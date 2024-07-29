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В Каракасе - майдан и массовые беспорядки
12:46 30.07.2024

В Венесуэле вспыхнули протесты после президентских выборов
Тысячи людей вышли на протесты в Каракасе и других городах Венесуэлы после президентских выборов, на которых, как объявили власти, победил действующий глава страны Николас Мадуро. Он находится на посту с 2013 года.

В столице Венесуэлы Каракасе и других городах страны вспыхнули протесты после президентских выборов, на которых, как объявил Национальный избирательный совет, победил действующий глава Николас Мадуро, сообщает CNN.

Акции начались вечером 29 июля. Многие протестующие, как отмечает Reuters, устроили демонстрации "касероласо" - традиционная латиноамериканская форма протеста, когда участники бьют в кастрюли и сковородки.

"Мне не нужно золото, мне не нужна CLAP [правительственная программа продовольственной помощи], я хочу, чтобы Николас [Мадуро] ушел", - скандировали протестующие.

В центре Каракасе собрались тысячи людей, некоторые из прошли километры от трущоб, расположенных на горах вокруг столицы, до президентского дворца, пишет BBC News. Демонстранты жгли портреты Мадуро, покрышки, автомобили и мусор.

Силовики применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Всего Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов зарегистрировала 187 протестов в 20 штатах.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. По данным Национального избирательного совета, Мадуро набрал 51% голосов, а кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес - 44%.
Оппозиция обвинили власти в подтасовке результатов, заявив, что ее кандидат одержал неоспоримую победу, набрав более чем в два раза больше голосов, чем Мадуро. Предвыборные опросы также предсказывали победу Гонсалеса.

Итоги выборов отказался признавать ряд латиноамериканских стран, включая Аргентину, Перу, Уругвай и Чили. США выразили "серьезную озабоченность" тем, что объявленные результаты "не отражает волю венесуэльского народа". В Евросоюзе призвали обеспечить прозрачность избирательного процесса.

Мадуро, находящийся у власти с 2013 года, заявил, что его победа является торжеством мира и стабильности, а избирательная система страны прозрачна. Этот срок будет для него третьим. В Венесуэле президента избирают на шесть лет.

Источник - Газета.Уз
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