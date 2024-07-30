|США озаботились сухопутным маршрутом из Центральной Азии в обход РФ
08:45 31.07.2024
Госдеп анонсировал создание сухопутного маршрута из Центральной Азии в обход России
Помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе своего выступления в комитете Сената по иностранным делам, заявил о возможности создания "обходных путей" на мировые рынки.
По его словам, альтернативный сухопутный маршрут из стран Центральной Азии необходим, чтобы дать возможность странам Центральной Азии выходить на мировые рынки в обход России и Китая.
"Если мы сможем открыть маршрут через Армению или Азербайджан, то страны Центральной Азии получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая", - сказал О'Брайен
Авторы: ИНЕССА БУСЛАЕВА