В Тайване неожиданно решили развенчать культ "отца нации" - генералиссимуса Чан Кайши

00:10 31.07.2024

Юрий Тавровский: Мавзолей Чан Кайши в осаде

30 июля 2024,



Тайбэйские сепаратисты сделали новый шаг в переписывании истории и отменили церемонию ежечасной смены почетного караула внутри мавзолея Чан Кайши. Новый "президент" Лай Циндэ и его Демократическая прогрессивная партия (ДПП) уже давно ведет борьбу с памятью о покойном руководителе партии Гоминьдан, нашедшей приют на острове Тайвань после изгнания с континента коммунистами в 1949 году. Ему вменяются в вину жестокости "белого террора", военного положения, введенного в 1950 году и продержавшегося до 1987 года. При этом забывается роль самого диктатора и его партии в реализации политики сосуществования государственной и частной экономики под контролем правящей партии, которая обеспечила успехи в экономике и превращение Тайваня в одного из "азиатских тигров". Считается, что тайваньская модель была перед глазами Дэн Сяопина, проводившего политику "реформ и открытости".



Возникшая после отмены военного положения ДПП сделала борьбу с наследием Чан Кайши знаменем своего стремления отказаться от всего, что связывает Тайвань с материковым Китаем. С 2018 года работает специальная комиссия. По ее инициативе были снесены тысячи памятников основателю современного Тайваня. Деятельность тайваньских хунвэйбинов натолкнулась только на противостояние армии. Командиры отказываются ликвидировать в казармах и военных городках статуи и бюсты генералиссимуса Чан Кайши, в течение многих лет возглавлявшего сопротивление японским агрессорам.



В противовес сепаратистам, сторонники партии Гоминьдан и другие жители острова, выступающие за единство Поднебесной, подчеркивают свое уважение к Чан Кайши, всегда выступавшего за единство Китая. В КНР в последние годы заметно снижается накал критики "главного антикоммуниста". Его родовое гнездо в провинции Чжэцзян превращено в музей и находится под охраной государства.