МОК перестал интересоваться спортом, полностью погрузившись в политику, - МК

00:24 31.07.2024 Заколдованное место Баха



Скандал, разразившийся после церемонии открытия 33-й Олимпиады в Париже заставляет еще раз обратить внимание на руководство Международного олимпийского комитета, для которого борьба за гендерное равенство, защита людей с "половыми вариациями" и противостояние с российскими и белорусскими спортсменами становится все более и более важным занятием, чем проведение честных соревнований и развитие мирового спорта.



Олимпийские игры 2024 года в Париже могут стать последними, которые пройдут под председательством Томаса Баха в Международном олимпийском комитете (МОК). В марте 2025 года нынешний президент МОК должен уйти в отставку, после чего состоятся выборы нового главы олимпийского комитета. Это будет важнейший момент для всего олимпийского движения и всего мирового спорта, которые в последнее время стали одним из главных инструментов международной политики. И тут очень важно не ошибиться. В первую очередь тем, кто надеется и дальше контролировать деятельность главной спортивной организации.



В преддверии 33-й Олимпиады в Париже состоялась 142-я сессия МОК, на которой новыми вице-президентами были выбраны бывшая марокканская спортсменка Наваль Эль Мутавакель и аргентинец Херардо Вертхейн. Их полномочия начнутся 10 августа, после того как эти посты покинут австралиец Джон Коутс и сингапурец Сер Мианг Нга.



Почему это так важно?



Избрание бывшего президента Олимпийского комитета Аргентины Вертхейна новым вице-президентом МОК откроет новую главу в его карьере, поскольку эта должность будет добавлена к его нынешней должности посла Аргентины в США.



Значимость этого назначения напрямую связана с гипотетической сменой руководства, которая предстоит МОК. Вертхейн может сыграть решающую роль в переходе к новому лидеру, поскольку он займет один из двух доступных вице-президентских постов.



В дополнение к своему положению посла Аргентины в США Вертхейн получит уникальную возможность внимательно следить за ходом подготовки к летним Олимпийским играм в Лос-Анджелесе 2028 года. Его послужной список в МОК, который начался в 2011 году, примечателен: он возглавлял Комиссию по цифровым технологиям и был одним из 10 исполнительных членов МОК. Его повышение до вице-президента является признанием его опыта и преданности олимпийскому делу.



В отличие от Вертхейна олимпийская чемпионка из Марокко Наваль Эль Мутавакель уже была вице-президентом МОК с 2012 по 2016 год и проработала в Исполнительном совете МОК два срока: с 2008 по 2012 год и с 2020 по 2023 год.



Она вошла в историю как первая марокканская и арабская женщина, завоевавшая олимпийское "золото" в беге на 400 м с барьерами на летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. Ее успех на беговой дорожке проложил ей путь к тому, чтобы стать ведущей фигурой в международном спортивном управлении.



Впрочем, выборов может и не быть.



На 42-й сессии МОК в Париже не было принято никакого решения о дальнейшем пребывании Баха у власти. Этическая комиссия олимпийского комитета рекомендовала рассмотреть этот вопрос после Олимпиады.



Однако все больше голосов призывают Баха остаться на посту президента. Последний из них - Алехандро Бланко, который хотя и не является членом МОК, но как президент испанского Олимпийского комитета (COE) влияет на позицию европейских национальных комитетов, одной из главных сил олимпийского движения.



Тем не менее готовиться к выборам надо. Потому что помимо аргентинца и марокканской чемпионки СМИ, в том числе и "МК", называли еще одного возможного кандидата на место Баха.



Это китаянка Ли Линвэй, входящая в МОК с 2012 года, а с 2021 года возглавляющая Фонд Самаранча у себя на родине. И ее избрание может привести к серьезным изменениям в деятельности олимпийского комитета. Потому что все больше и больше представителей мирового спорта, начиная от руководителей крупнейших федераций и ассоциаций и заканчивая атлетами и их тренерами, говорят о несправедливости нынешней политики МОК.



