На территории Британии создается халифат исламистов, - В.Прохватилов

14:59 30.07.2024

30.07.2024 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



Необитаемые острова вокруг Шотландии вскоре могут превратиться в военные базы исламистов



Радикальный шиитский шейх Ясир аль-Хабиб собрал более трех миллионов фунтов стерлингов на покупку острова Торса вблизи западного побережья Шотландии.



45-летний шейх 20 лет назад бежал из родного Кувейта, где его осудили за экстремизм, и получил политическое убежище в Великобритании.



"Аль-Хабиб, которого обвиняют в разжигании межрелигиозной ненависти в Британии и в арабском мире между шиитами и конкурирующими мусульманами-суннитами, имеет свою "глобальную штаб-квартиру" в живописной деревне Фулмер, Южный Бакингемшир.



Он собирал средства через свой скандальный спутниковый канал Fadak TV, которым он руководил в течение нескольких лет из переоборудованного церковного зала стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов.



Несмотря на неоднократные предупреждения регулятора Ofcom, аль-Хабибу, получившему прозвище Мулла Фулмера, было разрешено продолжать транслировать свои лекции, сея ненависть и подстрекая к насилию в отношении представителей суннитской веры дома и за рубежом", – пишет Daily Mail.



Аль-Хабиб, который проповедует только на арабском языке, собрал "огромное количество последователей среди 400 тысяч шиитов Великобритании и миллионов шиитов по всему миру".



Аль-Хабиб уже создал в "живописной британской деревне" учебно-тренировочный военный лагерь и регулярно учит там премудростям партизанской войны свою собственную, хотя и небольшую, армию.



Но пассионарному исламисту стало тесно в маленькой, хоть и живописной, деревушке, и он "нацелился на остров Торса", отмечает Daliy Mail.



Торса имеет длину чуть более мили, он не был постоянно заселен более 50 лет. По данным Daily Mail, два представителя Аль-Хабиба посетили остров и сняли его на видео, пока им показывали окрестности.



Аль-Хабиб впоследствии заявил в эфире своего телеканала, что Торса, которая состоит из двух небольших прилегающих островков, представляет собой "незаменимую возможность".



Призывая своих сторонников делать пожертвования для покупки острова, он сказал, что Торса станет исламской "родиной", которую они создадут, чтобы подготовиться к приходу своего мессии Махди.



В одном трехминутном видео аль-Хабиб говорит: "Если вы хотите жить свободно под знаменем имама, на особой родине, где вы чувствуете, что все в ней напоминает вам о долгожданном Махди, все является Родиной шиитов… поддержите этот проект".



На том же видео другой мужчина, снимающий Торсу, говорит: "Вот, братья мои, с Божьей помощью мы хотим построить большую мечеть, школу и хаузу [шиитскую семинарию]. Мы хотим, чтобы это место стало родиной для шиитов и верующих". Кадры переключаются на кадры парада армии аль-Хабиба под названием Аль-Шурта аль-Хамис, которая тренируется и проводит учения на территории его мечети в Фулмере.



В другом видео аль-Хабиб, который провел почти три месяца в тюрьме в Кувейте за оскорбление суннитской веры, заявил, что он добьется права для шиитов со всего мира иммигрировать на остров Торса.



Аль-Хабиб собирается создать на Торсе школу, мечеть, госпиталь, жить на острове по законам шариата, фактически ведя дело к созданию исламистского халифата внутри Соединенного Королевства. Такие шариатские анклавы уже существуют в районах скоплениях мигрантов в крупных городах Великобритании. Кроме того, если он даже в британской деревне создал свою маленькую армию, то на Торсе он развернет настоящую военную базу для исламистов со всего света. И, безусловно, этот остров станет недоступным для немусульман.



В 2015 году американский журналист-расследователь Стивен Эмерсон в интервью заявил, что "в Британии есть не просто запретные зоны, есть настоящие города, такие как Бирмингем, полностью мусульманские, куда немусульмане просто не заходят. И в некоторых частях Лондона на самом деле есть мусульманская религиозная полиция, которая на самом деле избивает и серьезно ранит любого, кто одевается не в соответствии с религиозной мусульманской одеждой".



