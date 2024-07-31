"Израиль остался позади"? Камала Харрис делает неоднозначные заявления в адрес Тель-Авива

09:09 31.07.2024

31.07.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стоял рядом с вице-президентом США. На его лице была смятая улыбка, похожая на гримасу. Как у обиженного жениха, который узнал, что приданное невесты не столь богатое, как он ожидал. Камала Харрис же вообще стояла с каменным выражением. Это было неожиданно – обычно она "надевает" на лицо приветливость вместе с утренним макияжем.



Нетаньяху летел в США за поддержкой. Израиль, который завяз в войне с ХАМАС в пылающем секторе Газа, возможно, стоит на пороге непредсказуемой войны с сильной и коварной "Хезболлой". Начало боевых действий с ливанскими шиитами может привести к столкновению с самым главным врагом еврейского государства – Ираном, способным повести за собой тысячи оголтелых радикалов, включая хуситов, которые пообещали не выбирать средств в борьбе с Израилем.



В широкие ряды противников еврейского государства все решительные встает Турция, отношения с которой резко изменились в худшую сторону после того, как ЦАХАЛ вторгся в Газу. После этого представители Анкары не раз угрожали Тель-Авиву. Но это были еще "цветочки". На днях лидер Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна может ввести войска на территорию Израиля.



В ответ представитель Тель-Авива сравнил турка с Саддамом Хусейном и напомнил, что тот закончил свои дни на виселице. После взаимных угроз наступило томительное молчание, и многие эксперты полагают, что перепалкой дело и ограничится. Однако не стоит недооценивать не в меру вспыльчивого Эрдогана. Тем более у него под рукой мощная и многочисленная армия. Поэтому в Вашингтоне Нетаньяху мог просить своих американских партнеров урезонить "султана".



…Пятидневный визит израильского премьер-министра в США был весьма насыщенным. Он был принят в Америке с почетом, под аплодисменты выступил с речью в конгрессе. Встретился с президентом США Джозефом Байденом и экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, который намерен туда вернуться. Эти мероприятия могли укрепить Нетаньяху в мысли, что Израиль остается главным приоритетом Вашингтона на Ближнем Востоке. И будет оказывать, как и прежде, всю необходимую помощь.



В программе турне Нетаньяху была еще одна встреча – с Харрис. Именно она могла сильно испортить ему настроение. Наверняка израильский премьер надеялся, что Байден, несмотря на все многочисленные проблемы со здоровьем, все же примет участие в президентских выборах. Их отношения не назовешь идеальными, однако они никогда не были на грани с разрыва.



Но после того как Байден был вынужден отойти в сторону, Нетаньяху приходится иметь дело с Харрис, которая будет представлять Демократическую партию на выборах. А с ней у Нетаньяху могут возникнуть сложности. Она, словно нехотя, поддержала право Израиля на самооборону, но заявила, что невозможно не замечать трагедии гражданского населения сектора Газа. И добавила: "Мы не можем оставаться равнодушными к их страданиям, и я не буду молчать".



Это был явный намек на, мягко говоря, непозволительные методы, которые использует Израиль. Кроме того, Харрис выступила за скорейшие переговоры с ХАМАС и прекращение военных действий в Газе. Это явно не понравилось Нетаньяху, который не раз говорил, что ЦАХАЛ будет сражаться в секторе до полного уничтожения террористов, убивших сотни мирных израильтян в октябре прошлого года.



На встрече с Нетаньяху Харрис демонстрировала неприязнь – и главе Израиля лично, и к политике, которую ведет это государство. Она демонстративно не пришла на выступление израильского премьера в конгрессе. Да и их личная беседа прошла в напряженной обстановке. Было заметно, что Харрис неохотно позировала фотографам вместе с Нетаньяху, и это еще один знак того, как она к нему относится.



Газета The Washington Post назвала ее поведение "сюрпризом", поскольку "она была более резкой, чем ожидалось". Однако это не совсем верно. И раньше вице-президент Харрис из-за спины президента Байдена призывала Белый дом занять более жесткую позицию по отношению к Израилю.



Но тогда, возможно, не все обратили внимание на эти слова. Как и на то, что Харрис выражала умеренную поддержку демонстрантам, выступавшим в поддержку Палестины и выкрикивающим антисемитские и антиизраильские лозунги. Сейчас же, когда она стала заметной политической фигурой и претендует на пост президента США, ее высказывания сильнее "режут слух" руководителей еврейского государства и сторонников Израиля в Америке.



Яростнее всех атаковали Харрис республиканцы. В частности, губернатор Техаса. Грег Эбботт счел, что решение вице-президента променять выступление Нетаньяху в конгрессе на участие в заседании женского общества показало, что "Харрис поддерживает разбуженных членов ее партии-антисемитов".



Губернатору вторила сенатор Марша Блэкберн: "Это позорно. Она продолжает демонстрировать свой антисемитизм и презрение к еврейскому народу",



Таблоид New York Post вышел под шапкой "Израиль остался позади", в котором позиция Харрис была подвергнута жестким нападкам. И это не удивительно – издание принадлежит 93-летнему владельцу медиаимперии Руперту Мердоку, который связан тесными отношениями с Нетаньяху и поддерживает Израиль.



Позицию Харрис осудил Трамп, назвавший ее "неуважительным". И добавил, что она "убегает из Израиля". Но не известно, насколько Трамп был искренним. Возможно, так республиканец пытается завоевать голоса евреев-избирателей. Кстати, раньше они в большинстве своем поддерживали демократа Байдена.



Но вряд ли голоса этих людей перейдут "по наследству" к Харрис. Зато за нее могут проголосовать американцы арабского происхождения. К тому же ее позиция может помочь США улучшить свое реноме за рубежом, в частности в странах Ближнего Востока.



Однако было бы преувеличением назвать вице-президента противником Израиля. Ведь Харрис говорила о "безусловной поддержке" Тель-Авива Вашингтоном, вспоминала, как в детстве собирала деньги для Еврейского национального фонда. Создается впечатление, что она пытается угодить людям, выступающим на стороне еврейского государства и не поссориться с теми, кто выступает против него.



Тем не менее у некоторых обозревателей возникает впечатление, что, если Харрис станет президентом США, для Израиля наступят непростые времена. Как это было в бытность Барака Обамы. Он не раз пикировался с Нетаньяху, который в очередной раз занимал пост премьер-министра Израиля.



…В ноябре 2011 года на саммите G20 в Каннах случился курьез из-за невыключенного микрофона. И все услышали как глава Франции Николя Саркози признался Обаме, что "терпеть не может" Нетаньяху и что "он лжец". "Вы сыты им по горло, но мне приходится иметь с ним дело каждый день", – посетовал президент США.



Во время предвыборной кампании 2012 года Нетаньяху не скрывал симпатий к кандидату от Республиканской партии Митту Ромни. Израильская газета "Исраэль Хайом", которая считается рупором израильского премьера, опубликовала ряд статей, в которых сквозила мысль, что Ромни был бы лучшим выбором для еврейского государства. И в ходе предвыборной кампании обвинил Обаму, что тот "бросил Израиль под автобус".



Не повторится нечто подобное сейчас, если в Белом доме утвердится Харрис? Поэтому Нетаньяху, по всей вероятности, будет болеть в предвыборной кампании за Трампа.