"Спящие расчехлились": Олимпийский шабаш сдернул маски в России

15:42 30.07.2024

Андрей Ревнивцев



У любого нравственно здорового человека открытие Олимпиады в Париже должно было вызвать приступ тошноты или хотя бы крайней гадливости. Причем религиозная принадлежность здесь не имеет значения. Плевались христиане, мусульмане, иудеи, просто люди, стоящие на позициях светской этики, те, кто еще не разучился отличать красоту от уродства. А таковых все меньше, особенно на Западе. Открытию Олимпиады рукоплескали европейские и американские чиновники, политики, спортсмены, звезды эстрады и так далее. Но с них станется - они взяли под козырек, шаркнули ножкой и стройными рядами отправились в ад. Но, увы, среди людей, восхитившихся откровенным глумлением и содомом, были и русские. Или они не русские? В этом разбирался Царьград.



Свобода, по Шлосбергу*



Естественно, шабашем в Париже восхитились иноагенты, которые сейчас влачат жалкое существование и надеются, что их сверхлояльность заметит мировая жаба и подкинет деньжат на бедность. Вот, например, бывший депутат псковского собрания депутатов Лев Шлосберг* считает, будто олимпийский бал у сатаны - это, как он выразился, "праздник свободы для свободных людей".



Критика церемонии открытия Олимпиады в Париже - это критика непонимания, ханжества и неприятия свободы. Открытие парижской Олимпиады было насыщено точными и яркими историческими и культурными реминисценциями - от Средних веков до современности. Оно отразило мир таким, какой он сегодня есть, но только ту часть мира, где свобода признана основой человеческой жизни,



- написал иноагент.



А вот немецкий бизнесмен и Ким Дотком, считает, что церемония открытия Олимпийских игр была похожа на церемонию закрытия человечества. Скрин: Ким Дотком



Надо полагать, что свобода, по Шлосбергу*, это разрешение гнусностей и извращений, а вот, например, право носить крестик во французских школах уже стоит под вопросом. Русский народ, его культура, традиции и наследие - тоже под вопросом. Идеалы французской свободы на нас не распространяются. И слава Богу.



Трансгендеры в блестках не смущают Губерниева



Но ладно иноагенты - с ними все и так ясно, но наши журналисты куда? Комментатор "Матча ТВ" Дмитрий Губерниев активно поддерживает Олимпиаду и не видит в этом ничего "такого".



Ты стоишь рядом, видишь это все и понимаешь величие каждого момента. На самом деле, сложно принять, что эта вечеринка пройдет без нас. И да, я верю, что мы все обязательно вернемся туда снова,



- написал Губерниев.



Комментатор, очевидно, забыл, что в последний раз, когда "эта вечеринка" проходила с нами, нас там с чувством, с толком, с расстановкой возили лицом по оплеванному, грязному полу, упиваясь негодованием русских спортсменов. Неужели Губерниев не помнит слез нашей прекрасной гимнастки Дины Авериной, которая еще до СВО, в 2021 году в Токио блестяще выступила и по-хамски, на глазах у всего мира, была лишена золота просто потому, что русская? Напомним, что вместо Дины медаль взяла израильская спортсменка Лина Ашрам, уронившая ленту в финале многоборья!



Когда Губерниеву начали предъявлять справедливые претензии, он обозвал всех противников его позиции "ботофермой" и "квасными" (видимо, имея в виду выражение "квасной патриот"), а людей, восхитившихся шабашем, "умными и славными" людьми.



В принципе, даже понятно, почему именно Губерниев так себя ведет. Он известен, прежде всего, из-за того, что комментировал биатлон. Россиян отлучили от Кубка мира, а на Олимпиаду, с большой долей вероятности, в 2026 году допустят только избранных,



- пишет телеграм-канал "Безграничный аналитик".



Татьяна Анатольевна, но вы-то куда?



Ведущий "Матча ТВ" активно призывает болеть за 15 спортсменов из России, согласившихся выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе. То есть без флага, без гимна, без Родины. Его в этом поддерживает и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, заявившая:



Это было яркое, оригинальное и красивое зрелище, которое прошло с учетом исторических и национальных особенностей города и страны. Все красиво плыли по Сене. Когда уже стало смеркаться, картинка стала очень красивая. А кто не впечатлился открытием?



- удивляется Тарасова.



Кстати, ранее она восхищалась и ходом рекламной кампании Олимпиады в Париже, увидев плакат с изображением двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, держащей русский флаг. Дескать, глядите, в реальности французы прекрасно понимают, что никакого олимпийского движения без русских быть не может.



