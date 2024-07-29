 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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К.Малофеев: Мир Трампа - это американское условие, это "Минск-3"...
15:28 30.07.2024

Константин Малофеев
Учредитель телеканала "Царьград"

Мир Трампа
Старый новый президент США планирует стать миротворцем за русский счет.

Анатомия миротворца

Дональд Трамп станет президентом США. Помешать этому сможет разве что более успешное покушение. Камала Харрис совместила в себе все доступные ей достоинства - она и женщина, и чернокожая, и азиатка, - но дебаты Трампу проиграет так же разгромно, как и Байден. Интеллект и эрудицию в одночасье не купить, а ритуальные заклинания про ценности и права уже не трогают белых американцев.

Одна из идей, с которыми Трамп идет на выборы, - мир между Украиной и Россией. Кандидат от республиканцев подчеркивает, что был первым президентом за десятилетия, не начавшим ни одной войны (это правда), и амплуа миротворца ему очень дорого.

Добиться прекращения огня для него дело чести. Но честь эта - американская.

Действительно, на протяжении четырех лет своего предыдущего президентства он сделал многое для недопущения войны. Но все-таки именно администрация Трампа в конце 2017 года санкционировала поставки Украине летального оружия. Кроме того, Трамп поддерживал Минские соглашения, прекрасно понимая, что это отсрочка, необходимая Украине для обучения и перевооружения.

При желании Дональд Трамп мог предотвратить широкомасштабные столкновения, просто заставив Киев пунктуально выполнять условия "Минска-2". В той ситуации Украина даже сохранила бы свою территориальную целостность за очевидным исключением Крыма.

Трамп этого не сделал.

И вот теперь, когда ситуация радикально изменилась, он снова говорит о мире здесь и сейчас - сразу после его победы на президентских выборах.

Добиться прекращения огня для него дело чести. Но честь эта - американская. Фото: Shealah Craighead/White House/Global Look Press

Чего хочет Трамп

Предложениями избранного президента станут немедленная остановка огня и разделение влияния России и Украины по линии фактического соприкосновения сторон. Нет сомнений, что это встретит достаточно широкую поддержку со стороны кругов, мечтающих о снятии санкций и возвращении в состояние "до войны". Уже сейчас в СМИ и соцсетях активно вбрасываются мысли об усталости от СВО, о нехватке человеческих ресурсов, о возвращении мобилизованных с фронта. Стоит поверить в заведомо невозможное "до войны" - ловушка захлопнется. Повторится сценарий предательских Минских соглашений.

Мир Трампа даст Украине передышку на перегруппировку и перевооружение. И через некоторое время все повторится, только уже с гораздо большими потерями. Можно возразить, что те же возможности будут и у России, но есть большая разница. Наша страна ведет наступательные действия на территории своих новых регионов, а передышка нужна только обороняющемуся.

За время уговоров выполнить Минские соглашения ВСУ создали на территории бывшей Донецкой области мощнейший оборонительный вал, преодолеть который не удалось за почти 900 дней СВО. Теперь этот опыт будет использован по всей линии соприкосновения с той разницей, что сейчас у Киева есть дальнобойные ракетные комплексы, которые в первую же минуту возобновления огня попытаются накрыть огнем весь запад России.

Только ведение нами наступательных боевых действий не позволяет Украине сконцентрировать свои человеческие ресурсы и западное вооружение для ответного удара.

Только ведение нами наступательных боевых действий не позволяет Украине сконцентрировать свои человеческие ресурсы и западное вооружение для ответного удара. Фото: Царьграда

Чего хотят русские

К счастью, согласно новому исследованию Института Царьграда, большинство русских людей понимают эту угрозу.

Одобрение проведения специальной военной операции русским общественным мнением находится на максимуме. На момент проведения опроса в июле 2024 года 73,7% респондентов одобряют проведение СВО. В той или иной степени не одобряют 21,1%.

В какой момент должна закончиться спецоперация? 72,3% опрошенных считают недопустимым отступление на границы 1991 года. Допускают такой вариант лишь 17,3%. "Границы 1991 года" - это та "формула мира", которую предлагал президент Украины Владимир Зеленский.

72,3% опрошенных считают недопустимым отступление на границы 1991 года. Инфографика Царьграда

Но и границы января 2022 года не устраивают русских: 60,2% опрошенных считают недопустимым отступление по сценарию "Крым наш, ДНР и ЛНР частично наши".

За боевые действия до полной победы высказались 41,4% опрошенных, за немедленный мир - только 18,2%. Перемирие по нынешней фактической границе категорически отвергают 57,2%.

За боевые действия до полной победы высказались 41,4% опрошенных. Инфографика Царьграда

Большинство русских людей - 66,9% - отдают свой голос за взятие Одессы, Николаевской области и Киева. И только в этом случае готовы говорить о мире.

И это единственно верный подход.

Мир Трампа - это американское условие, это "Минск-3". Настоящий мир возможен только на русских условиях. А значит, террористическое государство Украина должно прекратить свое существование. Так и только так можно победить.

Источник - Царьград
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