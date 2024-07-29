Спасателей МЧС отказались пустить на ферросплавный завод в Караганде после выброса пламени

15:29 30.07.2024

Работники карагандинского ферросплавного завода YDD Corporation не пускали спасателей, когда произошел выброс пламени. Об этом, как передает InformБЮРО, заявил замминистра по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков.



"Инцидент произошел около 4.00, но нам пришла информация около 6.00, спустя два часа. Это противоречит инструкциям по гражданской обороне. Наши спасатели приехали в скором времени, но их не пустили внутрь. Они не имеют право не впускать. Поэтому возбудили административное дело", - сказал Сыздыков в кулуарах правительства.



Как передает ORDA.kz, как правило, подобные заводы имеют свои спасательные подразделения. В день трагедии сотрудникам МЧС объяснили, что их помощь не требуется. Однако не пускать их на предприятие - это нарушение, за которое в соответствии с КоАП РК полагается штраф в размере 200 МРП (738,4 тыс. тенге/$1,5 тыс.).



Выброс пламени на заводской печи № 1 завода YDD Corporation произошел в ночь на 20 июля. В результате, сильно пострадали восемь работников. Позднее в больнице скончался 31-летний начальник мечи Музафар Исмаилов. Спустя два дня умер 25-летний технолог Ерулан Казкен, у которого был ожог 90% тела. 25 июля стало известно о смерти механиков Дмитро Адамчука и Толегена Жетписбаева.



По факту происшествия было заведено уголовное дело по статье 156 части 2 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".



Ферросплавный завод YDD Corporation расположен в Караганде. Производит около 240 тыс. тонн ферросилиция в год. Учредителем ТОО "YDD Corporation" значился совладелец компании, бывший парламентарий Ерлан Нигматулин. В 2021 году он входил в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстан по версии Forbes Kazakhstan.