"МОК еще помучается". Три предсказания про Олимпиаду сбываются дословно. Французы запросились в Россию

09:13 31.07.2024

30 Июля 2024



Слова Марии Захаровой про то, что "МОК еще помучается", стали по-настоящему пророческими. С каждым днем все больше казусов пополняют копилку позора Парижа. К слову, еще одно предсказание - русского блогера, сбывается прямо сейчас, подтверждая, что "в стране беда, чрезвычайное положение". "Вишенкой" на торте из пророческих заявлений стали слова метеоролога Патрика Марльера про неминуемую катастрофу. И они сбылись. А потом по Сети стали распространяться сообщения от французов, которые сразу после церемонии открытия Олимпиады запросились в Россию.



То, что с Олимпиадой в Париже не все будет ладно, стало понятно задолго до открытия Игр. Самая большая проблема заключалась в Сене. Река настолько была загрязнена, что в ней нельзя было устраивать соревнования.



Специалисты обнаружили, что в воде, в частности, есть кишечная палочка. А активисты обнаружили, что дно Сены усыпано всевозможным мусором, среди которого есть даже старые велосипеды.



Но, потратив приличное количество денег на очистку Сены (по словам лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, ни много ни мало - 1,4 млрд евро), власти Пятой республики заверили, что все в порядке. Плыть можно. И даже мэр Парижа подала пример.



Но вот уже две тренировки по триатлону отменены. А Международный олимпийский комитет, посовещавшись с техническими специалистами, принял решение перенести соревнования по триатлону из-за неуверенности в чистоте Сены.



Женские соревнования теперь должны состояться 31 июля в 08:00, а мужские - в тот же день в 10:45. Спортивные функционеры заявили, что приоритетом являются здоровье и безопасность спортсменов, поэтому было решено перенести состязания.



World Triathlon заявляет, что его приоритетом является здоровье спортсменов, а уровень качества воды не обеспечивает гарантий для проведения мероприятий,

- сообщает МОК.



И это далеко не единственный казус, увеличивший степень позора, которым покрыл себя Париж после церемонии открытия Игр. А ведь предупреждения были. Причем трижды. И все три предсказания про Олимпиаду сбываются дословно.



"В стране беда, чрезвычайное положение"



Первым поводом для первого предсказания стал перевернутый во время церемонии открытия Игр олимпийский флаг - подняли его вверх тормашками над Парижем. Два кольца оказались вверху, а три - внизу.



Повешенный вверх ногами на флагшток олимпийский флаг на вчерашней церемонии открытия - жутковатый момент в своем символизме. На международном языке перевернутый флаг означает, что в стране беда, чрезвычайное положение. И ведь, по сути, именно это переживает сейчас весь олимпийский спорт - в какую обертку ни заверни его на Играх,

- написал тогда известный блогер - автор ТГ-канала "Тележка Вайцеховской".



Этот "жутковатый момент" попал на видео.



"МОК еще помучается"



После этого казуса представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс попытался развеять опасения, которые пошли по Сети, уверяя, что, мол, "ситуация с перевернутым олимпийским флагом на церемонии открытия Игр в Париже не является концом света".



Согласна, это только начало, и МОК еще помучается,



- написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.



И как в воду глядела.



Причем вода - это только одно из "зол" Олимпиады в Париже.



Такого скандала, как после открытия Игр в Париже, не переживала, пожалуй, ни одна Олимпиада до этого. Поводом стала провокационная интерпретация "Тайной вечери", в которой апостолов изображали извращенцы. Критика обрушилась на организаторов со всех сторон - и от своих, и от чужих. Французы негодовали и стали проситься в Россию. По Сети активно расходятся сообщения, где люди заявляли о своем желании перебраться в нашу страну, где подобного ужаса нет.



Мне стыдно за мою Францию. Осталось ли место в России?

- писал в соцсети X пользователь "Дон Кихот"



Французы отмечали, что России стоит провести лотерею на право получения грин-карты, как это делают США. После церемонии открытия Олимпиады будет немало желающих принять в ней участие.



Всегда мечтала увидеть Санкт-Петербург. Может быть, пришла пора серьезно задуматься об этом,

- отмечала пользовательница "Аэрокватик".



