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В Риме обнаружен "Тайный сад" императора Калигулы
09:32 31.07.2024

"Тайный сад Калигулы": найдена терраса самого жесткого и сексуально развращенного императора Рима

Находка служит напоминанием о трагической странице античной истории

Тайный сад Калигулы обнаружен спустя 2000 лет: археологи обнаружили в Риме "роскошную террасу", принадлежавшую сексуально развращенному римскому императору. Также Калигулу помнят, пожалуй, как самого жестокого из всех древнеримских императоров.

Роскошная терраса, на которой самый развратный император древнего Рима оскорблял своих подданных, когда они молили о помощи, была обнаружена в Италии на пути строительства нового подземного перехода.

Несмотря на то, что Калигула правил всего четыре года, его помнят, пожалуй, как самого жестокого, безумного, извращенного, экстравагантного и кровожадного из римских императоров, пишет Daily Mail.

Его правление также было отмечено напряженными отношениями с евреями империи, и во время его правления в Александрии, Египет, произошел первый в истории антисемитский погром, отмечает британское издание.

Теперь то самое место, где делегация александрийских евреев умоляла Калигулу о помощи, было обнаружено на берегах римского Тибра во время раскопок нового подземного перехода.

Даниэла Порро, специальный инспектор Рима, руководившая раскопками, не сомневается, что именно здесь произошла судьбоносная – и в конечном счете бесполезная – встреча.

"Очевидно, что это то самое место, - сказала она. – Нам посчастливилось обнаружить в одной из стен фистулу – водопроводную трубу – с именем Калигулы, напечатанным на ней, что означает, что портик был построен им".

Находка представляет собой стену из кирпича и травертинового мрамора, которая когда-то образовывала террасу на берегу реки Тибр, с фундаментом о портике с колоннадой позади.

Здесь также есть большая открытая площадка, которая, как полагают, является бывшими садами Агриппины, что означает "Сады Агриппины", которые были названы в честь матери Калигулы.

Труба, выходящая из портика, носит имя Гая Цезаря Августа Германика. Это было настоящее имя императора, поясняет Daily Mail. Калигула - прозвище, данное ему в детстве, когда он носил имитацию солдатской одежды в комплекте с маленькими сапожками или "калигами".

Это место также соответствует описанию, данному членом еврейской делегации Филоном Александрийским. В своем труде "Legatio ad Gaium", что означает "Посольство к Гаю", он описывает, как Калигула "сначала принял нас благосклонно на равнинах на берегах Тибра (поскольку ему случилось прогуливаться по саду своей матери)".

Порро отмечает, что находка удивила даже избалованных археологов Рима. Она сказала: "Каждый раз, когда в Риме проводятся раскопки, легко найти археологические находки. В данном конкретном случае мы знали, что именно в этом районе находились Хорти Агриппины и Домиции. Это были великолепные императорские сады с павильонами, портиками и зданиями для праздного времяпрепровождения. Итак, мы предполагали, что найдем что-нибудь интересное, но никак не ожидали обнаружить фундамент портика Калигулы".

Александрийский погром разразился в период роста напряженности в отношениях между еврейским и греческим населением города, пишет Daily Mail. Из-за своей монотеистической веры евреи не смогли выполнить приказ Калигулы о том, чтобы им поклонялись как живому богу. Под этим предлогом Авл Авилий Флакк, римский губернатор Египта, собрал евреев города и загнал их в гетто.

Филон описал последовавшие за этим ужасы, сказав, что их враги "умертвили их и тысячи других всевозможными мучениями и пытками, а также новоизобретенными жестокостями".

"Самые безжалостные, - сказал он, - сжигали целые семьи, мужей с женами и маленьких детей с родителями, прямо посреди города".

В своих воспоминаниях историк описывает первую встречу с Калигулой на берегу Тибра как внешне приятную. Он говорит, что император "разговаривал с нами официально и покровительственно помахал правой рукой, оказывая нам значительные знаки своего расположения".

Он продолжил: "Все, кто стоял вокруг, поздравляли нас, как будто мы уже добились своего, и то же самое делали все наши соотечественники".

Однако Филона было не обмануть – и его цинизм был вполне обоснован, пишет Daily Mail. Во время второй встречи во дворце Калигулы Филон обнаружил, что они "предстали не перед судьей, а перед обвинителем", "неумолимым тираном, демонстрирующим бесконтрольную власть, недовольство и гордыню".

Император сказал им: "Вы ненавидите бога, поскольку не считаете меня богом, меня, которого все остальные народы уже признали богом, но вы отказываетесь называть его так".

Самым возмутительным было то, что Калигула хотел установить себе статую, подобную статуе Юпитера, во Втором Иерусалимском храме, самом святом месте иудаизма, подчеркивает Daily Mail. Правитель Публий Петроний, опасаясь восстания иудеев, смог отложить исполнение приказа до убийства Калигулы в 41 году нашей эры.

После смерти Калигулы сады Агриппины в конечном счете унаследовал его племянник Нерон – последний представитель династии Юлиев-Клавдиев.

Даниэла Порро рассказывает: "Он решил построить свой собственный театр недалеко от портика Калигулы, остатки которого мы обнаружили в прошлом году. Во времена последующей династии Флавиев портик и другие постройки садов Агриппины были разрушены или повторно использованы для других целей. На самом деле, над фундаментом портика Калигулы мы обнаружили фуллонику, или прачечную".

Она добавила, что находки будут разобраны, чтобы, возможно, выставить их в музее под открытым небом.

Раскопки координировались археологом Дорой Чироне под научным руководством Алессио Де Кристофаро.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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