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Что будет если Россия проиграет? - А.Дугин
15:19 30.07.2024

Запад бросает все силы на подавление России. Озвучен расклад философа Дугина: он объяснил, что будет, если русские проиграют. Глобалисты теряют влияние, но если им удастся разрушить нашу страну, то они смогут продлить себе политическую жизнь. Ставки очень высоки.

Подробнее о закате Запада и месте России в новом мире – в видеоверсии программы "Царьград. Главное".


Действующий американский президент Джо Байден сдался и отказался идти на второй срок. И теперь уже почти никто не сомневается, что по итогам ноябрьских выборов в Белый дом вернется 45-й лидер США Дональд Трамп, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".

Выглядит так, словно демократы оказались в патовой ситуации. Тянуть нынешнего главу государства дальше уже невозможно, и кандидатура вице-президента Камалы Харрис стала шагом отчаяния – больше выдвигать некого. Можно было бы попытать удачу с супругой 44-го лидера страны Мишель Обамой, но та решительно отвергла возможность участия в гонке, причем несколько раз.

Однако опасно недооценивать Демпартию США, которая всегда демонстрировала зловещую изобретательность в попытках сохранить свою власть. Так все ли потеряно для нее на данный момент?

Этот и другие вопросы, связанные с выборами в Штатах и противостоянием России и Запада, ведущий Царьграда адресовал своему собеседнику – философу, кандидату политических и социологических наук Александру Дугину.

Роковая ошибка глобалистов

Эксперт не исключил, что Трампа могут постараться убрать снова. Притом вместе с его напарником – потенциальным вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Дугин объяснил, чем, однако, это обернется для США и Запада в целом:

Если они уберут его вместе с Вэнсом, то тогда начнется гражданская война. Я думаю, Америка стоит на краю гражданской войны. Она близка и в Европе. Потому что противоречия между этими двумя фракциями, на которые распалось западное общество, между глобалистами и условными консерваторами-популистами, нарастают и нарастают. И правящая глобалистская верхушка категорически не хочет вступать в диалог с противоположной партией.

Эта либеральная элита допустила роковую ошибку – ей казалось, что развитие истории, мировой политики завершится на них, но сегодняшние события вновь показывают, что смена идеологических парадигм – неизбежный процесс, бесконечное движение по спирали.

В 90-е годы глобалисты только что укрепили свою гегемонию в рыночной стихии, создали единый рынок, единую демократию, единые права человека. И теперь вдруг им говорят: да вы, мол, вообще кто такие? Здесь вас не было, идите вон отсюда. И с такой наглостью. А это не просто чьи-то заявления – это история их выкидывает. Она как бы говорит глобалистской элите: "Я не закончилась". Значит, если она не закончилась, то закончились вы, глобалисты. Соответственно, история их вышибает как пробку, требует совершенно других решений, других сдержек и противовесов, другого уровня диалога,
– пояснил собеседник "Первого русского".

В результате Запад сегодня посыпался, как в свое время СССР. Александр Дугин в связи с этим вынес приговор глобалистам:

Вспомним Советский Союз в последние годы. Эта система в 1990 году, даже в начале 1991-го еще стояла, она все еще контролировала ситуацию, полнота власти по-прежнему была у нее, казалось, все под контролем. Но параллельно все уже рушилось. Оставалось чуть-чуть до того момента, как все это разлетелось вдребезги.

Александр Дугин предрек глобалистской элите крах. У нее еще есть шансы продлить себе жизнь, однако совсем сломить тенденцию уже невозможно. Фото: Царьград

Запад еще может протянуть

Таким образом, курс очевиден – западный мир в том виде, в котором он существует сегодня, движется к своему закату. И на этом фоне России крайне важно определиться, является ли она его частью или все же стоит особняком.

Представим все-таки, что мы часть западной цивилизации. Я-то, конечно, против, но наша элита до сих пор, даже на третьем году СВО, ведет себя так, что они как будто именно часть, продолжение Запада, что они – часть либерального мира, что монетаристская система – это единственная форма организации нашей экономики. Однако в таком случае, если Запад падет первым, то мы падем вторыми. В той мере, в которой мы являемся частью Запада,
- предупредил философ.

И этот крах по принципу домино угрожает не только России, добавил собеседник Царьграда. Он указал, что тот же вызов сегодня стоит и перед Пекином:

Конечно, рухнет и Китай. Потому что огромная часть финансового успеха КНР достигнута за счет тех западных рынков, откуда он черпает огромный приток капиталов. Представьте себе, что они сокращаются либо нанесены еще какие-то, даже относительно небольшие удары по этой глобальной экономической системе, – и, в общем, китайская политика будет схлопнута. Потому что для них глобализация – это очень-очень важно. Для нас – менее важно.

Однако западные псевдоценности, институты – все это до сих пор остается привычными стандартами, универсальной основой для элиты в России, по крайней мере, для значительной части элиты.

Поэтому если Запад падет, то мы падем вторыми. Он первым, а мы с Китаем вторыми. И пока даже трудно себе представить, что будет дальше…
– констатировал эксперт.

И вот почему Запад сейчас бросает все силы на подавление России. Он объяснил, что будет, если русские проиграют в нынешнем противостоянии. Расклад Дугина следующий:

Если мы падем первыми, то Запад сможет еще какое-то время продержаться. Я думаю, с этим связана ожесточенность войны на Украине. Враги понимают: если они достигают своих поставленных целей, уничтожения, расчленения России, то, конечно, за счет этого эффекта они могут протянуть еще какое-то время. И Китай притихнет, будет как шелковый, и исламский мир можно будет изолировать на отдельные очаги и подавить. Индия будет вести себя очень послушно. То есть для глобалистов принципиально падение России – для сохранения текущего миропорядка. Поэтому они бросили на это все свои силы. То есть если мы падем первыми, то они еще сколько-то протянут.

Зеленский подсуетился

Тем временем тревожную смену политических тенденций в США и, соответственно, на международной арене чувствует и исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский. Неслучайно он решился на телефонный разговор с Трампом, что явно не понравилось Байдену и демократам.

А Трампу выгодно показать, что сейчас он даже с такими мерзавцами готов беседовать. Впрочем, не очень-то был Зеленский доволен этим разговором… Потому что Трамп ему, по сути, сказал: "Все, давай там вали". Почему? Потому что фактор Украины при нынешнем накале американских выборов может быть только токсичным отходом. То есть его, вообще любое упоминание об Украине, могут сейчас поднимать на щит только республиканцы, чтобы загасить демократов,
– указал философ.

Дело в том, что у Джо Байдена, который поставил все на поддержку Киева, ничего не вышло – никакого стратегического поражения России он не нанес даже близко.

Он поставил человечество на грань ядерной катастрофы просто так. Вот как это выглядит сегодня. Байден поставил человечество на грань ядерной войны и сам развалился. На трубки, на какие-то там отдельные детали. И, соответственно, любое упоминание о Зеленском, которому давались все это время огромные деньги, об Украине, вообще об этой теме, о войне с Россией сейчас будет работать только на республиканцев. Они будут показать на этом примере, как все запустили и провалили их оппоненты,
– заключил Дугин.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722341940


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