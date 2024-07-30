На два фронта: Нетаньяху поучаствовал в президентской гонке США

09:08 31.07.2024

И республиканцы, и демократы используют тему Израиля для своих кампаний



Ксения Логинова



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху досрочно вернулся из своей поездки в США. Этот визит в Америку стал первой зарубежной "командировкой" политика после 7 октября 2023 года. Приезд в Вашингтон пришелся на самый разгар драматических изменений в президентской кампании, когда президент Джозеф Байден уступил свое место в гонке вице-президенту Камале Харрис. Оба политика-демократа встретились с Нетаньяху, также его принял в своей резиденции кандидат от республиканцев, бывший лидер Дональд Трамп. Этот визит может в итоге повлиять на итоги президентской кампании. Подробности - в материале "Известий".



Визит пришлось завершить раньше



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, досрочно вернулся на родину, после того как стало известно об обстреле Голанских высот.



27 июля друзский район Мадждаль-Шамс, расположенный на севере Голан, подвергся ракетному обстрелу, в итоге погибли 12 человек, в основном дети и подростки, которые в этот момент находились на футбольном поле.



Израильские власти обвинили в нападении "Хезболлу", заявив, что ракета, которую идентифицировали как иранскую Falaq-1, "была выпущена со стороны Ливана".



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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил ливанскому движению "сокрушительными ударами, которые там не видели до сих пор". Глава МИДа Исраэль Кац обвинил движение в пресечении всех красных линий, предупредив о близости полномасштабной войны. А начальник штаба израильской армии генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил, что его военные готовы "к следующему этапу боевых действий" на севере.



В самом ливанском движении "Хезболла" опровергли причастность к удару.



По стопам Черчилля



Этот визит в США стал первой зарубежной поездкой Биньямина Нетаньяху после 7 октября 2023 года. В Вашингтон он прилетел в ночь на 23 июля, на следующий день после того, как американский лидер Джозеф Байден сообщил о завершении своей президентской кампании по переизбранию и поддержке вице-президента Камалы Харрис.



Так что приезд Нетаньяху стал фактором предвыборной кампании, которая сейчас в самом разгаре. Вначале глава израильского правительства выступил перед обеими палатами конгресса США.



Он заявлял о "войне цивилизации с варварством", обещал победить в этой битве вместе с США, а также благодарил Джозефа Байдена и Дональда Трампа "за поддержку и любовь к еврейскому народу". Он критиковал людей, которые выходят на демонстрации в поддержку Палестины.



Нетаньяху выступил с инициативой создать региональный оборонный альянс с участием арабских государств по аналогии с Авраамическими соглашениями, предложив назвать его "Альянс Авраама". В частности, Тель-Авив планирует защищаться от Тегерана под патронажем Вашингтона.



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Израильский премьер также поделился своим планом послевоенного устройства Газы: Израиль хочет "покинуть сектор после проведения работы по демилитаризации территории и дерадикализации населения".



Слушать его речь отказались около 80 членов палаты представителей и восемь сенаторов. Помимо этого, на выступлении Нетаньяху отсутствовала вице-президент Камала Харрис, которая по идее должна представлять сенат и сидеть на заседании вместе со спикером палаты представителей.



С ним фаворитка гонки в Демократической партии встретилась чуть позже.



Биньямина Нетаньяху также принял американский лидер Джозеф Байден и баллотирующийся в президенты США от республиканцев экс-лидер Дональд Трамп.



Перетянуть на свою сторону



Одними из главных целей, которые преследовал Нетаньяху в США, было укрепить пошатнувшиеся отношения с американской элитой, а также доказать своим избирателям, что он лучше всех может отстаивать интересы Израиля за рубежом.



Израильский премьер стал рекордсменом по числу выступлений в американском конгрессе среди других иностранных лидеров - четыре раза, обойдя бывшего главу британского правительства Уинстона Черчилля.



