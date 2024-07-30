Юсуп Кабулжанов стал генконсулом Узбекистана во Владивостоке

09:26 31.07.2024

Бывший пресс-секретарь МИДа Юсуп Кабулжанов стал генеральным консулом Узбекистана во Владивостоке. Он провел встречи с омбудсманом и УМВД Приморского края РФ, с которыми обсудил сотрудничество в сфере трудовой миграции, а также случаи нарушения прав граждан Узбекистана.



