На пороге большой войны: кто сдал американцам главаря наркокартеля Синалоа

09:36 31.07.2024 Ольга Кузнецова

28 июля 2024



Последние несколько дней в профильной "индустрии" только и говорят, что об аресте Исмаэля Замбады Гарсия - он же Эль Майо, одного из основателей крупнейшего картеля Синалоа, поставляющего кокаин по всему земному шару, в том числе и в Россию.



Главарь мексиканского наркокартеля Синалоа Исмаэль Замбада Гарсия (Эль Майо)



Шутка ли, один из самых разыскиваемых преступников современности неожиданно попадает в руки правосудия. Тем более правосудия американского и в обстоятельствах крайней степени мутности.



Официальная версия звучит следующим образом.



25 июля Эль Майо и Хоакин Гусман Лопес, сын другого легендарного основателя картеля Синалоа Хоакина Гусмана Лоэры (известного под прозвищем Эль Чапо - "Коротышка", отбывающего пожизненный срок в американской тюрьме), прибыли в частный аэропорт Эль-Пасо в штате Техас. Федеральные агенты уже их ждали и с наручниками поспешили прямо к трапу.



Уже через несколько часов арест официально подтвердили в министерстве юстиции и лично генеральный прокурор США Меррик Гарланд.



В восемь утра следующего дня, спустя менее суток после ареста, в федеральном суде Эль-Пасо правоохранители попытались организовать судебный процесс и предъявить Эль Майо обвинения в наркоторговле, сговоре с целью убийства, а также руководстве преступным сообществом в Западном Техасе. Однако наркобарон от явки в судебное заседание отказался и передал через адвоката, что вины своей не признает.



Что говорят очевидцы



Отдельные граждане, желающие остаться неизвестными из-за опасений за свою жизнь, сообщили, что ситуация в Эль-Пасо гораздо интереснее, чем поведали официальные СМИ. Оказывается, американские правоохранители оказались там за несколько часов до прибытия самолета. Более того, когда обвиняемые выходили на трап, в салоне успели заметить сопровождающих в костюмах.



Спустя десять минут после того, как на запястьях Эль Майо и Гусмана защелкнулись наручники, самолет улетел в место постоянной дислокации. По какой причине пилот изначально направлялся на территорию Мексики, никто не пояснил, никаких следственных действий на борту не проводилось.



Эти факты уже позволяют предположить, что господин Замбада был захвачен американскими спецслужбами еще на территории Мексики. И это несколько противоречит рассказам про то, что наркобарон был арестован в Эль-Пасо. Скорее, в Эль-Пасо ситуацию вывели в публичное правовое поле.



Тем не менее власти Мексики отрицают свое участие в какой-либо спецоперации по захвату лидеров одной из крупнейших мировых ОПГ. Посольство США в Мехико просто уведомило местных правоохранителей о задержаниях и даже не обратилось к ним за помощью в опознании - процедура была проведена с помощью отпечатков пальцев и других биометрических данных.



Однако президент Обрадор и глава Министерства общественной безопасности Роза Родригес заявили, что действия США "соответствуют договорам о двустороннем сотрудничестве в борьбе с распространением фентанила". И все же официальному Мехико хотелось бы получить более подробную информацию о нюансах спецоперации.



Как относятся там к похищению собственных граждан с территории суверенного государства, никто так и не рассказал.



История одного предательства



Спустя несколько дней после ареста начала вырисовываться более или менее реалистичная версия случившегося. Представители картеля Синалоа (как бывшие, так и действующие) несказанно удивились, узнав, что Эль Майо был в одном самолете с Хоакином Гусманом Лопесом. Оба относились к враждующим фракциям картеля Синалоа и чай вместе пили только по особым поводам. Например, во время переговоров об очередном перемирии.



После выяснения всех обстоятельств оказалось, что Гусмана после ареста направили в другую тюрьму - в Чикаго. Параллельно его родной брат Овидио Гусман, уже год находящийся в американской тюрьме, внезапно исчез из списков заключенных и, предположительно, оказался под программой защиты свидетелей.



К настоящему моменту адвокат Эль Майо успел сообщить, что его клиент ни в коем случае не сдался добровольно. Он прибыл на встречу с Хоакином Гусманом (причины встречи не названы), взяв с собой небольшую охрану. Как оказалось, зря. Наркобарон был окружен людьми Гусмана, связан и доставлен на самолете в Эль-Пасо.



