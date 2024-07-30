|"Нашу молодежь застали врасплох". Муфтий Таджикистана о теракте в "Крокусе"
08:57 31.07.2024
Мехрофарин Наджиби, Asia-Plus
Подозреваемые в нападении на "Крокус Сити Холл" в Москве граждане Таджикистана не имели хороших религиозных знаний, не молились и не совершали это нападение во имя Ислама.
Об этом 30 июля во время пресс-конференции заявил председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода.
Он сообщил, что четверо граждан Таджикистана, арестованных по обвинению в совершении этого нападения, "были обмануты мошенническими группировками тем, что получат определенную сумму денег".
"Они, наверное, понятия не имели, чем закончится это их "деяние". По сути, они (вербовщики- ред.) застали врасплох нашу молодежь (использовали их неграмотность, - ред.)", - подчеркнул Саидмукаррам Абдулкодирзода.
Сулаймон Давлатзода, глава Комитета по религии, также присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что они находятся в контакте и сотрудничестве со своими российскими коллегами.
"Через Интернет и социальные сети этот процесс (привлечение граждан в террористические и экстремистские группировки, - ред.) все еще действует. В России неоднократно проводились разъяснительные работы среди мигрантов, и мы и впредь постараемся организовывать больше подобных мероприятий", - сказал Давлатзода.
Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. Его жертвами, по данным Следственного комитета России, стали 145 человек. Часть людей нападавшие расстреляли, большинство погибли во время пожара, в том числе задохнувшись продуктами горения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".
Непосредственными исполнителями атаки следствие считает граждан Таджикистана: Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрама Раджабализода и Фаридуни Шамсиддина.
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Сразу после задержания подозреваемые заявили, что оказались в ловушке, организованной через мессенджер Telegram.