Весной 2024 года бывший министр правительства Лондона Пол Скалли в интервью BBC заявил, что ряд районов Бирмингема и Лондона являются "запретными зонами" (no-go’ areas in Birmingham and London) для немусульман.



А член палаты общин консерватор Ли Андерсон спровоцировал резонансный скандал, заявив, что исламисты установили контроль над мэром Лондона Садиком Ханом.



Все эти заявления дежурно опровергаются британским правительством, и ползучая исламизация Британии набирает обороты.



Сам факт переговоров признанного на своей родине экстремистом Аль-Хабиба с властями Шотландии о продаже ему острова Торса говорит о том, что британские исламисты уже стремятся к неограниченной власти хотя бы над частью британской территории.



Сара Заайми, заместитель директора по коммуникациям нежелательного в России американского аналитического центра Atlantic Council, исследовавшая деятельность Аль-Хабиба, заявила: "У них будет своя армия, своя система правосудия, они будут управлять своими школами и больницами, и люди со всего мира смогут мигрировать на эту родину. Это бросает вызов понятию суверенитета. Меня озадачивает то, как власти Великобритании допускают такой дискурс. Вы собираете средства для создания суверенной страны на окраине своей страны".



Аль-Хабиба осмелился критиковать лишь мусульманин-суннит Халид Махмуд, бывший член парламента от Лейбористской партии, который сказал: "Этот человек постоянно нападал на людей суннитской веры с помощью Fadak TV, чего нельзя допускать".



Воинствующий исламист, намеренный создать на территории Британии независимый, и как можно предположить, вооруженный до зубов, халифат, рассчитывает на мусульманских мигрантов со всего света.



Парадоксально, но именно на приток мусульманских мигрантов делают ставку, как показала практика, и власти Британии.



Численность населения Соединенного Королевства сейчас приближается к 70 миллионам человек, что является самым большим показателем за всю историю. Но основным фактором роста численности населения с 1990-х годов является миграция. Исходя из текущих тенденций, чистая миграция может составлять 90% прироста населения Великобритании в течение следующего десятилетия.



"Великобритания приняла в прошлом году рекордное число иммигрантов. Растущую потребность стареющей страны в работниках усугубило сразу несколько факторов: последствия брексита, массовое возвращение студентов после ковидной паузы и программы гуманитарных виз...



Правительство консерваторов, неоднократно обещавшее сократить иммиграцию до десятков тысяч в год, оказалось в неудобном положении – обнародованная в четверг статистика показала, что в прошлом году в страну въехали 1,2 млн человек с визами сроком больше года, а выехали лишь 557 тысяч. Таким образом, чистая иммиграция впервые превысила рубеж в 600 тысяч человек", – пишет BBC.



Подавляющее большинство мигрантов, легальных и нелегальных, – мусульмане.



Пришедшие к власти лейбористы находятся в критической зависимости, как мы писали, от избирателей-мусульман, поэтому правительство Кейта Стармера будет смотреть на все инициативы того же аль-Хабиба сквозь пальцы.



Профессор Университета штата Оклахома (США) Субхаш Как не видит реальной возможности предотвратить "грядущую религиозную войну в Европе" (The coming religious war in Europe), которая, по его прогнозу, может начаться, когда "после масштабной демографической трансформации мусульмане, возможно, захотят выделить себе отдельные земли в Европе".



Аль-Хабиб, вероятно, получит остров Торса. Какие могут быть в том сомнения, если до недавнего времени премьер-министра Шотландии звали Хамза Юсаф, а Шотландская национальная партия решила перевозить беженцев из Газы в Шотландию.



Прогноз американского профессора начинает сбываться: британские исламисты вот-вот создадут свой халифат у берегов Туманного Альбиона, что может стать первой ласточкой назревающей религиозной войны в Европе.