На сфотографированном плакате кто-то зачеркнул слово "истории" и от руки дописал слово saccages. В вольном переводе - из "ускорителей истории" получились "ускорители грабежей". Скрин: ТГ-канал "Срочный спорт"



А между тем выбор Исинбаевой символичен. У нее было в России все: всесторонняя поддержка, народная любовь, ее назначили доверенным лицом президента, однако она предпочла жить в Испании. Ради бочки варенья и корзины печенья легкоатлетка сбежала из страны после начала СВО. Так что образ Инсинбаевой на плакате - это не дань уважения нашему спорту, а скорее агит-листовка: "Русский спортсмен, сдавайся! В ЕС тебя ждет горячая еда (из сверчков) и возможность участвовать в Олимпиаде".



Земфира* не могла оторваться



Понравилось открытие Олимпиады и некоторым представителям творческой интеллигенции. Вот, скажем, певица Земфира*, , живущая как раз во Франции, написала об открытии Олимпиады:



Вчера оторваться не могла. Очень дерзко и местами очень круто.



Теперь понятно, благодаря какому контенту Рамазанова* (фамилия Земфиры*) черпает вдохновение, переехав из России. У нас она цвела и "задыхалась от нежности, от твоей, моей свежести", а в Европе осатанела и пишет какие-то унылые пасквили - бездарные даже по иноагентским меркам. Какова, скажем, песня, где есть такие пошлые строки: "Тебя научат, ****, родину любить".



Яременко страшно далек от народа



Николай Яременко, главный редактор ИА "РосБалт" и член исполкома Федерации спортивных журналистов России, написал колонку, восхваляющую парижский шабаш. По его словам, этот парад извращенцев оставил далеко позади все открытия Олимпиад, проходившие прежде, в том числе и в Сочи.



Наверное, только у совсем уж отъявленных пропагандистов повернется язык критиковать Игры во Франции. По крайней мере, на старте уже точно есть настоящий прорыв в стандарте массовых мероприятий,



- написал Яременко.



Странно слышать такое от главного редактора федерального СМИ. Складывается впечатление, будто он вообще не в курсе, в какой стране живет. Ну, вот, например, журналист Яременко не может не знать, что в России запрещено ЛГБТ-движение**, а открытие Игр-2024 - это просто гимн содомии. Критиковать подобное в нашей стране, ставящей за основу традиционные ценности, вполне естественно, здесь не нужно быть пропагандистом.



К слову, Яременко считает, будто скандальная сцена за столом - это не намек на "Тайную вечерю", оммаж "Гаргантюа и Пантагрюэля" Рабле. Но исходя из такой логики, можно сказать, что это оммаж сотен литературных произведений, где есть "застольные сцены", например "Декамерон" Джованни Боккаччо. Однако конкретные образы, цвета, расположение людей намекают именно на "Тайную вечерю".



Что с того?



Многие говорят, мол, почему вы так удивляетесь? Они и на "Евровидении" бесновались, а еще раньше, в 2016 году - на открытии Готардского тоннеля в Швейцарии. Там тоже были антихристианские, масонские перформансы. Так-то оно так, но именно на Олимпиаде-2024 был провозглашен своего рода манифест извращенцам. Возможно, это и есть главная задача летних Игр, которые силы небытия использовали, чтобы как можно громче выразить свою позицию. И мы ее услышали, как услышали и радостные восторги тех, кто считает этот манифест прекрасным.



Печально, что далеко не все из них имеют статус иноагентов, многих можно отнести в категорию "спящих", они и "расчехлились" во время открытия Игр. В нашей стране эти люди исподволь, тихой сапой продвигают интересы тех, кто стоит за шабашем в Париже. Вот взять хотя бы режиссера этого безобразия - худрука театральной компании La Piccola Familia Тома Жолли. В 2016 году он ставил в "Гоголь-центре" "детский спектакль" "Арлекин". Даже звучит немного жутко - "детский спектакль" в "Гоголь-центре". Можно только догадываться, что он там поставил, причем за государственный счет.



Не исключено, что в том же "Гоголь-центре" осталось немало приятелей мсье Жолли, которые тоже с удовольствием смотрели олимпийскую постановку. А потом они будут ставить "детские спектакли".



*Лица, признанные в России иноагентами.



** Экстремистское движение, запрещенное в России решением Верховного суда.