 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Антиисламские погромы в британском Саутпорте. После убийства девочек в танц-клубе
08:58 31.07.2024

После убийства детей в английском Саутпорте вспыхнули беспорядки
Азия и мир, происшествия 10:23, 31 июля 2024 Просмотров:

Предыстория: В Ливерпуле 17-летний парень напал на детский танцклуб, убив 2 детей и ранив 9
CentralAsia (CA) - В английском городе Саутпорт близ Ливерпуля, где в понедельник в детском танцевальном клубе были зарезаны три девочки и ранены еще несколько детей, на следующий день вспыхнули беспорядки с антиисламской подоплекой. Об этом пишет Би-Би-Си.

Несколько сот мужчин, предположительно английских радикальных националистов, начали забрасывать камнями, бутылками и другими предметами местную мечеть и пытавшихся помешать им полицейских, затем подожгли микроавтобус полиции и мусорные контейнеры.

Местная служба скорой помощи в начале первого часа ночи объявила, что травмы получили 22 полицейских и 11 из них отправлены в больницу, а полтора часа спустя сообщила, что ранены уже 39 полицейских, из них 27 доставлены в больницу, остальным помощь оказана на месте. Сама местная полиция уточнила, что серьезные травмы - переломы, порезы и контузии - получили девять ее сотрудников.

По данным газеты "Гардиан", после нападения, за которое был арестован 17-летний подросток, в социальных сетях было распространено несколько ложных обвинений с неверными именами нападавших. Единственные подробности, обнародованные полицией о подозреваемом, описывали его как 17-летнего парня из деревни Бэнкс в Ланкашире, родившегося в Кардиффе.

"Вокруг статуса 17-летнего юноши, который сейчас находится под стражей в полиции, было много спекуляций и предположений, и некоторые люди используют это обстоятельство, чтобы устроить беспорядки на наших улицах. Мы уже заявили, что арестованный родился в Великобритании, и спекуляции сейчас никому не помогают", - заявил помощник главного констебля Алекс Госс.

Арестованный юноша, по данным полиции, родился в столице Уэльса, Кардиффе, а жил в деревне Бэнкс рядом с Саутпортом.

Беспорядки вспыхнули вскоре после траурной церемонии, на которую собрались жители Саутпорта.

Полиция Мерсисайда - региона с центром в Ливерпуле - полагает, что эту церемонию как повод собраться и напасть на мечеть использовали радикальные националисты из числа сторонников антиисламской Лиги обороны Англии (English Defence League, EDL).

This is what happens when children get murdered and governments refuse to give enough information. There's so many claims being made online about the perpetrator. They should name him at least and provide the information they have. #Southportattack #Southport #England pic.twitter.com/i9JPwjqMBv

- Mark McGregor (@MarkRobMcGregor) July 31, 2024

Источник - centralasia.media
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