 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 31.07.2024
11:18  Власти Кыргызстана официально запретили вебкам-бизнес
10:59  Как поругались Венгрия и Польша. Союзничество сменилось конкуренцией, - А.Кузмак
10:39  КазВласти наконец решились упразднить старую Академию наук
10:38  Вышла в свет книга М.Делягина "Цивилизация людоедов: британские истоки Гитлера и Чубайса"
10:30  Европу точно взорвут - вопрос, кто это сделает раньше, - Дм.Родионов
09:45  Немец пришел, или План побега из гедонизма в патриотизм, - Дм.Выдрин
09:39  Фронт трещит. РосАрмия по плану выгоняет укров с Донбасса, - Кшиштоф Подгурский

09:38  Русский язык в системе образования Таджикистана
09:36  На пороге большой войны: кто сдал американцам главаря наркокартеля Синалоа
09:32  В Риме обнаружен "Тайный сад" императора Калигулы
09:26  Юсуп Кабулжанов стал генконсулом Узбекистана во Владивостоке
09:13  "МОК еще помучается". Три предсказания про Олимпиаду сбываются дословно. Французы запросились в Россию
09:10  Выстрелы в Трампа: 100 процентный заговор
09:09  "Израиль остался позади"? Камала Харрис делает неоднозначные заявления в адрес Тель-Авива
09:08  На два фронта: Нетаньяху поучаствовал в президентской гонке США
08:58  Антиисламские погромы в британском Саутпорте. После убийства девочек в танц-клубе
08:57  "Нашу молодежь застали врасплох". Муфтий Таджикистана о теракте в "Крокусе"
08:48  Израиль за сутки ликвидировал главу политбюро ХАМАС Хания (в Тегеране) и замглаву политбюро Хезболлы Шукра (в Ливане)
08:45  США озаботились сухопутным маршрутом из Центральной Азии в обход РФ
07:51  Париж-2024: Французского тренера по гребле Берже арестовали за нападение на полицейских
01:06  Двухлетняя служба мигрантов в Росармии чревата возвращением дедовщины, - В.Мухин
00:35  Байден решил громко хлопнуть дверью. Пакостный старик, - НГ
00:24  МОК перестал интересоваться спортом, полностью погрузившись в политику, - МК
00:13  Каракас. Путчистов загнали в аргентинское посольство
00:10  В Тайване неожиданно решили развенчать культ "отца нации" - генералиссимуса Чан Кайши
00:04  Китай и Европа покупают все больше российского газа, - О.Самофалова
Вторник, 30.07.2024
22:17  Назначена новая постоянная представительница ПРООН в Узбекистане - японка Акико Фудзии
22:14  Израиль нанес удар по Бейруту
15:42  "Спящие расчехлились": Олимпийский шабаш сдернул маски в России
15:37  "Точка невозврата". Что начинается на Ближнем Востоке
15:33  США не в состоянии конкурировать с Россией и Китаем на поле боя
15:32  Сквозь горы и долины. Какими маршрутами можно передвигаться по Центральной Азии
15:29  Спасателей МЧС отказались пустить на ферросплавный завод в Караганде после выброса пламени
15:28  К.Малофеев: Мир Трампа - это американское условие, это "Минск-3"...
15:24  Израиль рассматривает возможность масштабной операции против Ливана
15:20  Экс-министр экономики Куантыров назначен замМИД Казахстана
15:19  Что будет если Россия проиграет? - А.Дугин
14:59  На территории Британии создается халифат исламистов, - В.Прохватилов
12:46  В Каракасе - майдан и массовые беспорядки
11:21  Политолог Азбергенов возглавил "НК "QazExpoCongress" и другие кадровые подвижки в РК
11:00  Таджикизация топонимики. В Таджикистане изменены названия более 170 местностей
10:55  Азербайджан впервые за восемь лет выиграл золото Олимпиады
10:53  Танковое кладбище Зеленского растет: 44 сгоревших "Леопарда" и "Абрамса"
10:51  Израиль определяется с масштабами возмездия
10:50  Токаев уволил зампреда КНБ - он работал с Каримом Масимовым и расследовал события Кантара
10:48  Пакистан и Иран депортировали за неделю свыше 22 тысяч афганских беженцев
10:43  Может ли лопнуть брюссельский крюк? - Е.Пустовойтова
10:33  Институт предательства. Чем занимается Институт философии РАН
10:30  Канал "Коштепа" в Афганистане достроят через 5 лет
10:02  Казахстан в одиночку устроил переполох на мировом рынке урана, - Orda.kz
09:53  Украина – распад: Ростислав Ищенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Израиль остался позади"? Камала Харрис делает неоднозначные заявления в адрес Тель-Авива
09:09 31.07.2024

