Байден решил громко хлопнуть дверью. Пакостный старик, - НГ

00:35 31.07.2024

Уходящий президент США предложил урезать полномочия Верховного суда и снять иммунитет с главы государства

Геннадий Петров



Байден предложил такую реформу, которая создаст проблемы и его партии, и Трампу.

Под занавес каденции президент США Джозеф Байден предложил реформу, предусматривающую ограничение полномочий Верховного суда и частичное снятие иммунитета с главы государства. Предложения выглядят совершенно невыполнимыми. Они предполагают внесение поправок в Конституцию, что сложно и долго. Следствием такой реформы могут стать проблемы у кандидата от демократов с Верховным судом – инстанцией, от которой может зависеть исход президентских выборов.



В понедельник, 29 июля, Байден совершил первую с момента выхода из президентской гонки поездку по Америке. В Остине (штате Техас) он посетил Президентскую библиотеку Линдона Джонсона, где произнес речь, посвященную 60-летию принятия закона о гражданских правах – исторического документа, положившего конец расовой сегрегации в стране.



В законе было прописано, что ни один американец, вне зависимости от его цвета кожи, пола или этнической принадлежности, не может подвергаться дискриминации. Видимо, себя Байден видит продолжателем этого начинания 60-летней давности, потому что хочет уравнять в правах с остальными гражданами США президента и судей Верховного суда.



Согласно тезисам речи, заблаговременно опубликованным пресс-службой Белого дома, действующий глава государства предлагает самую серьезную реформу двух ключевых институтов Америки. Во-первых, Байден выступает за принятие поправки в Конституцию, где будет записано, что "ни один президент не стоит выше закона", а значит, "не имеет иммунитета от судебного преследования за преступления, совершенные во время его пребывания в должности". Если эта поправка будет принята, рухнет вся система судебной защиты Дональда Трампа по возбужденным делам против него. Его адвокаты настаивают на том, что он, например, не должен привлекаться к ответственности за события, связанные со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Своим решением от 1 июля Верховный суд защиту Трампа частично поддержал. Судьи постановили, что президент обладает иммунитетом за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности. Именно поэтому Байден предлагает реформировать и Верховный суд тоже. Во-первых, срок полномочий судей должен быть ограничен, считает президент. Сейчас они находятся на своем посту пожизненно. Во-вторых, Байден предлагает принять правила этики, обязательные для судей Верховного суда. Они включат в себя публикацию сведений о каких-либо подарках, обязательства брать самоотвод в делах, где у судей есть конфликт интересов (допустим, когда процесс касается их близких родственников) и воздерживаться от публичной политической деятельности. Последний тезис весьма примечательный.



Судьи в США не имеют права поддерживать какую-либо партию. Вместе с тем иметь собственные политические убеждения им никто не запрещает. Поэтому не секрет, что в Верховном суде есть люди с консервативными, близкими республиканцам убеждениями, а есть, напротив, те, кого в США именуют либералами – то есть те, кто тяготеет к демократам. Стараниями Трампа, в бытность президентом добивавшегося назначения судьями Верховного суда взамен умерших только консерваторов, либералов в этой судебной инстанции сейчас меньше. Их всего три из девяти. Остальные – консерваторы. Это обстоятельство критики Верховного суда из числа симпатизирующих демократам постоянно подчеркивают. Их оппоненты, в свою очередь, упирают на практику, вовсе не свидетельствующую однозначно о пристрастности судей. Достаточно вспомнить, что в 2020 году Верховным судом был отклонен поддержанный Трампом иск республиканца, генпрокурора Техаса Кена Пэкстона о признании недействительными итогов президентских выборов в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине и Джорджии. В этих штатах победил Байден, и трамписты до сих пор уверяют, что итоги голосования там были сфальсифицированы.



В пресс-релизе Белого дома о судьях-консерваторах ничего плохого не сказано. Однако деятельность нынешнего состава Верховного суда в целом характеризуется в данном документе крайне отрицательно. "Этот суд отменил защиту гражданских прав, лишил женщин права выбора, а теперь предоставил президентам широкий иммунитет от судебного преследования за преступления, которые они совершают находясь в должности", – сказано в пресс-релизе.



Идея реформирования Верховного суда не нова. С ней выступал в 2020 году сам Байден, ее поддерживали его однопартийцы. Однако дальше создания в апреле 2021 года комиссии, призванной изучить необходимость реформы, дело не пошло. Это объяснимо. Принять поправку в Конституцию юридически очень сложно. Достаточно сказать, что для ее инициирования требуется либо согласие двух третей обеих палат Конгресса, либо требование законодателей не менее чем двух третей штатов. Учитывая нынешний расклад сил в законодательных органах США (да и тот, который может сложиться после ноябрьских выборов), поддержка инициативы Байдена выглядит чем-то из области фантастики. Большинства в обеих палатах Конгресса у демократов нет и не предвидится, а ожидать, что республиканские конгрессмены взбунтуются против Трампа, оснований нет.



Поэтому инициатива Байдена выглядит как способ мобилизовать электорат с целью убедить его голосовать за Камалу Харрис. Напомним, что именно ее, своего вице-президента, действующий хозяин Белого дома назвал своим преемником.



Впрочем, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев допускает, что расчет Байдена тоньше и продиктован не заботой о своей партии, а, наоборот, обидой на нее. В беседе с "НГ" эксперт предположил, что президент решил отомстить демократам за то, что те вынудили его вопреки собственному желанию выйти из предвыборной гонки. "Учитывая накаленность политической атмосферы в стране, может получиться так, что от вердикта Верховного суда будет зависеть, кто станет следующим президентом. Республиканцы уже выражают сомнения в законности выдвижения кандидатом Харрис. Не исключено, что ее победа будет не признана Трампом. В пользу кого тогда вынесет решение Верховный суд, учитывая, что демократы собираются урезать его полномочия?" – задается вопросом Васильев.