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Назначена новая постоянная представительница ПРООН в Узбекистане
22:17 30.07.2024

Новой постоянной представительницей Программы развития ООН в Узбекистане назначена Акико Фудзии, имеющая более чем 25-летний опыт работы в системе ПРООН. Ранее она работала постпредом на Мальдивах и заместительницей постоянного представителя во Вьетнаме и многострановом офисе на Фиджи.



Акико Фудзии назначена новой постоянной представительницей Программы развития ООН в Узбекистане, сообщила пресс-служба офиса ПРООН в стране.

Новая глава представительства имеет более чем 25-летний опыт работы в ПРООН и занимала руководящие должности по всему миру.

До назначения в Узбекистан она была постоянной представительницей на Мальдивах и заместительницей постоянного представителя во Вьетнаме, многострановом офисе на Фиджи (охватывающем Фиджи, Федеративные Штаты Микронезии, Кирибати, Маршалловы острова, Науру, Палау, Тонга, Тувалу и Вануату) и Ямайке. Ее карьера в ПРООН также включает значительные посты в Судане, Токио и Пакистане.

Акико Фудзии в качестве старшего менеджера она принимала участие в решении экономических и социальных проблем, связанных с изменением климата, управлении крупномасштабной гуманитарной помощью в кризисных и конфликтных ситуациях и консультировании по системам управления для достижения справедливого и устойчивого человеческого развития для всех людей.

До начала карьеры в ПРООН она работала в организациях, занимающихся вопросами развития, включая Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в Вене (Австрия) и НПО по развитию общин в Киото (Япония).

Обладает степенями магистра по гендерным вопросам и развитию в Университете Сассекс (Великобритания) и по гуманитарным и экологическим исследованиям в Университете Киото (Япония).

Источник - Газета.uz
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