31.07.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стоял рядом с вице-президентом США. На его лице была смятая улыбка, похожая на гримасу. Как у обиженного жениха, который узнал, что приданное невесты не столь богатое, как он ожидал. Камала Харрис же вообще стояла с каменным выражением. Это было неожиданно – обычно она "надевает" на лицо приветливость вместе с утренним макияжем.

Нетаньяху летел в США за поддержкой. Израиль, который завяз в войне с ХАМАС в пылающем секторе Газа, возможно, стоит на пороге непредсказуемой войны с сильной и коварной "Хезболлой". Начало боевых действий с ливанскими шиитами может привести к столкновению с самым главным врагом еврейского государства – Ираном, способным повести за собой тысячи оголтелых радикалов, включая хуситов, которые пообещали не выбирать средств в борьбе с Израилем.

В широкие ряды противников еврейского государства все решительные встает Турция, отношения с которой резко изменились в худшую сторону после того, как ЦАХАЛ вторгся в Газу. После этого представители Анкары не раз угрожали Тель-Авиву. Но это были еще "цветочки". На днях лидер Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна может ввести войска на территорию Израиля.

В ответ представитель Тель-Авива сравнил турка с Саддамом Хусейном и напомнил, что тот закончил свои дни на виселице. После взаимных угроз наступило томительное молчание, и многие эксперты полагают, что перепалкой дело и ограничится. Однако не стоит недооценивать не в меру вспыльчивого Эрдогана. Тем более у него под рукой мощная и многочисленная армия. Поэтому в Вашингтоне Нетаньяху мог просить своих американских партнеров урезонить "султана".

…Пятидневный визит израильского премьер-министра в США был весьма насыщенным. Он был принят в Америке с почетом, под аплодисменты выступил с речью в конгрессе. Встретился с президентом США Джозефом Байденом и экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, который намерен туда вернуться. Эти мероприятия могли укрепить Нетаньяху в мысли, что Израиль остается главным приоритетом Вашингтона на Ближнем Востоке. И будет оказывать, как и прежде, всю необходимую помощь.

В программе турне Нетаньяху была еще одна встреча – с Харрис. Именно она могла сильно испортить ему настроение. Наверняка израильский премьер надеялся, что Байден, несмотря на все многочисленные проблемы со здоровьем, все же примет участие в президентских выборах. Их отношения не назовешь идеальными, однако они никогда не были на грани с разрыва.

Но после того как Байден был вынужден отойти в сторону, Нетаньяху приходится иметь дело с Харрис, которая будет представлять Демократическую партию на выборах. А с ней у Нетаньяху могут возникнуть сложности. Она, словно нехотя, поддержала право Израиля на самооборону, но заявила, что невозможно не замечать трагедии гражданского населения сектора Газа. И добавила: "Мы не можем оставаться равнодушными к их страданиям, и я не буду молчать".

Это был явный намек на, мягко говоря, непозволительные методы, которые использует Израиль. Кроме того, Харрис выступила за скорейшие переговоры с ХАМАС и прекращение военных действий в Газе. Это явно не понравилось Нетаньяху, который не раз говорил, что ЦАХАЛ будет сражаться в секторе до полного уничтожения террористов, убивших сотни мирных израильтян в октябре прошлого года.

На встрече с Нетаньяху Харрис демонстрировала неприязнь – и главе Израиля лично, и к политике, которую ведет это государство. Она демонстративно не пришла на выступление израильского премьера в конгрессе. Да и их личная беседа прошла в напряженной обстановке. Было заметно, что Харрис неохотно позировала фотографам вместе с Нетаньяху, и это еще один знак того, как она к нему относится.

