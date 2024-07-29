Назначена новая постоянная представительница ПРООН в Узбекистане

22:17 30.07.2024

Новой постоянной представительницей Программы развития ООН в Узбекистане назначена Акико Фудзии, имеющая более чем 25-летний опыт работы в системе ПРООН. Ранее она работала постпредом на Мальдивах и заместительницей постоянного представителя во Вьетнаме и многострановом офисе на Фиджи.



