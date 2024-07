Выстрелы в Трампа: 100 процентный заговор

После выстрелов в Трампа каждый день всплывают подробности, которые свидетельствуют о том, что это не преступление одиночки, а заговор, в котором участвовала Секретная служба США, и, конечно, еще неизвестные участники и организаторы.



The New York Times в статье "Стрелок на митинге Трампа часто опережал Секретную службу" (28.07.2024) сообщается:



"Текстовые сообщения, эксклюзивно полученные The Times, указывают на то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов знали о Томасе Круксе раньше, чем было известно ранее. И он знал о них".



Место митинга Трампа, справа виден склад, где впервые заметили стрелка и откуда в итоге открыли огонь.



Журналисты проанализировали видеоклипы, фотографии и документы правоохранительных органов, чтобы дополнить новые материалы для этой статьи:



"Почти за 100 минут до того, как бывший президент Дональд Трамп вышел на сцену в Батлере, штат Пенсильвания, местный контрснайпер, входивший в состав более широкой группы безопасности, сообщил коллегам, что его смена заканчивается.



"Ребята, я ухожу. Берегите себя", - написал он группе коллег в 16:19 13 июля. Он вышел со второго этажа склада, с которого открывался вид на место проведения предвыборного митинга, оставив позади двух других контрснайперов.



Снаружи офицер заметил молодого человека с длинными густыми волосами, сидящего на пикниковом столе возле склада. Поэтому в 16:26 он отправил сообщение своим коллегам о человеке, который находился за пределами огороженной территории Butler Fair Show, где должен был появиться Трамп. Он сказал, что этот человек видел, как он вышел с винтовкой, и "знает, что вы там".



Контрснайпер, отправивший текстовые сообщения, подтвердил The New York Times, что впоследствии увиденный им человек был опознан как стрелок.



Контрснайпер местных правоохранительных органов впервые заметил Томаса Крукса примерно за 100 минут до стрельбы и отправил сообщение двум коллегам о его присутствии. Университет округа Бивер, через сенатора Чарльза Э. Грассли



К 5:10 вечера молодого человека уже не было на столе для пикника. Он был прямо под контрснайперами, которые находились наверху на складе, принадлежащем AGR International. Один из контрснайперов сфотографировал его, согласно отчету правоохранительных органов о последействии, который вместе с текстами из подразделения экстренных служб округа Бивер был предоставлен The Times офисом сенатора Чарльза Э. Грассли, республиканца из Айовы. Текстовые сообщения были независимо проверены The Times.



В 5:38 вечера фотографии были опубликованы в групповом чате, и еще одно сообщение было отправлено офицерам, в котором говорилось, что им следует сообщить Секретной службе. "Парень изучает здание, в котором мы находимся. AGR, я думаю, это так. Я видел его с дальномером, смотрящим в сторону сцены. К вашему сведению. Если хотите предупредить снайперов СС, чтобы они были начеку. Я потерял его из виду".



В 17:38 другой контрснайпер отправил фотографии г-на Крукса возле здания AGR International группе местных сотрудников правоохранительных органов. Университет округа Бивер, через сенатора Чарльза Э. Грассли



К 18:11 "парень" будет лежать мертвым на крыше склада, примыкающего к тому, где размещались контрснайперы, после того как его застрелит Секретная служба за попытку убийства бывшего президента.



Источники: Pennsylvania Spatial Data Access (изображения); отчет ESU округа Бивер после действий через сенатора Чарльза Грассли и сообщения Times (местоположения)



В совокупности текстовые сообщения дают самую подробную картину часов перед покушением. Они показывают, что стрелок, позже идентифицированный как Томас Крукс, 20 лет, из Бетел-Парка, Пенсильвания, вызвал подозрения полиции более чем за 90 минут до стрельбы, а не за 60 минут, как ранее обсуждалось на слушаниях в Конгрессе.



Сообщения также являются дополнительными доказательствами того, что потенциальный убийца часто опережал силы безопасности, в частности Секретную службу.