В обмен Хоакин получит сделку с американским правительством и, с высокой долей вероятности, вместе с братом попадет под программу защиты свидетелей.



Дополнительно стало известно, что другие сыновья Эль Чапо и братья Гусмана Иван и Альфредо, действующие руководители фракции "Лос Чапитос" в картеле Синалоа, играют в задержании Эль Майо ключевую роль.



В обмен на такой жирный подарок "Лос Чапитос" явно попросили у американских властей что-то более существенное, чем юридический иммунитет для двух членов семьи. Конкретики в данном направлении пока нет, но ясно одно - предательство такого масштаба семья и подчиненные Эль Майо просто так не оставят, объявив врагам войну.



Удар в сердце картеля



Посол США в Мексике Кен Салазар назвал арест Эль Майо и Гусмана "прямым ударом" в борьбе с транснациональными преступными группировками, распространяющими наркотики, убивающими людей и провоцирующими насилие как в Мексике, так и в США. Американские власти, по словам посла, планируют продолжать "совместно с Мексикой прикладывать усилия" в противодействии контрабандистам, торговле оружием и распространению фентанила.



Здесь стоит поговорить о том, какую выгоду для действующей администрации несет арест легендарного наркобарона.



Как верно заметил один из журналистов Fox News, арест Эль Майо в сфере борьбы с нелегальной наркоторговлей равнозначен убийству Усамы бен Ладена в период активного противодействия международному терроризму.



Это сильно повышает акции структур, которые смогли осуществить подобное. Команда Джо Байдена и стоящие за его спиной клан Клинтонов и люди Барака Обамы нуждаются в этом как никогда.



Особенно после фееричного краха Секретной службы, допустившей покушение на Дональда Трампа и жертвы среди его сторонников. История уже стоила карьеры главе секретной службы Кимберли Читл, под вопросом позиции министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, который несколько месяцев назад ухитрился избежать импичмента за миграционный кризис в приграничье.



Сейчас же ситуация резко изменилась - и станет для команды Демократической партии еще лучше, если судебный процесс над Эль Майо получится провести как можно быстрее.



Шансы на подобное действительно есть, так как формальный арест на территории США позволяет избежать длительной экстрадиции преступников из Мексики, что затянуло бы процесс на год или два.



Тем не менее арест, осуществленный таким образом, вполне может быть классифицирован как похищение иностранного гражданина, а Эль Майо - отпущен с извинениями. Вероятность такого крайне низка, но все-таки есть.



Быть войне?



Правительство Мексики хоть и заявило о своей непричастности к аресту Эль Майо, но достаточно быстро прикинуло, чем может обернуться случившееся для штата Синалоа и направило туда усиление в виде двухсот военнослужащих спецназа.



Через некоторое время стали поступать сообщения о том, что представители правительства начали вламываться в дома граждан, которых подозревали в связях с людьми Эль Майо, чем еще больше разозлили последних.



Новостей о каких-либо значимых арестах или казнях в Синалоа пока нет, но наблюдатели с мест настроены совсем не оптимистично. Арест Эль Майо нарушил то хрупкое равновесие, которое до недавних пор царило на землях Синалоа, и не может быть оставлен без ответа.



Отдельные эксперты полагают, что своими действиями американцы подложили здоровенную свинью новому мексиканскому президенту Клаудии Шейнбаум, которая примет на себя всю полноту полномочий (а с ними и проблем) уже этой осенью и будет вынуждена одобрять многочисленные мероприятия "в сфере противодействия наркотрафику", которые американские военнослужащие уже давно пытаются проводить в горах Синалоа.



Что же касается влияния ареста знаменитого наркобарона на снижение объема нелегальной наркоторговли, то лучшим ответом станут слова, которые приписывают самому Эль Майо. В 2010 году они очень хорошо расходились в американских СМИ:



"Однажды я решу сдаться правительству, чтобы они меня расстреляли. Мой случай должен будет стать примером для остальных. Итак, они меня расстреливают… Все радуются. Но через несколько дней мы осознаем, что ничего не изменилось. Сколько бы капо они не убили или арестовали - замена уже есть". Источник - REGNUM

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