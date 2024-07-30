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Юсуп Кабулжанов стал генконсулом Узбекистана во Владивостоке
09:26 31.07.2024

Бывший пресс-секретарь МИДа Юсуп Кабулжанов стал генеральным консулом Узбекистана во Владивостоке. Он провел встречи с омбудсманом и УМВД Приморского края РФ, с которыми обсудил сотрудничество в сфере трудовой миграции, а также случаи нарушения прав граждан Узбекистана.



Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов, недавно назначенный на этот пост, 28 июля встретился с уполномоченным по правам человека в Приморском крае России Юрием Мельниковым и руководством УМВД, сообщило ИА "Дуне".

На встрече с региональным омбудсманом обсуждены вопросы сотрудничества в сфере трудовой миграции, а также защиты прав и интересов граждан Узбекистана, временно пребывающих на территории Приморского края.

С руководством УМВД России по Приморскому краю консул обсудил вопросы пребывания узбекских граждан в России, а также случаи нарушения прав граждан Узбекистана.

Достигнута договоренность о проведении во всех следственных подразделениях УМВД края разъяснительно-профилактических работ о недопущении нарушения прав граждан Узбекистана, а также регулярном проведении мероприятий с участием граждан Узбекистана для доведения до них информации о новшествах в миграционном законодательстве России.

Юсуп Кабулжанов на дипломатической службе с 2009 года. В 2009-2016 годах был вторым секретарем, первым секретарем пресс-службы Министерства иностранных дел и заместителем директора информационного агентства "Жахон" (ныне - "Дуне") при МИДе.

В 2016-2018 годах возглавлял Управление по культурно-гуманитарным связям МИДа. В 2018-2021 годах работал генеральным консулом Узбекистана в Новосибирске, после чего возглавлял пресс-службу МИДа до конца 2023 года.

Источник - Газета.uz
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