Израиль нанес удар по Бейруту

22:14 30.07.2024

"Перешли красную линию": ЦАХАЛ нанесла точечный удар по Бейруту



Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла точечный ракетный удар по Бейруту. Об этом сообщает издание The Times of Israel, ссылаясь на свои источники. Утверждается, что удар наносился по командиру группировки "Хезболла" Фуаду Шукру, также известному как Хадж Мохсин.



