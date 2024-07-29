 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 31.07.2024
01:06  Двухлетняя служба мигрантов в Росармии чревата возвращением дедовщины, - В.Мухин
00:35  Байден решил громко хлопнуть дверью. Пакостный старик, - НГ
00:24  МОК перестал интересоваться спортом, полностью погрузившись в политику, - МК
00:13  Каракас. Путчистов загнали в аргентинское посольство
00:10  В Тайване неожиданно решили развенчать культ "отца нации" - генералиссимуса Чан Кайши
00:04  Китай и Европа покупают все больше российского газа, - О.Самофалова
Вторник, 30.07.2024
15:42  "Спящие расчехлились": Олимпийский шабаш сдернул маски в России

15:37  "Точка невозврата". Что начинается на Ближнем Востоке
15:33  США не в состоянии конкурировать с Россией и Китаем на поле боя
15:32  Сквозь горы и долины. Какими маршрутами можно передвигаться по Центральной Азии
15:29  Спасателей МЧС отказались пустить на ферросплавный завод в Караганде после выброса пламени
15:28  К.Малофеев: Мир Трампа - это американское условие, это "Минск-3"...
15:24  Израиль рассматривает возможность масштабной операции против Ливана
15:20  Экс-министр экономики Куантыров назначен замМИД Казахстана
15:19  Что будет если Россия проиграет? - А.Дугин
14:59  На территории Британии создается халифат исламистов, - В.Прохватилов
12:46  В Каракасе - майдан и массовые беспорядки
11:21  Политолог Азбергенов возглавил "НК "QazExpoCongress" и другие кадровые подвижки в РК
11:00  Таджикизация топонимики. В Таджикистане изменены названия более 170 местностей
10:55  Азербайджан впервые за восемь лет выиграл золото Олимпиады
10:53  Танковое кладбище Зеленского растет: 44 сгоревших "Леопарда" и "Абрамса"
10:51  Израиль определяется с масштабами возмездия
10:50  Токаев уволил зампреда КНБ - он работал с Каримом Масимовым и расследовал события Кантара
10:48  Пакистан и Иран депортировали за неделю свыше 22 тысяч афганских беженцев
10:43  Может ли лопнуть брюссельский крюк? - Е.Пустовойтова
10:33  Институт предательства. Чем занимается Институт философии РАН
10:30  Канал "Коштепа" в Афганистане достроят через 5 лет
10:02  Казахстан в одиночку устроил переполох на мировом рынке урана, - Orda.kz
09:53  Украина – распад: Ростислав Ищенко
09:47  Хроника энергетической войны: Рекордные поставки в Китай, углеводородная Германия и сжиженный газ США, - О.Хавич
09:41  Россия строится на руинах Британии, - Сергей Савчук
09:35  Задержан за взятки вице-губернатор Хабаровского края Никонов
09:04  Михаил Делягин: Четыре радикальных шага для выхода российской экономики из тупика
08:22  Китай пристегнул к своей политической колеснице Марко Поло, - В.Скосырев
00:57  Олимпиада от Гаргантюа: что французы пытались показать трансвеститами, - А.Миронова
00:52  Он искал Снежного человека на Памире и создал Атлас Таджикской ССР - Кирилл Станюкович
00:50  Между "ХАМАС" и "Хезболлой": Чем грозит Израилю война на два фронта
00:26  США строят антикитайские стены, - А.Забродин
00:19  Персиковая атака на кишиневское правительство, - С.Гамова
00:17  Казахстан отказался пропускать российское зерно через свою границу, - Виктория Панфилова
00:13  Лучший британский пловец Адам Пити заболел коронавирусом на олимпиаде
00:10  Дума предложила ввести двухлетнюю обязательную службу в армии для новых граждан России
Понедельник, 29.07.2024
20:17  Константинов дар: как Запад обманул и использовал христиан
20:13  Чем объяснить явную спешку Эрдогана в вопросе нормализации отношений с Дамаском?
20:03  Перевод "Жизнеописания молдавского князя Дмитрия Кантемира", - П.В.Густерин
19:42  Климатическая повестка в Европе: зеленый "развод", - А.Белов
13:37  Си-Эн-Эн: Союз боевиков из Йемена и Сомали взорвет Ближний Восток
13:27  В Казахстане планируют открыть больше 200 "центров для чтения"
12:15  Ментальная война, методология когнитивной войны и слом идентичности, - Олег Яновский
11:43  Европа досамовыражалась, - В.Корнилов
11:40  Чья ракета попала в поселок сирийских друзов? На Голанских высотах разгорается третья мировая
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Байден решил громко хлопнуть дверью. Пакостный старик, - НГ
00:35 31.07.2024

Уходящий президент США предложил урезать полномочия Верховного суда и снять иммунитет с главы государства
Геннадий Петров

Байден предложил такую реформу, которая создаст проблемы и его партии, и Трампу.
Под занавес каденции президент США Джозеф Байден предложил реформу, предусматривающую ограничение полномочий Верховного суда и частичное снятие иммунитета с главы государства. Предложения выглядят совершенно невыполнимыми. Они предполагают внесение поправок в Конституцию, что сложно и долго. Следствием такой реформы могут стать проблемы у кандидата от демократов с Верховным судом – инстанцией, от которой может зависеть исход президентских выборов.

В понедельник, 29 июля, Байден совершил первую с момента выхода из президентской гонки поездку по Америке. В Остине (штате Техас) он посетил Президентскую библиотеку Линдона Джонсона, где произнес речь, посвященную 60-летию принятия закона о гражданских правах – исторического документа, положившего конец расовой сегрегации в стране.

