Экс-министр экономики Куантыров назначен замМИД Казахстана

15:20 30.07.2024

Токаев назначил Куантырова на новую должность



Бывший министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров получил новую должность – заместителя министра иностранных дел РК. На этом посту он сменил Назиру Нурбаеву, сообщает Zakon.kz.



Соответствующие распоряжения 30 июля 2024 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев:



распоряжением главы государства Куантыров Алибек Сакенович назначен заместителем министра иностранных дел РК;

распоряжением главы государства Нурбаева Назира Нуртулеуовна освобождена от должности заместителя министра иностранных дел РК.