Пир извращенцев, глумливо подражающий Тайной Вечере. Говорящая отрубленная голова невинно убиенной в годы Французской революции королевы Марии-Антуанетты. Инфернальный всадник Апокалипсиса. Таковы сатанинские символы открывшейся парижской Олимпиады,



- отметил учредитель Царьграда Константин Малофеев в своем телеграм-канале.



Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что такой формат мероприятия был выбран неслучайно. Если в Лондоне были лишь намеки, то в Париже случился настоящий манифест. И у него была своя цель - сломить или заставить эмигрировать тех, кто придерживается традиционных ценностей:



Не нужно думать, будто шоу уровня открытия Олимпиады готовятся режиссерами-одиночками со специфическими взглядами. Не тот уровень ответственности. В Париже был манифест сил, вышедших на сцену, - теперь будет только так, и никак иначе. Для верующих западных христиан наступает время выбора: подчиниться, бороться или же эмигрировать.



Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль также выступила с критикой, заявив о "культивировании шумного уродства" на открытии Олимпиады. Вице-премьер Сербии Александр Вулин добавил, что сравнение Игр БРИКС и Олимпиады-2024 подчеркивает различия и причины напряженности между Западом и Востоком. Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал церемонию открытия настоящей пощечиной для спортсменов и зрителей, высказав недовольство по поводу того, как были представлены традиционные ценности.



Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова назвала кощунственные перформансы с участием извращенцев на открытии Олимпиады "жутким зрелищем", а также "оскорблением христиан мира и адской тризной на костях Европы". Кроме того, она потребовала от организаторов церемонии извинений перед миллионами христиан и перед спортсменами-христианами.



Мы требуем извинений перед миллионами христиан и перед спортсменами-христианами со стороны всех организаторов, - негодует вице-спикер Госдумы. - Я не представляю, какое унижение для христиан - участвовать в этом адском шабаше! Русь святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!



- написала она в своем телеграм-канале.



"Эти несколько часов будут катастрофой"

Метеоролог Патрик Марльер перед открытием Олимпиады спрогнозировал:



Эти несколько часов будут катастрофой,



Он заявил об этом в эфире RMC, предупреждая о непогоде, которая разразится в разгар церемонии открытия Олимпиады в Париже.



Метеоролог предостерегал, что всего за несколько часов церемонии на Париж выпадут осадки, как за 15 дней дождя. Его предсказание прозвучало в эфире ровно за 1,5 часа до начала открытия Игр и все сбылось.



Если поначалу зрителей и участников церемонии накрыл просто неприятный моросящий дождь, то ближе к кульминации мероприятия струи уже хлестали вовсю. Не спасали ни зонты, ни плащи. Зрители покидали свои места. Неприятный сюрприз зрителям устроила не только непогода, но и сами организаторы шоу. Мария Захарова, к слову, насчитала одиннадцать позорных казусов Олимпиады-2024.



Интересно, сколько же еще "шпионов" нужно было внедрить, чтобы открытие Олимпиады в Париже прошло с таким масштабным провалом? - задалась вопросом Захарова. - Это не дно. Это дно Сены.



Но уже сейчас этот и без того длинный список позора Парижа можно продолжить.



Таджикский дзюдоист Нурали Эмомали устроил скандал на Олимпиаде, отказавшись жать руку израильскому спортсмену. Вместо этого он прокричал: "Аллах акбар". Возмездие было мгновенным - Эмомали сразу получил травму и выбыл из турнира.



Американская телекоммуникационная компания C Spire приняла решение разорвать сотрудничество с Олимпийскими играми в Париже после скандальной церемонии открытия. Это заявление стало неожиданным шагом для многих, поскольку компания решила снять свою рекламу с крупнейшего спортивного события мира.



Глава Международного союза триатлона (World Triathlon) Марисоль Касадо заявила, что не видит проблемы в том, если соревнования по триатлону на Олимпийских играх‑2024 превратятся в дуатлон из-за невозможности провести заплыв в грязной Сене.



Идет Олимпиада, напомним, до 11 августа. Сколько еще подобных казусов будет, даже представить сложно. Но у Парижа уже есть все шансы провести худшую Олимпиаду в истории Игр.