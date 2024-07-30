Двухлетняя служба мигрантов в Росармии чревата возвращением дедовщины, - В.Мухин

01:06 31.07.2024

30.07.2024



Попытки отправить "новых россиян" в войска могут привести к возникновению социальных проблем

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



Некоторые гастарбайтеры вынуждены ходить строем еще до получения российского гражданства и отправки в армию.

Предложения председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина по совершенствованию миграционного законодательства будут касаться и поправок в системе призыва, и комплектования российских войск. Как можно понять по сообщениям из Госдумы, депутаты обсуждают инициативы, которые предусматривают увеличение для иностранцев, получивших российское гражданство, срока военной службы по призыву до двух лет. Получить паспорт РФ иностранец сможет только после постановки на воинский учет, одновременно предполагается повысить призывной возраст для "новых россиян".



Законотворческие идеи, призванные привлечь мигрантов к службе в армии, уже вызвали дискуссии в экспертном сообществе.



На первый взгляд ничего необычного в них нет. Предложения от военных экспертов, политиков и отдельных депутатов об увеличении срочной службы для призывников до двух лет звучат давно. Такой срок службы был во времена СССР и постсоветской России до 2007 года. Потом его сократили до 1,5 года, а затем и до года. Но из-за демографических, социально-политических и военных проблем, видимо, требуется пересмотр нынешнего срока. Еще осенью 2022 года председатель комитета по обороне и безопасности в Совете Федерации Виктор Бондарев рассказывал о планах законодателей провести консультации по вопросу об увеличении срока службы призывников, сказав, что предложение, вероятно, будет поддержано. За увеличение срока военной службы по призыву до двух лет в конце 2023 года выступил член думского комитета по обороне Андрей Гурулев. Однако глава этого комитета Андрей Картаполов заявил, что сейчас в этом нет необходимости и идея не обсуждается в Госдуме. И вот на эту же тему заговорили опять, хотя сейчас инициатива может быть актуальной только для иностранных граждан, ставших россиянами.



Призывной возраст в РФ уже увеличен до 30 лет. До какого возраста его предполагается поднять для бывших мигрантов, пока не сообщается. При этом жесткие правила воинского учета, подобные тем, что существовали во времена СССР, сейчас распространяются не только на бывших мигрантов, но и на всех россиян.



"Во времена Советского Союза прописка и выдача паспортов были невозможны без получения справки из военкомата о постановке на воинский учет", – вспоминает ветеран военной службы, майор в отставке Юрий Ревунов. В России же регистрация граждан до недавнего времени осуществлялась без каких-либо подтверждений о воинском учете. И лишь сейчас, после анализа уроков частичной мобилизации осенью 2022 года, регистрация граждан, как и в советское время, жестко увязывается с постановкой на воинский учет. "И, конечно, такие правила распространяются и для мигрантов, ставших россиянами", – отмечает Ревунов.



Как видно из сообщений Следственного комитета, именно ведомство Александра Бастрыкина заявляло о важности синхронизации процедуры получения паспорта гражданина РФ и постановки на воинский учет. При этом прямого предложения Следственного комитета об увеличении срока военной службы бывшими мигрантами до двух лет в открытых документах не зафиксировано. В них только говорится, что важно "обеспечить несение воинской обязанности натурализованными гражданами в соответствии с установленными требованиями закона, продолжить реализацию мероприятий по направлению их в приоритетном порядке для участия в специальной военной операции в целях расширения базы комплектования группировок войск (сил) военнослужащими по контракту".



"Предложение депутатов Госдумы РФ о том, что условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет проходить одновременно с получением паспорта, правильное и справедливое, – говорит капитан первого ранга в отставке ветеран военной службы Олег Шведков. – В условиях цифрового мира такие действия должны делаться автоматически". Но идею депутатов Госдумы об увеличении военной службы для бывших мигрантов до двух лет Шведков считает ошибочной. "Человек получает российское гражданство, и мы тут же автоматически делаем его гражданином как бы с урезанными правами. Он будет служить срочную службу не один год, как все россияне, а два", – отмечает эксперт.



Шведков прогнозирует, что изменения могут привести к негативным последствиям: "Как человек, который значительную часть времени в период военной службы тратил на борьбу с дедовщиной, могу сказать, что где-то через год после принятия подобного решения мы получим дедовщину, замешанную на национальных отношениях, – говорит эксперт. – Проблема будет такой, что даже советским вооруженным силам не снилось".



Военкор и военный блогер Александр Коц считает здравой мерой поправку в законодательство РФ об увеличении срока службы в армии для новых граждан России до двух лет, полагая, что гражданство РФ надо заработать, служа Отечеству. Но так же, как и Шведков, Коц допускает "дедовщину по нацпризнаку": "Тут помимо повышения сроков службы для мигрантов нужно все-таки расширять меры воздействия командиров. Потому что инструментов влияния у них на такой контингент (бывших мигрантов. – "НГ") сегодня, прямо скажем, не очень много".



Бывший работник одного из военкоматов на правах анонимности заявил "НГ", что изменения в законодательстве тоже могут привести к появлению новых криминальных схем. "Мы видим, как порой на скамье подсудимых оказываются медицинские специалисты из военно-врачебных комиссий и работники военкоматов, бравшие взятки у людей, увиливающих от военной службы", – говорит эксперт. Он также обращает внимание: постановка мужчины на воинский учет не означает, что он обязательно будет призван в армию. Человек может быть болен или иметь отсрочки от призыва. В результате прослойка иностранцев, получивших гражданство РФ, в армии может оказаться небольшой.



Бастрыкин недавно рассказал, что в ходе рейдов было задержано более 30 тыс. мигрантов, получивших гражданство России и не желающих встать на воинский учет. Сколько из них были направлены на военную службу по призыву, неизвестно. Но, по словам главы Следственного комитета, около 10 тыс. мигрантов с российским гражданством стали участниками специальной военной операции. Это менее 5% контингента, принимающего участие в боевых действиях в Украине. Если же бывшие мигранты будут служить два года по призыву, то на втором году службы, став военными профессионалами, они смогут принимать участие в СВО.



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"На словах депутаты возражали позиции руководителя Следственного комитета, но на деле - ринулись исполнять указанные недочеты, - пишет "Темник". - 24 июля Бастрыкин направил в нижнюю палату обобщенный перечень инициатив СКР. А уже 29 июля председатель новообразованной комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая отчиталась о подготовке пакета из 25 законопроектов, 23 из которых внесены депутатами. Они уже направлены для отзывов в Правительство и Верховный суд. Другими словами, Госдума признала, что претензии были некорректными по форме, но справедливыми по содержанию".