На протяжении 10 месяцев, в течение которых длится конфликт в секторе Газа, американский лидер не торопился приглашать к себе Нетаньяху. Однако в ходе этого визита тот смог встретиться не только с Джозефом Байденом, но и с вице-президентом Камалой Харрис и экс-лидером Дональдом Трампом.



Визит Нетаньяху оказал большое влияние на повестку внутри США. Каждый из трех политиков использовал переговоры с израильским премьером с прицелом на предвыборную гонку.



Демократы, чтобы заручиться поддержкой своего электората, усилили давление на Нетаньяху, чтобы он поскорее заключил сделку с ХАМАС, вернул заложников, прекратил боевые действия в Газе.



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Если Джозеф Байден предпочел давление за кулисами, то Камала Харис обрушилась с критикой на Израиль. Подчеркнув право страны на самооборону, она тем не менее призвала закончить "разрушительную войну в Газе". Вице-президент заявила, что не может не замечать трагедии среди мирного населения и оставаться равнодушной к страданиям.



Помимо этого, Камала Харрис отметила, что привержена идее мирного сосуществования двух государств, добавив, что необходимо скорейшее заключение сделки с ХАМАС и полное прекращение огня.



Из-за происходящего в секторе Газа Джозеф Байден утратил симпатии среди граждан арабского происхождения. В частности, в колеблющемся штате Мичиган, где проживает крупная арабская община. Резкий тон в адрес Тель-Авива, который избрала Камала Харрис, может объясняться именно этими причинами.



С Дональдом Трампом Биньямин Нетаньяху встретился в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Переговоры прошли в закрытом режиме, однако до их начала лидер республиканцев успел осудить слова Камалы Харрис в адрес Израиля, назвав их неуважительными, пообещал вернуться в Белый дом, установить мир на Ближнем Востоке и бороться с установлением антисемитизма в университетских кампусах в США.



Отбить критику Трампа



Заместитель директора ИМЭМО РАН Виктория Журавлева в беседе с "Известиями" отметила, что Израиль - одна из тем, позиция по которой важна для кандидатов.



- Насколько она принципиальна для электората, сказать сложно. Для Демократической партии, наверное, да, поскольку среди избирателей есть те, кто считает, что США нужно прекратить безусловно поддерживать Израиль в данной войне, - пояснила американист.



Она добавила, что это миноритарная позиция в партии, в основном ее разделяют прогрессисты, но не ориентироваться на нее кандидат от демократов не может.



Эксперт отметила, что обсуждение имеет значение еще и потому, что Трамп будет рассматривать внешнюю политику Байдена как одно большое поражение. Камале Харрис важно показать себя как серьезного игрока, который может занимать активную позицию на внешнеполитическом поле.



По мнению аналитика, данный вопрос для республиканцев все же менее значим, чем для демократов.



- Тема поддержки Израиля наверняка будет вылезать на дебатах с точки зрения критики наследия Байдена со стороны республиканцев. Новому кандидату от Демпартии нужно быть готовым отбивать эти претензии. Маловероятно, что это будет ключевой вопрос, влияющий на решение электората, но он может быть темой на слуху, - резюмировала Журавлева.



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Между тем президент Центра ближневосточных исследований, руководитель Центра образования и сотрудничества ИВ РАН Мурад Садыгзаде привел результаты недавних опросов, показавших, что 72% израильтян желают отставки Нетаньяху, хотя 30% все еще считают его наиболее подходящим кандидатом на пост премьера.



"Несмотря на критику и недовольство, имея большинство в кнессете, он продолжает удерживать власть, и пока ему удалось избежать угрозы досрочных выборов. Сила поддержки Вашингтона во многом будет зависеть от результатов президентских выборов в Штатах", - считает эксперт.



Специалист добавил, что Биньямин Нетаньяху уже сейчас хочет заверить как демократов, так и республиканцев, что Израиль и США - это союз на века.



"Это, в свою очередь, важный посыл для израильтян, чью поддержку окончательно не хочет потерять Нетаньяху. Поэтому поездку в Соединенные Штаты стоит воспринимать в том числе и с точки зрения акта для внутренней аудитории Израиля", - резюмировал эксперт.