Крукс осмотрел место митинга за день до того, как это сделала Секретная служба. Он использовал беспилотник для обследования места, в то время как Секретная служба не запрашивала разрешения на использование его для митинга. Он исследовал, на каком расстоянии Ли Харви Освальд находился от Джона Ф. Кеннеди, когда он смертельно застрелил президента в 1963 году - ответ был около 80 метров - и сумел забраться на крышу, которая находилась примерно в 122 метров от Трампа в своей ближайшей точке. Секретная служба оставила эту крышу без присмотра.



И хотя контрснайперам было поручено вести наблюдение за митингом, Крукс также имел возможность наблюдать за ними.



Даже после того, как эпизод закончился, полиция, похоже, не могла понять, что и как сделал мистер Крукс.



"По телевизору говорят, что в Трампа стреляли и он попал, но я в это не верю", - сказал один местный полицейский другому через 17 минут после стрельбы в разговоре, записанном на нательную камеру.



Когда офицеры на видео идут к складу, на котором лежит безжизненное тело мистера Крукса, слышно, как один из них говорит: "Я пытаюсь понять, как этот парень здесь оказался".



Следователи все еще пытаются определить мотивы Крукса и его действия в дни перед митингом, отчасти на основе того, что они нашли на его личных устройствах. Но тексты и кадры в сочетании с интервью The Times и публичными показаниями следователей заполнили некоторые ответы.



У Крукса уже была полуавтоматическая винтовка AR-15, которую он привез на митинг. Он купил ее в октябре у своего отца, который приобрел ее законным путем в 2013 году.



Он начал получать посылки в своем доме в пригороде Питтсбурга, включая гранулы удобрений и радиоустройства. Позже он использовал часть этого материала для создания примитивных бомб, две из которых были найдены в его автомобиле после стрельбы, а одна - у него дома.



Крукс начал искать в интернете информацию о знаменитостях, включая директора ФБР Кристофера А. Рэя, генерального прокурора Меррика Б. Гарланда, президента Байдена и Трампа. Он также искал "большое депрессивное расстройство".



3 июля предвыборный штаб Трампа объявил о проведении митинга в Батлере через 10 дней, а Крукс сузил свое внимание до бывшего президента и прошлых убийств.



6 июля г-н Крукс напечатал зловещую фразу.



"Он выполнил поиск в Google по запросу "Насколько далеко Освальд находился от Кеннеди?"", - заявил Рэй на прошлой неделе в комитете Конгресса.



Директор ФБР Кристофер А. Рэй на прошлой неделе представил комитету Конгресса новые подробности о покушении на бывшего президента Дональда Трампа.



На следующий день Крукс поехал на территорию фермерской выставки, примерно в часе езды от дома. Он провел там 20 минут, говорят следователи. Он также зарегистрировался для участия в митинге.



Агенты Секретной службы проведут свой первый обход только на следующий день, 8 июля, к ним присоединятся сотрудники правоохранительных органов из нескольких местных и государственных учреждений.



Именно тогда Секретная служба решила исключить весь складской комплекс, принадлежащий AGR, включая здание № 6, которое позже будет использовать г-н Крукс, из своего внутреннего периметра безопасности. Это означало, что в день митинга Крукс смог приблизиться к зданию, не проходя через досмотр.



До сих пор неясно, какое агентство должно было контролировать крышу. Кимберли А. Читл, тогдашний директор Секретной службы, заявила комитету Палаты представителей 22 июля, что она не знает, чья это работа. Она ушла в отставку на следующий день.



После обхода Секретная служба обратилась к местным агентствам с просьбой оказать дополнительную помощь. Текстовые сообщения показывают, что округ Бивер изо всех сил пытался найти достаточно добровольцев для работы в 12-часовую смену. Руководитель говорит, что один из доступных снайперов может прибыть в 8 утра, но должен будет уйти к 4 вечера



"Это работает", - ответил в текстовом сообщении другой лидер.



В четверг, 11 июля, Секретная служба вернулась на место происшествия для последнего обхода с местными партнерами.



На следующий день 12 июля Крукс сделал свои последние приготовления. Он отправился на стрельбище, в Clairton Sportsmen's Club, около 14:30 и потренировался со своей винтовкой типа AR-15.



Утром в субботу, 13 июля, временные линии сотрудников службы безопасности и предполагаемого убийцы сошлись.



Офицеры нескольких местных правоохранительных органов должны были провести брифинг в 9 утра в отеле Brady Paul Lodge в Батлере, согласно плану, указанному в текстовых сообщениях. В отчете о последействии указано, что Секретная служба не присутствовала.



