Китай и Европа покупают все больше российского газа, - О.Самофалова

00:04 31.07.2024 Китай и Европа покупают все больше российского газа



Ольга Самофалова



Газпром хвастается новым рекордом поставок газа в Китай. При этом не только Китай, но и Европа в этом году покупает больше российского газа. Почему наблюдается такой ажиотажный спрос на газ из России и что может затормозить наш газовый экспорт?

Газпром сообщил, что 27 июля установил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки превысили суточные контрактные обязательства.



Россия в 2024 году экспортирует рекордный объем газа в Китай – около 40 млрд кубометров – и станет его крупнейшим поставщиком, заявил недавно ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по стратегии развития ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин.



Речь идет и о трубопроводных поставках, и о СПГ. Так, по "Силе Сибири" в этом году планируется поставить в Китай около 30 млрд кубометров газа, о чем говорил вице-премьер Александр Новак.



Получается, что еще 10 млрд кубов будет поставлено в виде СПГ. В первом полугодии экспорт российского СПГ в Китай уже достиг 5 млрд кубометров (3,6 млн тонн).



Почему растут поставки российского газа в Китай? Во-первых, поставки по "Силе Сибири" растут по плану каждый год примерно на 8 млрд кубов вплоть до 2025 года, когда трубопровод достигнет своей проектной мощности в 38 млрд кубов в год. В 2023 году Россия поставила по трубе в Китай 22,7 млрд кубов, в 2024 году будет 30 млрд кубов, в 2025-м – 38 млрд кубов. Не исключено, что по итогам года план будет перевыполнен, как это уже было в прошлом году.



На Западе попытались торпедировать проект российско-китайского газопровода

Во-вторых, Китаю выгодней покупать газ по "Силе Сибири", чем СПГ. "Контракт по "Силе Сибири" с нефтяной привязкой сейчас выгодней, чем поставки СПГ, которые идут по спотовым ценам. В первом полугодии цены на спотовых рынках в Азии держались около 400 долларов за тысячу кубометров. Тогда как при ценах на нефть около 80–85 долларов за баррель по "Силе Сибири" цены ниже. Поэтому Китай с удовольствием берет больше трубопроводного газа. В 2022 году, например, была другая ситуация: Китай взял по "Силе Сибири" даже меньше, чем положено по контракту. Потому что газовые цены на споте были в том году очень низкие", – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.



Что касается российского СПГ, то при нынешнем соотношении цен в Европе и Азии, которые практически не отличаются, и при благоприятной ледовой нагрузке вполне вероятно, что СПГ с "Ямал СПГ" будет идти сейчас именно на азиатские рынки по восточной части Северного морского пути, считает эксперт. Пока ледовая обстановка позволяет, "Новатэк" будет исполнять свой контракт на поставку СПГ в Китай на 1,9 млн тонн СПГ. Поставки СПГ в Китай идут также с "Сахалина–2" (1,5 млн тонн) и "Портовой СПГ" (0,2 млн тонн).



Потенциал поставок газа в Китай в будущем составляет более 100 млрд кубов, говорит Сечин. "К концу десятилетия общий объем поставок в Китай по существующим контрактам должен вырасти до 48 млрд кубометров по хорошим ценам (хотя и ниже, чем в Европе), включая поставки 10 млрд кубов по дальневосточному маршруту, которые стартуют в 2027 году. Обсуждаемое соглашение на поставку 50 млрд кубометров в год по "Силе Сибири – 2" может примерно на 40% компенсировать потерянные объемы экспорта Газпрома в Европу", – отмечает Артур Беджанов, старший персональный брокер "БКС Мир инвестиций".



Поставки российского газа растут также в Европу. Так, в мае 2024 года Евросоюз импортировал примерно на 30% больше природного газа, чем в сентябре 2022 года (данные консалтинговой компании ICIS). Газ из России в Европу поступает по трем каналам – по трубопроводу "Турецкий поток", по украинской трубе и по морю в виде СПГ.



"Поставки в Европу растут тоже за счет трубопроводного газа, так как у Газпрома стало выгоднее брать, чем на споте.