Причины и последствия



Почему нужны перемены? Дело уже не только в совершеннейшей политизации олимпийского движения под управлением нынешнего президента МОК. Дело в происходящем глубинном расколе из-за того, что Олимпиады становятся не местом, где устанавливаются новые рекорды и появляются новые чемпионы, а трибуной для продвижения западной идеологии в самом уродливом ее проявлении, когда для успеха нужны не сила, выносливость и скорость, а принадлежность к той или иной общественной группе.



Самым ярким проявлением этого перекоса в сознании в последние дни стала статья, опубликованная на сайте МОК, под названием "Париж-2024 творит историю на игровом поле". В ней говорится о том, что эти Игры "станут первыми в истории Олимпиад с полным гендерным паритетом на спортивном поле благодаря распределению Международным олимпийским комитетом (МОК) равного количества квот среди спортсменов женского и мужского пола". Иными словами, главная спортивная организация не следит за тем, чтобы в Олимпиаде участвовали действительно сильнейшие и достойнейшие, а распределяет квоты, словно речь идет о вылове трески в северном море. Точно так же распределялись квоты на участие "индивидуальных нейтральных атлетов с российскими и белорусскими паспортами" - специальная комиссия оценивала, соответствуют ли такие атлеты требованиям олимпийского комитета, или же идут вразрез с общим западным мировоззрением, учитывая спортивные результаты таких кандидатов в последнюю очередь.



Более того, главным достижением парижской Олимпиады для МОК будут не новые герои спорта, а (согласно этой статье) две вещи:



- Более сбалансированная в гендерном отношении спортивная программа: в 28 из 32 видов спорта достигнуто полное гендерное равенство.



- Более сбалансированное по половому признаку количество медальных дисциплин, в расписание соревнований входят 152 женские дисциплины, 157 мужских дисциплин и 20 смешанных дисциплин. Это означает, что более половины всех медальных дисциплин в Париже 2024 года будут открыты для спортсменок.



Коснулись эти изменения не только самого спорта, но и того, что еще более важно, как про этот спорт нам рассказывают.



Гитарный грохот, рок и хеви-метал: какая музыка прозвучала на открытии Олимпиады-2024



"Признавая, что освещение спорта оказывает огромное влияние на формирование гендерных норм и стереотипов, МОК опубликовал свои Руководящие принципы изображения в 2018 году, чтобы повысить осведомленность и призвать к гендерно-равноправному и справедливому представительству спортсменов во всех формах СМИ и коммуникации. Обновленное в 2024 году, последнее издание призвано способствовать более инклюзивному и уважительному освещению спорта", - говорится далее в этой статье на сайте МОК. После чего указывается, что "только 22 процента аккредитованных журналистов на Олимпиаде в Токио-2020 были женщинами, что свидетельствует о недостаточной представленности женщин в спортивных СМИ. Однако OBS (Олимпийская вещательная служба, подразделение МОК. - Ред.) предприняла шаги для привлечения большего числа женщин на оперативные и руководящие должности в сфере вещания на Олимпиаде в Париже-2024, в том числе:



- около 35 женщин-комментаторов (из примерно 92 общих должностей), что увеличит процент женщин-комментаторов на Играх-2024 в Париже почти до 40 процентов;



- две трети из 42 должностей менеджеров по трансляции мероприятий OBS занимают женщины;



- подготовка более 70 женщин-операторов в преддверии парижских Игр 2024 года с целью предоставления женщинам равных возможностей для развития своих навыков вещания; 25 из них будут работать на парижских Играх 2024 года".



Несомненно, бороться за права женщин необходимо. Вот только у МОК, как это обычно бывает в последнее время, правами женщин дело не ограничивается. Данные "руководящие принципы" направлены не только на защиту прав женщин, но преследуют более широкие задачи, предписывая "спортивным лидерам, коммуникаторам, создателям контента и СМИ" создавать "справедливое, инклюзивное и недискриминационное изображение трансгендерных спортсменов и спортсменов с половыми вариациями". Все потому, что репортажи о спортивных соревнованиях, проводимых МОК, а также общение и интервьюирование трансгендерных и небинарных людей в спорте и спортсменов с половыми вариациями требуют осторожности и ответственности, "чтобы предотвратить любую дискриминацию", говорится на сайте олимпийского комитета.