Газета The Washington Post назвала ее поведение "сюрпризом", поскольку "она была более резкой, чем ожидалось". Однако это не совсем верно. И раньше вице-президент Харрис из-за спины президента Байдена призывала Белый дом занять более жесткую позицию по отношению к Израилю.

Но тогда, возможно, не все обратили внимание на эти слова. Как и на то, что Харрис выражала умеренную поддержку демонстрантам, выступавшим в поддержку Палестины и выкрикивающим антисемитские и антиизраильские лозунги. Сейчас же, когда она стала заметной политической фигурой и претендует на пост президента США, ее высказывания сильнее "режут слух" руководителей еврейского государства и сторонников Израиля в Америке.

Яростнее всех атаковали Харрис республиканцы. В частности, губернатор Техаса. Грег Эбботт счел, что решение вице-президента променять выступление Нетаньяху в конгрессе на участие в заседании женского общества показало, что "Харрис поддерживает разбуженных членов ее партии-антисемитов".

Губернатору вторила сенатор Марша Блэкберн: "Это позорно. Она продолжает демонстрировать свой антисемитизм и презрение к еврейскому народу",

Таблоид New York Post вышел под шапкой "Израиль остался позади", в котором позиция Харрис была подвергнута жестким нападкам. И это не удивительно – издание принадлежит 93-летнему владельцу медиаимперии Руперту Мердоку, который связан тесными отношениями с Нетаньяху и поддерживает Израиль.

Позицию Харрис осудил Трамп, назвавший ее "неуважительным". И добавил, что она "убегает из Израиля". Но не известно, насколько Трамп был искренним. Возможно, так республиканец пытается завоевать голоса евреев-избирателей. Кстати, раньше они в большинстве своем поддерживали демократа Байдена.

Но вряд ли голоса этих людей перейдут "по наследству" к Харрис. Зато за нее могут проголосовать американцы арабского происхождения. К тому же ее позиция может помочь США улучшить свое реноме за рубежом, в частности в странах Ближнего Востока.

Однако было бы преувеличением назвать вице-президента противником Израиля. Ведь Харрис говорила о "безусловной поддержке" Тель-Авива Вашингтоном, вспоминала, как в детстве собирала деньги для Еврейского национального фонда. Создается впечатление, что она пытается угодить людям, выступающим на стороне еврейского государства и не поссориться с теми, кто выступает против него.

Тем не менее у некоторых обозревателей возникает впечатление, что, если Харрис станет президентом США, для Израиля наступят непростые времена. Как это было в бытность Барака Обамы. Он не раз пикировался с Нетаньяху, который в очередной раз занимал пост премьер-министра Израиля.

…В ноябре 2011 года на саммите G20 в Каннах случился курьез из-за невыключенного микрофона. И все услышали как глава Франции Николя Саркози признался Обаме, что "терпеть не может" Нетаньяху и что "он лжец". "Вы сыты им по горло, но мне приходится иметь с ним дело каждый день", – посетовал президент США.

Во время предвыборной кампании 2012 года Нетаньяху не скрывал симпатий к кандидату от Республиканской партии Митту Ромни. Израильская газета "Исраэль Хайом", которая считается рупором израильского премьера, опубликовала ряд статей, в которых сквозила мысль, что Ромни был бы лучшим выбором для еврейского государства. И в ходе предвыборной кампании обвинил Обаму, что тот "бросил Израиль под автобус".

Не повторится нечто подобное сейчас, если в Белом доме утвердится Харрис? Поэтому Нетаньяху, по всей вероятности, будет болеть в предвыборной кампании за Трампа.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722406140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Глава Правительства поручил акиматам увеличить в населенных пунктах количество пешеходных переходов со светофорным регулированием
- Олжас Бектенов поручил усилить профилактическую работу по предотвращению лесных пожаров и обозначил ключевые задачи для обеспечения безопасности
- Кадровые перестановки
- В Кызылорде прошло публичное обсуждение по вопросу строительства АЭС
- По факту нападения на государственного инспектора Департамента по управлению земельными ресурсами г. Алматы
- Сотрудники акимата г.Тараз незаконно отчуждали имущество, находящееся на балансе учреждения
- Представление Антикора по делу "Ертіс Орманы" рассмотрено в Минэкологии
- В суде подтверждена вина АО "Майкаинзолото" в несчастном случае
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  