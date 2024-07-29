Сквозь горы и долины. Какими маршрутами можно передвигаться по Центральной Азии

15:32 30.07.2024

Алия Хамидуллина, Asia-Plus



В какую-то страну можно добраться за пару часов, а куда-то вас просто не пустят.



Центральная Азия - единственный регион в мире, в котором страны не имеют выхода к Мировому океану. Передвижение и логистика между республиками происходит сухопутными и воздушными путями. Однако, несмотря на то что все страны между собой имеют общие границы, попасть в гости к ближайшему соседу в каких-то случаях очень сложно, а порой и невозможно вовсе.



Рассказываем об особенностях маршрутов внутри Центральной Азии.



Регион Центральной Азии охватывает пять стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Ее территория достаточно обширная – чуть более 400 млн га. Это единственный регион в мире, в котором страны не имеют выхода к Мировому океану.



Каждая страна в ЦА так или иначе связана друг с другом общими границами. Самая протяженная проходит между Казахстаном и Узбекистаном – более 2,3 тысяч километров.



Таджикистан – Узбекистан: хоть на велосипеде



Таджикистан имеет смежные границы с двумя странами региона – с Узбекистаном и Кыргызстаном.



С 2018 года после долгожданного открытия таджикско-узбекской границы и отмене визового режима жители двух соседних республик могут беспрепятственно перемещаться из страны в страну.



В 2023 году Узбекистан и Кыргызстан открыли два контрольно-пропускных пункта на границе, которые были закрыты с 2010 года



Сегодня из Таджикистана в Узбекистан и обратно можно добраться разными способами. Действующие 16 пограничных пунктов позволяют пересекать границу как автостопом, так и на личном автомобиле или рейсовом автобусе.



Наземный маршрут особенно удобен для жителей Согдийской области, поскольку там расположены аж 12 КПП. Удивительно, что жителям северной части Таджикистана гораздо быстрее добраться до узбекской столицы, нежели до столицы своей страны.



К примеру, из Худжанда в Ташкент можно доехать буквально за 3 часа, пройдя КПП "Фотехобод-Ойбек", который является наиболее проходимым наземным переходом.



Автобусные маршруты действуют не только между Худжандом и Ташкентом. Из Худжанда можно доехать и в Коканд, из Душанбе - в Термез и Денау, из Пенджикента - в Самарканд.



Соседние республики соединяет и авиасообщение, но действует оно лишь между двумя столицами.



Также один раз в неделю между Душанбе и Ташкентом курсирует пассажирский поезд. Правда, этот путь занимает почти сутки. Поезд проезжает через всю Согдийскую область и несколько узбекских городов.



Открытость границ не только развивает международный туризм, но и укрепляет экономическое и торговое партнерство между странами.



Таджикско-узбекская граница



Так, по данным Агентства статистики Узбекистана, в 2023 году большего всего туристов было из Таджикистана - свыше 2 млн человек. А объем взаимной торговли между странами составил в прошлом году более $750 млн.



Таджикистан – Кыргызстан: не все так просто



А вот ситуация с другой соседней страной у Таджикистана не такая радужная. В 2021 году после кровопролитных столкновений на таджикско-кыргызской границе Кыргызстан в одностороннем порядке закрыл все границы с Таджикистаном.



Сегодня попасть напрямую из Таджикистана в Кыргызстан не представляется возможным ни с одним видом транспорта. Государственная пограничная служба Кыргызской республики в исключительном порядке пускает в страну лишь отдельную категорию лиц.



Нельзя попасть к соседу даже через третьи страны. На своем сайте МИД Таджикистана предупредил, что "въезд граждан Таджикистана в Кыргызстан или их транзитное следование в другие страны через территорию Кыргызстана все еще остается под запретом".



При этом для граждан Кыргызстана подобных взаимных запретов нет. В Таджикистан им можно приехать через другие страны ЦА - легче всего это сделать из Ташкента или Алматы.



Закрытые границы отрицательно сказываются на двусторонних отношениях. Объем товарооборота между странами снизился более чем в 3 раза: с $49,6 млн в 2018 году до $15 млн в 2022 году.



