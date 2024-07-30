Париж-2024: Французского тренера по гребле Берже арестовали за нападение на полицейских

07:51 31.07.2024

Ночью 30 июля французскими правоохранителями был задержан 33-летний французский наставник по гребле Гийом Берже. Его арестовали за драку с тремя полицейскими на улицах Парижа, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Le Parisien, тренер по гребле на байдарках и каноэ был арестован после того, как справил нужду поздно ночью в общественном месте и при этом оказал сопротивление полиции.



При попытке побега обвиняемый нанес ряд ударов трем правоохранителям.



При задержании в отношении Гийома Берже использовали электрошокер. К этому моменту прокуратура начала расследование за сопротивление и умышленное нанесение телесных повреждений полицейским.



Стоит отметить, что в эти дни у французских правоохранителей появилось достаточно много работы в связи с проведением Олимпиады.



В особенности они сейчас расследуют участившиеся кражи на территории олимпийской деревни.



Куандык Шынасилов