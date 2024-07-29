США не в состоянии конкурировать с Россией и Китаем на поле боя

15:33 30.07.2024

The Economist

Великобритания



Америка не готова к большой войне, признала двухпартийная комиссия

Двухпартийная комиссия: США не в состоянии конкурировать с Россией и Китаем



Военная мощь Америки ослабевает, пишет The Economist со ссылкой на доклад комиссии, которой конгресс поручил изучить стратегию национальной обороны США. Россия и Китай обходят Соединенные Штаты по многим показателям. В случае большой войны Вашингтону грозит поражение.



Глава Объединенного комитета начальников штабов и высшее должностное лицо армии США генерал Чарльз Браун на недавнем Форуме по безопасности в Аспене, где собирается внешнеполитическая элита страны, назвал вооруженные силы Соединенных Штатов "самой смертоносной и самой уважаемой боевой силой в мире". С каменным лицом и под ликующие возгласы зала он отрезал: "За второе место я не соревнуюсь". Но в действительности военная мощь Америки ослабевает. Именно таков посыл доклада, опубликованного 29 июля двухпартийной комиссией, которой Конгресс поручил тщательно изучить опубликованную два года назад стратегию национальной обороны (СНО) администрации Байдена.



Комиссию по СНО возглавила бывшая конгрессвумен Джейн Харман, а ее заместителем стал замминистра обороны в администрации Джорджа Буша-младшего Эрик Эдельман. Еще в 2018 году предшественница действующей комиссии предупредила, что Америка "с трудом выиграет войну против Китая или России, при этом может даже проиграть". На сей раз формулировка еще суровее. Перед Америкой встали невиданные с 1945 года угрозы, вплоть до "потенциальной большой войны в ближайшем будущем", говорится в новом докладе. Между тем страна не осознает их масштабов и не готова к ним.



Главная проблема - это Китай. "Мы ставим Китаю мат", - похвастался президент Джо Байден 6 июля. На самом же деле Китай "обгоняет" Америку не только по размеру, но и по "возможностям" своих вооруженных сил, не говоря уже о военном производстве, и, вероятно, стремится к достижению своей цели - вторгнуться на Тайвань к 2027 году, утверждает комиссия. В космосе и киберпространстве Народно-освободительная армия уже стала равным или почти равным противником.



Россия вызывает меньшую озабоченность, но, несмотря на свои трудности на Украине, по-прежнему представляет собой серьезную угрозу. 19 июля высокопоставленный чиновник Пентагона Випин Наранг подтвердил сообщение, что Россия пытается разместить ядерное оружие на орбите, назвав это "угрозой для всего человечества" и "катастрофой для всего мира". В докладе говорится, что Америка должна значительно расширить действующие обязательства и нарастить свое присутствие в Европе до полного бронетанкового корпуса в сопровождении таких вспомогательных средств, как противовоздушная оборона и авиация. Кроме того, часть сил, присутствующих на континенте на ротационной основе, потенциально может стать постоянной.



Эти угрозы усугубляются крепнущим политическим и военным сближением между Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном - включая передачу оружия, технологий и боевого опыта. Это представляет собой "реальный риск, если не вероятность", говорит комиссия, "что конфликт в любом месте может превратиться в войну на нескольких театрах сразу - потенциально даже глобальную". В 2018 году Национальная оборонная стратегия администрации Трампа отменила действовавшее ранее требование к Пентагону о готовности вести две крупные войны - в Европе и Азии одновременно. Команда Байдена также придерживалась сниженных требований. В результате даже война на одном театре опасно растянет силы США и может вынудить их применить ядерное оружие в качестве компенсации.



Конфликт также поставит Америку перед вызовами в других областях. "Мы лишь начинаем осознавать последствия крупной войны для жизни каждого американца", - предупредила комиссия. Кибератаки ударят по ключевой инфраструктуре, включая электроэнергию, водоснабжение и транспорт. Доступ к важнейшему сырью для гражданской и военной промышленности будет "полностью отрезан", говорится в докладе.



Потери намного превзойдут любой западный опыт недавнего прошлого. В недавних симуляциях сражений с участием корпусов и дивизий армии США - более крупных формирований, которым командование отдает приоритет перед бригадами и батальонами - потери достигли 50 000–55 000 человек, включая 10 000–15 000 убитыми. Комиссия прямо не призывает вернуться к призыву, отмененному в 1973 году, но намекает на это косвенно, утверждая, что к полностью добровольческим силам возникнут "серьезные вопросы".



Комиссия дала ряд рекомендаций по решению этих проблем. Одна из них - это укрепление альянсов. 28 июля администрация Байдена сделала большой шаг в этом направлении, объявив о создании нового "боевого" штаба в Японии для управления армией, военно-воздушными и военно-морскими силами в стране. Вторая - это провести реформу Пентагона, в чьих закупочных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских механизмах царит "путаница византийского размаха".



Третья - резко увеличить расходы на оборону, которые, по прогнозам, останутся неизменными в реальном выражении в течение следующих пяти лет, несмотря на рекомендацию предыдущей комиссии о ежегодном реальном росте на 3–5%. Эта цифра в некотором смысле произвольна. Однако комиссия призвала Конгресс отменить действующие ограничения расходов, принять многолетний дополнительный бюджет для укрепления военно-промышленной базы и открыть налогово-бюджетные шлюзы, чтобы вывести оборону "на траекторию поддержки, соизмеримой с усилиями США времен холодной войны".



Во всем этом кроется один момент, который раздражает всех. Чтобы оплатить все это, в докладе предлагаются дополнительные налоги и сокращение расходов на здравоохранение и социальное обеспечение. Против восстанут обе партии. Демократы не желают увеличивать расходы на оборону. У республиканцев же аллергия на увеличение налогов. Военным спецам из круга Дональда Трампа приглянется идея укрепить вооруженные силы, но многих оттолкнет идея разместить больше войск в Европе вместо Азии.



Комиссия считает, что времени на раскачку нет. "Американская общественность слабо представляет себе как угрозы, с которыми столкнулись США, так и затраты, необходимые для адекватной подготовки, - говорит комиссия. - Она не осознает ни мощи Китая и его партнерских отношений, ни последствий для повседневной жизни, если разразится конфликт. Она не представляет себе всех последствий, если США лишатся своего положения мировой сверхдержавы".