В это же время мистер Крукс был в Home Depot в Бетел-Парке, покупая лестницу. Кровавый чек, найденный в кармане стрелка после того, как его убили, показал, что он купил ее около 9:30 утра.



Затем Крукс поехал на место проведения митинга, добравшись до места проведения мероприятия примерно к 10 утра и пробыв там около 70 минут - даже когда прибыли местные контрснайперы.



Когда Крукс уехал, он поехал обратно в свой родной город и купил 50 патронов в Allegheny Arms & Gun Works. Затем он вернулся в Батлер, прибыв на территорию фермерской выставки на своем Hyundai Sonata примерно в 3:35 вечера, согласно данным геолокации с одного из его мобильных телефонов. Примерно через 15 минут он запустил свой дрон над площадкой в ​​течение 11 минут, в том числе на траектории примерно в 200 ярдах от трибуны г-на Трампа.



Он закончил использовать свой дрон и сел за стол для пикника, где его заметил контрснайпер.



Крукс пошел к своей машине, оставил дрон внутри и вскоре уже слонялся по складскому комплексу.



В отличие от других посетителей, он не пытался проникнуть на место митинга через контрольно-пропускные пункты, что привлекло внимание местных контрснайперов внутри склада. Один из них сфотографировал его в 5:14 вечера.



Полковник Кристофер Пэрис, комиссар полиции штата Пенсильвания, дал показания на слушаниях в Конгрессе 23 июля, что офицеры были заняты в тот день, реагируя на более чем 100 чрезвычайных ситуаций, связанных с жарой. Были также другие подозрительные люди, которых сотрудники службы безопасности пытались оценить на митинге, что не является чем-то необычным для таких мероприятий, сказал полковник Пэрис.



Но затем мистер Крукс сделал нечто, что встревожило полицию. Они увидели, как он использует дальномер.



В 17:38 контрснайпер округа Бивер поделился с коллегами двумя фотографиями мистера Крукса, которые затем были переданы в Секретную службу посредством ряда шагов в командном центре.



По заявлению окружного прокурора округа Батлер Ричарда Голдингера, который курирует некоторые подразделения правоохранительных органов, один из двух оставшихся контрснайперов "выбежал из здания, пытаясь следить за Круксом до прибытия других сотрудников правоохранительных органов".



Но мистер Крукс убежал, прихватив с собой рюкзак, сказал мистер Голдингер. Когда офицер не смог найти мистера Крукса, он вернулся на свой пост.



К розыску преступника присоединились четверо сотрудников полиции Батлер-Тауншипа, регулировавших дорожное движение.



В 6 часов вечера один из офицеров в группе предположил, что мистер Крукс направляется к задней части комплекса зданий AGR, "от мероприятия". Вместо этого мистер Крукс забрался на низкое здание комплекса, ближайшее к сцене.



Трамп поднялся на трибуну в 18:03 под ревущую толпу.



Шесть минут спустя участники митинга начали показывать на кого-то на крыше склада. То ли благодаря удаче, то ли благодаря подготовке, Крукс нашел место на крыше, которое позволяло ему ясно видеть Трампа, но также, казалось, держало его в некоторой степени скрытым от контрснайперов Секретной службы.



Хотя мистер Крукс не взял с собой недавно купленную лестницу, ему удалось подняться на крышу и пройти по комплексу взаимосвязанных крыш, дал показания мистер Рэй.



У офицеров Батлер Тауншипа не было лестницы, поэтому один офицер помог другому, который схватился за крышу и подтянулся - и обнаружил мистера Крукса, направившего на него оружие. Не имея рук, чтобы вытащить свой собственный пистолет, офицер упал.



В 18:11 мистер Крукс сделал первый выстрел.



В конце концов, Трампа пощадил не огромный контингент правоохранительных органов, защищавший его, а случай. Он повернул голову, и первая пуля Крукса просвистела достаточно близко, чтобы задеть его ухо.



Бывший президент нырнул на землю, и мистер Крукс выпустил еще одну пулю. Вторая снайперская команда Секретной службы открыла ответный огонь и убила мистера Крукса". Источник - Завтра