В прошлом году, например, не в каждый момент времени цены на газ Газпрома были ниже, чем на спотовом рынке. Потому что цены на споте снижались весь год – с 600 долларов в начале года до 300–350 долларов к концу года. Контракты с Газпромом тоже привязаны к споту, но с лагом в несколько месяцев, поэтому цена снижалась медленней, чем на СПГ", – объясняет Юшков.



По его прогнозу, если в 2023 году Россия поставила примерно 27 млрд кубов газа, то в 2024 году поставки могут вырасти на 3–6 кубометров – до 30–33 млрд кубов.



Что касается российского СПГ, то он идет преимущественно в Европу, когда закрыта восточная часть Северного морского пути из-за ледовой обстановки (до июня-июля) и когда цены на СПГ в Европе и Азии либо одинаковые, либо в Европе даже выше, чем в Азии. Потому что транспортное плечо в Европу короче, чем в Азию через Суэцкий канал или огибая Африку (когда проход по Севморпути закрыт).



При этом по-прежнему есть риски запрета поставок российского газа в Европу. Санкций до сих пор не ввели, но в Европе уже обсуждали возможный запрет на поставки СПГ. Однако европейцы пока единодушно на них не согласились по понятным причинам – не хотят роста цен, дефицита и энергетического кризиса.



Юшков считает, что запрет российского СПГ может произойти в результате не европейских, а американских санкций. США уже ввели санкции против нового проекта "Арктик СПГ – 2" и остановили поставки с проекта. Таким же путем Вашингтон может ввести санкции и против уже существующих проектов – "Ямал СПГ", "Криогаз-Высоцк СПГ" и "Портовая СПГ".



"США не нужен российский СПГ. Однако вводить санкции против него они будут ближе к 2026 году. Сейчас я бы не ожидал блокировки поставок российского газа. Если, конечно, не будет никаких подвижек по мирному урегулированию ситуации на Украине и не останется причин для введения санкций. Потому что в 2026–2030 годах будет новая волна ввода новых мощностей по сжижению газа в США, Катаре и Австралии, и тогда можно устранить конкурентов с рынка более безболезненно для Европы", – говорит эксперт ФНЭБ.



Впрочем, возможно, Россия уже готовится подстелить соломку. По крайне мере, в западных СМИ появилась неофициальная информация о том, что якобы на мировом рынке неизвестные скупают танкеры для перевозки СПГ и создают теневой флот СПГ в интересах России.



"Создание лояльного России теневого флота СПГ может быть реальностью в рамках подготовки к возможному введению санкций против "Ямал СПГ". Если США начнут вытеснять этот проект с рынка, то тогда нужны будут танкеры, чтобы вывозить этот СПГ на азиатские рынки.



Чтобы вывозить СПГ через Суэцкий канал, нужно 40 танкеров для первых двух очередей, а для всех трех очередей – 55 танкеров. А если ходить вокруг Африки, то нужно будет под 75–80 танкеров", – оценивает Игорь Юшков.



Если "Ямал СПГ" окажется под санкциями, тогда танкеры ледового класса Arc7 будут ввозить продукцию "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ – 2", который уже под санкциями, на перевалочные хабы в Мурманской области и на Камчатке. А уже оттуда СПГ будет забирать тот самый теневой флот, про который сейчас идут публикации, и вывозить на азиатские рынки", – заключает эксперт.



А вот что будет с транзитом газа через Украину после окончания транзитного договора в декабре 2024 года – пока ни у кого нет ответа, и многое будет зависеть от того, кого выберут новым президентом США. "Хотя если никому ничего не делать, не принимать никаких решений, то транзит может сохраниться. Многие думают, что надо подписать новый транзитный контракт для сохранения транзита, но в реальности он не нужен. Потому что Украина имплементировала европейское законодательство, по которому обязана проводить аукционы на бронирование транзитных мощностей без всяких транзитных договоров. Газпром может на аукционах брать столько мощностей, сколько есть заказов в Европе", – поясняет собеседник. Источник - взгляд

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