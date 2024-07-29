"Точка невозврата". Что начинается на Ближнем Востоке

15:37 30.07.2024

Эксперт РСМД Мардасов: война Израиля и Ливана обернется хаосом для обоих



МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Ренат Абдуллин. Израиль продолжает наносить ограниченные удары по Ливану. Боевые действия активизировали после предполагаемой атаки "Хезболлы" на населенный пункт Мадждаль-Шамс - там погибли 12 человек. В Тель-Авиве пообещали жесткий ответ, но пока полномасштабная война не началась. О перспективах "ливанского фронта" - в материале РИА Новости.



Беспрецедентная цена



Израильские беспилотники атаковали юг Ливана. По данным местных властей, жертвами стали как минимум два человека, трое получили ранения.



Действия ЦАХАЛ стали ответом на удар по футбольному полю в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах. Территория де-юре и де-факто входила в состав Сирии. В 1967 году израильтяне ее оккупировали и в 1981-м провозгласили суверенитет над регионом. Совбез ООН это не признал.



В Мадждаль-Шамсе 12 убитых, в том числе дети и подростки, более 20 раненых. Тель-Авив возложил ответственность на ливанскую шиитскую группировку "Хезболла". Опубликовали фото осколков, которые, по словам военных, принадлежат иранской ракете Falaq-1.



За несколько часов до атаки на Мадждаль-Шамс по Израилю выпустили около 40 снарядов. Тель-Авив тут же провел авианалеты на города в глубине Ливана.



Поздно вечером в воскресенье кабинет безопасности Израиля уполномочил правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять решение о "способе и сроках" ответа на удар по Голанским высотам.



В "Хезболле" утверждают, что люди погибли из-за падения ракеты израильской ПВО.



О намерениях Тель-Авива пока неизвестно, отмечает Reuters. Крупнейшая израильская газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщила, что ответ будет "ограниченным, но значительным". Нетаньяху, прервавший визит в США, пообещал, что "Хезболла" заплатит цену, "какую прежде не платила".



Глава израильского МИД Исраэль Кац подчеркнул: приближается "полномасштабная война" и с группировкой, и с Ливаном.



Вариантов действий Тель-Авива много: атаки на ливанскую инфраструктуру, включая мосты, электростанции и порты, удары по складам оружия "Хезболлы", устранение высокопоставленных командиров, перечисляют знакомые с ситуацией люди.



Рейсы в международном аэропорту Бейрута отменяют или задерживают.



Избежать эскалации



Мировая общественность призывает стороны к сдержанности. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал в воскресенье, что Вашингтон против эскалации конфликта. Но добавил: Израиль имеет право "защищать своих граждан", а США обеспечат возможности для этого.



Эммануэль Макрон в разгар Олимпиады поговорил с Нетаньяху по телефону, попросив его "избежать новой эскалации в регионе".



Спецкоординатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт и глава Временных сил Организации в Ливане (UNIFIL) Арольдо Лаза выпустили совместное заявление о необходимости "максимальной сдержанности". Обе стороны должны "положить конец продолжающимся интенсивным перестрелкам". В противном случае вероятен "масштабный пожар, который охватит весь регион и приведет к невероятной катастрофе".



"Уже после того, как в октябре 2023-го вспыхнул конфликт в секторе Газа, для Израиля открылся ливанский фронт, - отметил в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский. - "Хезболла" из солидарности с палестинским народом приступила к боевым трансграничным операциям, ракетно-артиллерийским обстрелам сопредельной израильской территории. Соответственно, последовали ответные удары". Однако нынешний инцидент может стать "точкой невозврата", уточняет эксперт.



"Хезболла", хотя и отрицает сейчас причастность к атаке на Голанах, давно уже озвучила условия "примирения" с Израилем. Глава группировки Хасан Насралла в начале июля говорил, что откажется от ударов, если будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий в Газе.



Теперь же, как полагает профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель, ЦАХАЛ действительно может пойти на "перемирие" с ХАМАС - но только чтобы перебросить силы на север.



Возможные сценарии



Пока ситуация подвешенная. Опрошенные РИА Новости аналитики не исключают как эскалации, так и относительной стабилизации.



"Обилие сигналов, предупреждений и даже ультиматумов, скорее всего, свидетельствует о том, что поднятием ставок стороны на самом деле пытаются сдержать кризис, - рассуждает эксперт РСМД, специалист по Ближнему Востоку Антон Мардасов. - Отложенный ответ - а были поводы ждать массированной атаки ЦАХАЛ уже в ночь на 29-е - тоже показатель".



"Мы уже не раз наблюдали, как казавшаяся неизбежной большая война на Ближнем Востоке так и не начиналась: достаточно вспомнить массированный беспрецедентный удар, нанесенный Ираном по Израилю. Дело обошлось лишь достаточно ограниченной ответной акцией", - указывает и Андрей Яшлавский.



Впрочем, "Хезболла", хотя и проводит ряд защитных мероприятий вроде эвакуации населения и развертывания средств ПВО, полученных от Ирана (замечены ЗУР 358 и Sayyad 2), продолжает обстрелы севера Израиля, добавляет Мардасов.



"Тем самым демонстрируется готовность к серьезной эскалации, - считает он. - Израиль же может попытаться добиться уступок операцией на границе или вынудить "Хезболлу" отказаться от "политики отрицания" и перейти к обострению, массированным ударам по крупным населенным пунктам, что повлечет за собой уже крупномасштабный ответ ЦАХАЛ".



Второй сценарий обернется хаосом для обеих сторон: эшелонированная система ПВО Израиля не в состоянии перехватить весь арсенал "Хезболлы", а удары по Ливану ввергнут страну в экономический кризис.



"Стороны вроде бы хотят избежать наихудшего варианта. Но после израильского однодневного ответа или короткой операции, рассчитанной на неделю, сложно удержать конфликт в рамках определенной интенсивности, не совершая ошибок", - заключает Мардасов.



"Многое зависит от внутриполитической ситуации в Израиле и позиции Нетаньяху, - отмечает, в свою очередь, Яшлавский. - С одной стороны, ему важно продемонстрировать принципиальность. С другой - ситуация в стране достаточно сложная и обременена продолжающимся конфликтом в Газе".



На таком фоне возникновение нового очага, тем более полномасштабной войны, конечно же, Тель-Авиву невыгодно. Но, по мнению эксперта, при необходимости у Израиля хватит ресурсов и решимости для того, чтобы воевать с "Хезболлой" на севере и ХАМАС - на юге.