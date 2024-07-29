Израиль рассматривает возможность масштабной операции против Ливана

15:24 30.07.2024 Ближний наскок: насколько высоки риски полноценной войны в регионе



Леонид Самуна



Вариант полноценной военной операции Израиля против Ливана не исключен. Об этом "Известиям" сообщила представитель ЦАХАЛ. Рост напряженности на ливано-израильской границе был спровоцирован недавним ударом по оккупированным Израилем Голанским высотам, который унес жизнь 12 детей. Израильская сторона незамедлительно возложила ответственность за него на ливанское движение "Хезболла". Его представители отвергают обвинения, сообщая что инцидент произошел в результате попадания израильской ПВО. Советник премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман, однако, подчеркнул, что Ливанская Республика несет полную ответственность за все действия "Хезболлы". В кнессете добавили: если Бейрут не возьмет под контроль ситуацию, то именно ввод войск на территорию Ливана станет решением проблемы с регулярными обстрелами.



Что происходит на Ближнем Востоке



Израиль ведет борьбу с "Хезболлой", которая встала на сторону ХАМАС, с октября прошлого года. Об этом "Известиям" сообщила официальный представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.



- И вариант полноценной операции в Ливане мы рассматриваем с того момента, когда "Хезболла" решила подключиться к войне и повседневно пытается наносить удары по израильским городам, - заявила Анна Уколова.



Израильская сторона считает, что за любые действия "Хезболлы" ответственна не только организация, но и сама Ливанская Республика. Причиной тому - активное участие движения в политической и общественной жизни государства. Таким образом потенциальная война может иметь более масштабный характер, нежели ограниченное противостояние "Хезболлы" и Израиля.



- "Хезболла" - часть политической системы Ливана, находится в парламенте и принимает участие во всех аспектах жизни этой страны. Именно поэтому Израиль видит Ливан ответственным за все, что происходит на его территории. Военно-политический кабинет уполномочил премьер-министра Нетаньяху и министра обороны Галанта принять решение о месте и времени ответа против террористической организации "Хезболла", - поделился с "Известиями" советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.



Подвешенная готовность: Израиль способен начать операцию в Ливане за несколько часов

Какова вероятность полномасштабных боевых действий и чего на самом деле хотят посредники в переговорах



Эскалация напряженности на ливано-израильской границе была спровоцирована недавним ударом по футбольному полю в друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, оккупированных Израилем еще в 1967 году. В результате попадания ракеты погибли 12 детей, 35 человек пострадали. Власти Израиля возложили ответственность на "Хезболлу", которая отвергает свою причастность к трагедии.



Представители движения сообщили ООН, что всему виной израильская противоракета. Бейрут также официально отреагировал на произошедшее, выражая сомнение, что за смертельным ударом могла стоять "Хезболла". Впрочем, полностью защищать власти организацию тоже не стали.



- Удар по Мадждаль-Шамс, должно быть, был нанесен другими организациями, или это была ошибка Израиля, или ошибка "Хезболлы", - заявил министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб.



Он также призвал организовать всеобъемлющее международное расследование или заседание трехстороннего комитета при посредничестве Временных сил ООН в Ливане, "чтобы выяснить правду по этому вопросу".



Нетаньяху, который из-за случившегося прервал свой официальный визит в США, заявил, что эта смертоносная атака не останется без ответа и движение "Хезболла" "заплатит за это самую высокую цену, такую, какую оно еще не платило".



Израиль уже нанес несколько ответных авиационных и ракетных ударов по нескольким населенным пунктам на юге Ливана. В частности, ливанские СМИ сообщают об атаках по городам Тайр-Харфа, Хиам, Кфар-Кила, Аббасия и Бурдж аш-Шамали. ЦАХАЛ никак не прокомментировала эти сообщения.



Есть и те, кто считает, что обвинение "Хезболлы" в ударе по Голанам - повод для вторжения в южный Ливан, такой шаг объясняют желанием премьера еврейского государства сместить акценты с текущего положения дел в секторе Газа. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани обвинил Израиль в попытках отвлечь внимание общественности от неспособности ЦАХАЛ покончить с группировкой ХАМАС, "решительно предостерегая сионистский режим от любых новых авантюр против Ливана под предлогом инцидента в Мадждаль-Шамсе".



- Сионистский режим не имеет никакого морального права выносить суждения об инциденте, произошедшем в районе Мадждаль-Шамса, обвинения этого режима в отношении других не будут услышаны, - заявил иранский дипломат.



Представитель йеменских хуситов (движение "Ансар Аллах") также дал понять о своей решимости действовать в случае агрессии Израиля против Ливана. "Все чувствительные учреждения на всех уровнях станут для нас мишенью", - сообщил представитель хуситского движения.



На пороге войны: иностранцы массово покидают Ливан на фоне угроз Израиля

Тель-Авив готовится к полномасштабному конфликту с "Хезболлой"



В свою очередь депутат от партии "Наш дом Израиль" и вице-спикер кнессета Евгений Сова обвинил "Хезболлу" в ежедневных обстрелах еврейских поселений, подчеркивая прямую ответственность и Ирана.



- На протяжении 10 месяцев мы находимся в ненормальной ситуации, при которой боевики "Хезболлы" ежедневно обстреливают израильские города и поселки. Более 100 тыс. жителей не могут вернуться в свои дома, потери в сельском хозяйстве, туризме, промышленности и других сферах экономики исчисляются десятками миллиардов долларов. "Хезболла" - это прокси Ирана. Без поддержки Тегерана эта организация ничего не решает, - сказал "Известиям" Евгений Сова.



Он также поделился своим видением дальнейшего развития событий.