● ● ●



К чему приводят такие рекомендации, мы с вами увидели во время церемонии открытия 33-х Олимпийских игр в Париже, когда личности с "половыми вариациями" изобразили Тайную вечерю.



После этого на оргкомитет Игр и МОК обрушился шквал критики. Устроители Олимпиады попытались свести все к "неправильному пониманию" и своему праву отстаивать свободу слова в том виде, в котором ее понимают во Франции, договорившись до того, что это вообще-то французское спортивное событие, проходящее на территории Пятой республики, и что МОК, с которым сценарий церемонии согласовывался, был не против подобного представления.



Тем не менее извиняться все же приходится.



"Мы сказали, что сожалеем, если кого-то обидели. Но мы не оправдываемся, будто в чем-то ошиблись. Ошибиться было невозможно. 87% французов церемония открытия понравилась, поэтому я не уверен, что католиков было всего 13%.



Мы хотели рассказать, что такое Франция: свобода, равенство, братство. Свобода включает в себя свободу творчества. Не было никакого желания шокировать", - приводит слова директора церемонии открытия Тьерри Ребуля RMC Sport.



"Мне очень жаль, если это кого-то шокировало. Это было не совсем то, что я хотел сказать. Я был воспитан в христианской религии, и самое прекрасное в ней - это прощение. Поэтому я прошу прощения, если обидел вас. Я пересмотрел кадры. Они показались мне очень невинными", - сказал в интервью CNN актер Филипп Катерин, исполнивший роль Диониса.



В отличие от Катерина, невинными эту сцену не считают в том числе бывший президент США Дональд Трамп и Константинопольский патриархат.



"Я человек очень широких взглядов. Но то, что они сделали, было позором… Это было ужасно", - заявил Трамп, отметив, что если бы Игры проходили в США при его президентстве, то он бы убедился, что чувства христиан по всему миру не были задеты.



"С большой грустью мы наблюдали во время церемонии в Париже оскорбительные выступления не только против христианства и святого Евангелия, но и против каждого цивилизованного человека, признающего право верить и уважать религиозные символы. Эти образы не только не украсили церемонию, но и омрачили ее", - говорится в сообщении Константинопольского патриархата.



Еще более точно выразился представитель румынской православной церкви Адриан Агачи, чьи слова цитирует румынский новостной портал solidnews.ro: "Мы не можем смотреть на это гротескное зрелище, не задумываясь о страстной, нечистой и глубоко греховной стороне падшего человеческого разума, желающего ниспровергнуть божественные законы, дав кощунственное толкование некоторым святым деяниям христианства.



Уже есть определенное желание навязать такие проявления на глобальном уровне, даже в рамках мероприятий, не имеющих ничего общего с религией или личной жизнью, но которые по своему масштабу могут служить рекламой проснувшейся идеологии".



● ● ●



У великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя в конце его рассказа "Заколдованное место" есть замечательные слова, которые можно отнести к тому, что сейчас происходит с руководством МОК:



"Ну, хлопцы, будет вам теперь на бублики! Будете, собачьи дети, ходить в золотых жупанах! Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что я вам принес! - сказал дед и открыл котел.



Что ж бы, вы думали, такое там было? ну, по малой мере, подумавши хорошенько, а? золото? Вот то-то, что не золото: сор, дрязг... стыдно сказать, что такое. Плюнул дед, кинул котел и руки после того вымыл".



Авторы: СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722374640





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов: Работу акимов будем оценивать по конкретным индикаторам улучшения качества жизни населения

- Роман Скляр провел совещание по реализации нацпроекта "Комфортная школа"

- Кадровые перестановки

- Цены на 8 видов продовольственных товаров снизились за прошедшую неделю

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 июля 2024 года

- Ситуация с распространением саранчи стабилизировалась на приграничных с Россией территориях

- Ерлан Кошанов встретился с жителями Карагандинской области

- Олжас Бектенов проверил работы по восстановлению сгоревшего соснового бора в "Семей орманы" и поручил усилить борьбу с незаконной вырубкой леса

- Про экономических чиновников

