2024 года внесены следующие изменения в состав Правления компании:

- исключен Мендыбаев М.С.;

- избран Ибраев Б.Б.

С учетом внесенных изменений Правление АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" состоит из четырех человек: Касымбекова А.Д., Смаилова Н.Н., Татыбаева А.Т., Ибраев Б.Б.



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Изменен состав Правления АО "Казахтелеком"

KASE, 29.07.24



АО "Казахтелеком" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением Совета директоров от 18 июля 2024 года в состав Правления компании избраны:

- Нуркатов А.А.;

- Погребицкий И.Е.;

- Басканбаева Л.Б.;

- Мейрамов Е.Б.

С учетом внесенных изменений Правление АО "Казахтелеком" состоит из семи человек: Мусин Б.Б., Нуркатов А.А., Погребицкий И.Е., Индыкбаев А.Б., Басканбаева Л.Б., Мейрманов Н.К., Мейрамов Е.Б.



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Изменен состав Совета директоров АО "Аскер Мунай Эксплорэйшн"

KASE, 29.07.24



АО "Аскер Мунай Эксплорэйшн" (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что решением его единственного акционера от 15 июля 2024 года внесены следующие изменения в состав Совета директоров компании:

- исключен Смаилов Н.Н.;

- избраны: Евстигнеев А.С., Тиленбаев У.К., Куздибаев М.Ш.

С учетом внесенных изменений Совет директоров АО "Аскер Мунай Эксплорэйшн" состоит из трех человек: Евстигнеев А.С., Тиленбаев У.К., Куздибаев М.Ш.



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Изменен состав Совета директоров АО "Алтай Ресорсиз"

KASE, 29.07.24



АО "Алтай Ресорсиз" (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением единственного акционера от 15 июля 2024 года внесены следующие изменения в состав Совета директоров компании:

- исключен Арапов Р.М.;

- избраны: Евстигнеев А.С., Мун А.Л., Огай Е.К.

С учетом внесенных изменений Совет директоров АО "Алтай Ресорсиз" состоит из трех человек: Евстигнеев А.С., Мун А.Л., Огай Е.К.



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ЕРКЕН ЖАКАТАЙ НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ТОО "СК-ФАРМАЦИЯ"

sk-pharmacy.kz, 29 июля



Еркен Исаханұлы Жакатай назначен на должность председателя правления ТОО "СК-Фармация"

Окончил Казахский национальный технический университет (1994 г.) по специальности "Автоматика и системы управлений", Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (2001 г.) по специальности "Финансы и аудит".

Имеет стаж руководящей работы более 30-ти лет в государственном (Министерство государственных доходов РК, Министерство финансов РК, Министерство индустрии и новых технологий РК), квазигосударственном (АО "Фонд "Даму" Фонда устойчивого развития "Казына", АО "Национальный медицинский холдинг" РК, Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации) и частном секторе.

С 2021 года до назначения работал в частном секторе.



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Аллен Чайжунусов избран Председателем Правления АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"

kazakhexport.kz, 3 июля



Решением Единственного акционера в лице АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Председателем Правления и членом Совета директоров АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" с 3 июля 2024 года избран Аллен Чайжунусов.

Чайжунусов Аллен Сержанович родился в 1981 году. В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации ("Юрист-международник"). В 2011 году – Казахскую финансово-экономическую академию по специальности "Экономист".

Трудовую деятельность начал в 1998 году.

В 2003-2006 годах находился на дипломатической службе.

В 2006-2008 годах работал Заместителем руководителя аппарата акима Мангистауской области.

В 2008-2009 годах был Заведующим Секретариатом Центрального аппарата Народно-Демократической партии "Нур Отан".

С 2009 по 2013 годы занимал должность Управляющего директора ТОО "Самрук-Казына Контракт" и был Вице-президентом Казахстанской федерации велосипедного спорта.

В 2013-2014 работал Заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры.

В 2014-2015 годах – Первый вице-президент Федерации футбола Казахстан.

В 2015-2020 годах занимал руководящие должности в АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

С 2020 по 2024 годы был Председателем Правления АО "НК "QazExpoCongress".



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Дияс Сержанович Азбергенов назначен председателем правления АО "НК "QazExpoCongress"



2004 - Окончил Казахский гуманитарно- юридический университет по специальности "Юриспруденция".

2014 - Национальная школа Государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан

2014 - Кандидат юридических наук, магистр политологии

2004-2008 Аспирант, преподаватель Казахского национального университета им. аль-Фараби

2008-2009 Ведущий специалист ГУ "Департамент юстиции г. Алматы"

2009-2011 Начальник отдела регистрации нормативных правовых актов ГУ "Департамент юстиции г. Алматы"

2011-2012 Заместитель начальника ГУ "Департамент юстиции г.Алматы"

2012-2014 Руководитель аппарата ГУ "Талгарский районный маслихат"

2014-2018 Главный менеджер-заместитель директора Юридического департамента, директор департаментов эксплуатации объектов выставки, сервисного обеспечения, операционных сервисов, по управлению объектами АО "НК "QazExpoCongress"

2018-2021 Генеральный директор Корпоративного фонда "Samruk-Kazyna Trust"

2021-2023 Генеральный директор Филиала "Дирекция Строительства QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress"

02.10.2023 – 18.07.2024 Заместитель Председателя Правления АО "НК "QazExpoCongress"

С 18.07.2024 - Председатель правления АО "НК "QazExpoCongress"