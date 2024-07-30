Израиль за сутки ликвидировал главу политбюро ХАМАС Хания (в Тегеране) и замглаву политбюро Хезболлы Шукра (в Ливане)

08:48 31.07.2024

Израиль устроил "судную ночь" своим врагам: точечными ракетными ударами убиты глава "ХАМАС" и замглавы "Хезболлы"

Сергей Рыжов. 31.07.2024 08:56 (Мск) , МоскваПросмотров: 96



Ближний Восток, В мире, Дзен, Израиль, Политика, Происшествия



Прошедшая ночь стала крайне удачной для Израиля. Пока российские лидеры мнений и политики рассуждают в соцсетях о целесообразности ликвидации видных деятелей украинского режима, включая самого Зеленского, израильтяне не рефексируют, а действуют. Как сообщается, в Тегеране был убит политический лидер исламистской группировки ХАМАС Исмаил Хания



СМИ также сообщают о смерти одного из охранников в результате атаки на резиденцию главы политбюро ХАМАС в столице Ирана.



Прошедшая ночь стала крайне удачной для Израиля. Пока российские лидеры мнений и политики рассуждают...



Произошло это через несколько часов после того, как Хания присутствовал на церемонии приведения к присяге нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.



Хамасовцы в своем коммюнике, как сообщает Reuters, назвали смерть своего политического лидера "серьезной эскалацией", которая "не приведет к достижению поставленных целей".



Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил смерть Хании. В сообщении подчеркивается, что Хания и один из его телохранителей "приняли мученическую смерть". На данный момент ведется расследование инцидента, его результаты будут опубликованы позднее, пообещали в Корпусе.



ХАМАС назвал нападение на Ханию "вероломным" и обвинила в нем "сионистов". По данным источника телеканала "Аль-Хадас", Хания был убит "буквально в постели" в результате попадания ракеты в его резиденцию.



Представители израильской армии отказались комментировать CNN новость о гибели главы политбюро ХАМАС. В армии Израиля сказали, что они "не реагируют на сообщения иностранных СМИ".



Накануне, во время встречи в Тегеране с иранским президентом Хания призвал Иран продолжать оказывать поддержку военным группировкам, которые помогают ХАМАС в войне с Израилем. В свою очередь иранский президент пообещал, что военный конфликт в секторе Газа "закончится уничтожением сионистского режима".



Еще одной удачной для Израиля точечной ликвидацией минувшего вечера стала смерть правой руки лидера проиранской "Хезболлы" в Ливане Фуада Шукра. Как сообщила армия обороны Израиля, что замглавы политбюро "Хезболлы" погиб в результате удара по Бейруту.



Фуад Шукр считался главой стратегического подразделения, а также старшим военным советником лидера "Хезболлы" - шейха Хасана Насраллы.



Шукр - террорист со стажем, организатор взрыва казарм морской пехоты США в Бейруте 23 октября 1983 года, в результате которого погиб 241 американский военнослужащий и еще 128 получили ранения.



Израиль полагает, что после начала последней войны с ХАМАС в октябре 2023-го именно Шукр руководил атаками "Хезболлы" на Израиль. Его также назвали ответственным за недавний удар по Мадждаль-Шамсу.



Министерство здравоохранения Ливана подтвердило, что в результате израильского удара по жилому дому в Бейруте погиб один человек и 68 получили ранения.