Таджикистан – Казахстан: можно и на машине



В Казахстан таджикистанцы могут попасть несколькими способами. К примеру, из Худжанда весьма несложно попасть своим ходом либо на личном транспорте в южную часть страны, к примеру, в город Шымкент. Вам лишь потребуется пересечь дополнительно узбекскую границу.



В апреле 2024 года состоялось открытие рейса Астана – Душанбе



Кстати, многие таджикистанцы, в основном трудовые мигранты, выбирают такой маршрут, чтобы дешевле добраться до России.



В Алматы и Астану можно долететь на самолете, но только лишь из Душанбе.



Прямых автобусных рейсов и пассажирских поездов из Таджикистана в Казахстан в данное время нет.



Узбекистан: открытый сосед



Узбекистан – единственная страна в регионе, которая имеет общие границы со всеми своими соседями.



В начале 2023 года Узбекистан и Кыргызстан завершили процесс делимитации границ. На сегодняшний день между республиками действуют 9 КПП, которые позволяют жителям беспрепятственно пересекать границу даже с внутренним паспортом.



Из страны в страну на автомобиле удобно передвигаться преимущественно жителям Андижанской области Узбекистана и Ошской области Кыргызстана.



Пограничный контроль на узбекско-казахском КПП "Жыбек-Жолы – Гишт-Куприк"



Из Ташкента в Бишкек за 10 часов можно добраться на многоместном автобусе. Также столицы двух стран соединяет авиасообщение, время в пути – чуть больше часа.



Буквально на днях был завершен процесс демаркации государственной границы между Казахстаном и Узбекистаном, который длился 19 лет.



Для пересечения самой протяженной в регионе узбекско-казахской границы функционируют пять контрольно-пропускных пунктов. Один из самых популярных - КПП "Жыбек-Жолы – Гишт-Куприк" (бывшая Черняевка). Переход находится близи крупных городов Сарыагач (в Казахстане) и Ташкент (в Узбекистане).



Через данный КПП, который работает круглосуточно, ежедневно пересекают границу тысячи людей, сотни автомобилей и десятки международных автобусов.



На автобусе из Ташкента можно попасть в Алматы, Кызылорду, Астану, Туркестан и Шымкент. Также между Ташкентом и Алматы курсирует пассажирский поезд. Время в пути занимает почти 18 часов.



Прямые авиасообщения соединяют столицу Узбекистана с Алматы и Астаной.



А что насчет Туркменистана?



Туркменистан – единственная закрытая страна в регионе. Чтобы туда попасть, нужно получить не только визу, но и приглашение, и разрешение на въезд.



Граничит Туркменистан с двумя странами региона – Узбекистаном и Казахстаном. Между ними у страны нет прямых авиасообщений.



Граница Узбекистана и Туркменистана, КПП "Фараб"



Впрочем, прямых авиарейсов у Туркменистана нет ни с одной из стран ЦА, как нет и железнодорожной коммуникации. Как вариант, из Ашхабада в Алматы, Ташкент или Душанбе можно долететь через Стамбул.



Со своими соседями напрямую Туркменистан общается лишь через наземные пропускные пункты, многие из которых работают лишь в дневное время. Но опять же, чтобы въехать в Туркменистан, необходимо иметь действующую визу.



С Узбекистаном имеется 3 действующих КПП: из Лебапской области можно попасть в Бухару, из Дашогузского района – в Ургенч, из Кенеургенчской области - в Нукус.



Международные автобусные маршруты из Ташкента в города республики Казахстан



Туркменистанско-казахстанская граница - самая короткая из государственных границ обеих стран. Между ними действует пока лишь один пункт пропуска, который соединяет Балканский велаят Туркменистана и Мангистаускую область Казахстана.



Впрочем, попасть в закрытую страну, омываемую водами Каспийского моря, сложно лишь туристам. В настоящее время Туркменистан совместно с соседями по региону участвует в нескольких крупных транспортных проектах, а также наращивает сотрудничество в сферах энергетики и торговли.