В законе было прописано, что ни один американец, вне зависимости от его цвета кожи, пола или этнической принадлежности, не может подвергаться дискриминации. Видимо, себя Байден видит продолжателем этого начинания 60-летней давности, потому что хочет уравнять в правах с остальными гражданами США президента и судей Верховного суда.

Согласно тезисам речи, заблаговременно опубликованным пресс-службой Белого дома, действующий глава государства предлагает самую серьезную реформу двух ключевых институтов Америки. Во-первых, Байден выступает за принятие поправки в Конституцию, где будет записано, что "ни один президент не стоит выше закона", а значит, "не имеет иммунитета от судебного преследования за преступления, совершенные во время его пребывания в должности". Если эта поправка будет принята, рухнет вся система судебной защиты Дональда Трампа по возбужденным делам против него. Его адвокаты настаивают на том, что он, например, не должен привлекаться к ответственности за события, связанные со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Своим решением от 1 июля Верховный суд защиту Трампа частично поддержал. Судьи постановили, что президент обладает иммунитетом за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности. Именно поэтому Байден предлагает реформировать и Верховный суд тоже. Во-первых, срок полномочий судей должен быть ограничен, считает президент. Сейчас они находятся на своем посту пожизненно. Во-вторых, Байден предлагает принять правила этики, обязательные для судей Верховного суда. Они включат в себя публикацию сведений о каких-либо подарках, обязательства брать самоотвод в делах, где у судей есть конфликт интересов (допустим, когда процесс касается их близких родственников) и воздерживаться от публичной политической деятельности. Последний тезис весьма примечательный.

Судьи в США не имеют права поддерживать какую-либо партию. Вместе с тем иметь собственные политические убеждения им никто не запрещает. Поэтому не секрет, что в Верховном суде есть люди с консервативными, близкими республиканцам убеждениями, а есть, напротив, те, кого в США именуют либералами – то есть те, кто тяготеет к демократам. Стараниями Трампа, в бытность президентом добивавшегося назначения судьями Верховного суда взамен умерших только консерваторов, либералов в этой судебной инстанции сейчас меньше. Их всего три из девяти. Остальные – консерваторы. Это обстоятельство критики Верховного суда из числа симпатизирующих демократам постоянно подчеркивают. Их оппоненты, в свою очередь, упирают на практику, вовсе не свидетельствующую однозначно о пристрастности судей. Достаточно вспомнить, что в 2020 году Верховным судом был отклонен поддержанный Трампом иск республиканца, генпрокурора Техаса Кена Пэкстона о признании недействительными итогов президентских выборов в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине и Джорджии. В этих штатах победил Байден, и трамписты до сих пор уверяют, что итоги голосования там были сфальсифицированы.

В пресс-релизе Белого дома о судьях-консерваторах ничего плохого не сказано. Однако деятельность нынешнего состава Верховного суда в целом характеризуется в данном документе крайне отрицательно. "Этот суд отменил защиту гражданских прав, лишил женщин права выбора, а теперь предоставил президентам широкий иммунитет от судебного преследования за преступления, которые они совершают находясь в должности", – сказано в пресс-релизе.

Идея реформирования Верховного суда не нова. С ней выступал в 2020 году сам Байден, ее поддерживали его однопартийцы. Однако дальше создания в апреле 2021 года комиссии, призванной изучить необходимость реформы, дело не пошло. Это объяснимо. Принять поправку в Конституцию юридически очень сложно. Достаточно сказать, что для ее инициирования требуется либо согласие двух третей обеих палат Конгресса, либо требование законодателей не менее чем двух третей штатов. Учитывая нынешний расклад сил в законодательных органах США (да и тот, который может сложиться после ноябрьских выборов), поддержка инициативы Байдена выглядит чем-то из области фантастики. Большинства в обеих палатах Конгресса у демократов нет и не предвидится, а ожидать, что республиканские конгрессмены взбунтуются против Трампа, оснований нет.

Поэтому инициатива Байдена выглядит как способ мобилизовать электорат с целью убедить его голосовать за Камалу Харрис. Напомним, что именно ее, своего вице-президента, действующий хозяин Белого дома назвал своим преемником.

Впрочем, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев допускает, что расчет Байдена тоньше и продиктован не заботой о своей партии, а, наоборот, обидой на нее. В беседе с "НГ" эксперт предположил, что президент решил отомстить демократам за то, что те вынудили его вопреки собственному желанию выйти из предвыборной гонки. "Учитывая накаленность политической атмосферы в стране, может получиться так, что от вердикта Верховного суда будет зависеть, кто станет следующим президентом. Республиканцы уже выражают сомнения в законности выдвижения кандидатом Харрис. Не исключено, что ее победа будет не признана Трампом. В пользу кого тогда вынесет решение Верховный суд, учитывая, что демократы собираются урезать его полномочия?" – задается вопросом Васильев.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722375300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов: Работу акимов будем оценивать по конкретным индикаторам улучшения качества жизни населения
- Роман Скляр провел совещание по реализации нацпроекта "Комфортная школа"
- Кадровые перестановки
- Цены на 8 видов продовольственных товаров снизились за прошедшую неделю
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 июля 2024 года
- Ситуация с распространением саранчи стабилизировалась на приграничных с Россией территориях
- Ерлан Кошанов встретился с жителями Карагандинской области
- Олжас Бектенов проверил работы по восстановлению сгоревшего соснового бора в "Семей орманы" и поручил усилить борьбу с незаконной вырубкой леса
- Про экономических чиновников
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  