"Нашу молодежь застали врасплох". Муфтий Таджикистана о теракте в "Крокусе"

08:57 31.07.2024

Мехрофарин Наджиби, Asia-Plus



Подозреваемые в нападении на "Крокус Сити Холл" в Москве граждане Таджикистана не имели хороших религиозных знаний, не молились и не совершали это нападение во имя Ислама.



