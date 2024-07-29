 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Израиль нанес удар по Бейруту
22:14 30.07.2024

"Перешли красную линию": ЦАХАЛ нанесла точечный удар по Бейруту

Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла точечный ракетный удар по Бейруту. Об этом сообщает издание The Times of Israel, ссылаясь на свои источники. Утверждается, что удар наносился по командиру группировки "Хезболла" Фуаду Шукру, также известному как Хадж Мохсин.



Удар по Бейруту подтвердило Минобороны Израиля, а именно глава оборонного ведомства Йоав Галан. Он заявляет, что именно вышеупомянутая личность стояла за ударами по атаке на Мадждал-Шамсе на Голанских высотах, в результате которых погибли десятки людей. По его словам, группировка "перешла красную черту".

"Хезболла перешла красную черту", - с таким заявлением выступил израильский министр.

Напомним, что 27 июля был нанесен удар по Голанским высотам. Израиль обвинил в обстреле группировку "Хезболла" и Ливан, которые отвергают все обвинения. После произошедшего премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что ответ на произошедшее "будет суровым".

Евгений Акопян

Источник - МК
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