- Есть два варианта разрешения конфликта: первый - "Хезболла" полностью отодвинет своих боевиков севернее реки Литани, прекратит все обстрелы и правительство Ливана возьмет под свой контроль ситуацию. Второй вариант - силовое решение конфликта, включая ввод армии на территорию южного Ливана. Мы в оппозиции полностью поддержим действия правительства против "Хезболлы" и Ирана, направленные на устранение угрозы и возвращения 100 тыс. граждан Израиля в свои дома, - говорит Евгений Сова.



Варианты развития конфликта



Израильское руководство назвало обстрел Голанских высот самым масштабным с точки зрения жертв среди гражданского населения на севере с октября прошлого года и пообещало нанести серьезный ответный удар. Некоторые эксперты считают, что цель обвинения "Хезболлы" - усилить конфессиональные разногласия.



- Это спектакль, организованный Израилем на Голанских высотах, и не только в Ливане об этом говорят, сами жители Мадждаль-Шамса выгнали премьер-министра Нетаньяху и министра обороны Галанта из своей деревни, когда они пришли соболезновать. Целью Израиля было организовать разногласие между конфессиями, между друзами и шиитами в Ливане и между друзами и властями Сирии - не получилось. Поэтому сейчас они может быть используют военную авиацию для бомбардировки некоторых населенных пунктов в Ливане, - поделился с "Известиями" шеф московского бюро ливанского телеканала "Аль-Маядин" и директор русско-арабского культурного центра в Санкт-Петербурге Муссаллам Шеайто.



Мировые СМИ и эксперты активно обсуждают риски развития полномасштабной войны с непредсказуемыми исходами. Однако многие сходятся во мнении, что возможности еврейского государства ограничены ввиду активного боевого столкновения в секторе Газа. Некоторые и вовсе считают, что Израиль ничего не добьется в случае агрессии против "Хезболлы".



- С военной точки зрения Израиль, используя всю свою мощь и готовность, в 2006 году не смог добиться никаких успехов на фронте с Ливаном, а как сейчас, когда израильская армия уже устала и не может ничего решить с Газой? На юге Ливана и севере Палестины "Хезболла" ведет себя как хозяин и использует очень много современного оружия, - рассуждает Муссаллам Шеайто.



Война на три фронта: эскалация между Израилем и хуситами усилилась

Присоединение Тель-Авива к коалиции США и Великобритании - опасный поворот в противостоянии с йеменскими повстанцами



Вашингтон, в свою очередь, хоть и солидарен с Израилем касательно обвинений в адрес движения "Хезболла", рассматривает возможность того, что обстрел Голанских высот не был намеренным. Об этом ранее сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник. В Белом доме также считают, что инцидент не приведет к эскалации ситуации в регионе. Заместитель председателя ассоциации российских дипломатов и профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов и вовсе полагает, что ни одна из сторон не хочет полномасштабной войны ввиду отсутствия оснований и множества опасений.



- У Израиля и без этого растянут фронт. Более того, изначальная цель, которую, разумеется, он не раскрывал, не достигнута. Она ведь заключалась не в нанесении ударов по ХАМАС, а в вытеснении палестинцев с территорий. Планы Израиля носят мутноватый характер, он не выражен четко. Все арабы и Иран не хотят воевать. Это может быть очень болезненно для каждой из сторон, - поделился с "Известиями" Андрей Бакланов.



Эксперт также считает, что воинственная риторика используется всеми сторонами конфликта ввиду личных политических интересов.



- Задача хуситов в Йемене - использовать этот сюжет для того, чтобы показать, что именно они говорят от имени йеменского народа. Другие группировки, если брать "Хезболлу", их интересует, конечно, не судьба сектора Газа, а своя собственная, чтобы их позиция в политической жизни Ливана усилились за счет проявления жесткости. Идет довольно беспринципная политическая игра с обеих сторон, которая, конечно, очень опасна, - рассуждает эксперт.



На фоне эскалации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может войти в Израиль. "Точно так же как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними (имеется в виду Израиль) то же самое. Нет ничего невозможного", - заявил турецкий лидер.



По мнению Андрея Бакланова, такие заявления можно отнести к обыкновенному популизму.



- У них своих проблем полно. Им сейчас нужно разбираться с тем, что будет на северо-востоке Сирии. Чтобы Турция напала на Израиль, с которым ее связывают десятки лет тайных связей, военно-промышленных и разведывательных, - это очень странно, - считает эксперт.



Служить не рад: в Израиле начнут призывать мужчин-ультраортодоксов

Это решение Верховного суда может развалить правящую коалицию Биньямина Нетаньяху



7 октября 2023 года Израиль подвергся ракетной атаке группировки ХАМАС из сектора Газа. По данным властей, было захвачено более 200 заложников, а 1,2 тыс. человек погибли. ЦАХАЛ начала операцию под названием "Железные мечи", которая включала в себя удары по гражданским объектам и другой инфраструктуре. По данным палестинской стороны, на текущий момент погибло более 39 тыс. человек. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722342240





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов: Работу акимов будем оценивать по конкретным индикаторам улучшения качества жизни населения

- Роман Скляр провел совещание по реализации нацпроекта "Комфортная школа"

- Кадровые перестановки

- Цены на 8 видов продовольственных товаров снизились за прошедшую неделю

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 июля 2024 года

- Ситуация с распространением саранчи стабилизировалась на приграничных с Россией территориях

- Ерлан Кошанов встретился с жителями Карагандинской области

- Олжас Бектенов проверил работы по восстановлению сгоревшего соснового бора в "Семей орманы" и поручил усилить борьбу с незаконной вырубкой леса

- Про экономических чиновников

