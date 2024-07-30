Русский язык в системе образования Таджикистана

09:38 31.07.2024

Несмотря на то, что с момента распада СССР прошло более 30 лет, русский язык сохраняет сильные позиции в Центральной Азии. Его высокий статус подтвержден в большинстве республик региона. Причем сохранение высокого положения русского языка - это далеко не только вопрос геополитики, русский язык помогает решать многие важные политические и социальные задачи. Таджикистан в этом вопросе не является исключением. О роли, значении и проблемах русского языка в образовательной системе Таджикистана читайте в статье Гузель Майтдиновой и Амира Шодиева. Подробнее - в материале ia.centr.ru.



Русский язык на региональном уровне



После распада СССР в Центральной Азии практически сформировалась новая подсистема международных отношений. Русский язык стал одним из ключевых элементов, связывающих части этой системы. Он стал инструментом дипломатии, межкультурной коммуникации, бизнеса и научно-образовательной сферы.



Статус русского языка закреплен на самом высоком уровне в трех республиках ЦА. В конституциях Казахстана и Киргизии отмечен официальный статус русского языка. В ст. 2 Конституции Таджикистана обозначено, что русский язык является "языком межнационального общения".



Русский язык и образовательная система Таджикистана



Таджикистан - это страна, которая довольно активно использует русский язык как инструмент внешней и внутренней политики. Национальные меньшинства составляют около 15 % населения республики. Русский язык является ключевым инструментом межнационального общения между различными этническими группами в стране.



Подобная этнокультурная особенность в первую очередь проявляется в сфере образования. Общее среднее образование в Таджикистане можно получить на таджикском, русском, узбекском и английском языках. Согласно Государственной программе совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2015–2020 гг. (продлена до 2030 г.), в школах начинают изучать русский язык со второго класса.



Также в Таджикистане функционируют школы, где обучение проходит полностью на русском и по российской образовательной программе. Подобные школы есть в Душанбе, Худжанде, Бохтаре и Кулябе. Строительство этих школ финансировала Россия, которая также регулярно обеспечивает их учебно-методическими материалами. Кроме того, существуют и смешанные русско-таджикские и русско-узбекские школы.



Что касается высшего образования, студенты вузов уделяют изучению русского языка минимум два семестра. В 10 вузах республики студенты могут изучать русскую филологию. Кроме того, в Таджикистане работают филиалы российских вузов (например, МГУ), а также Российско-Таджикский (Славянский) университет. В них обучение проходит полностью на русском.



Подобный высокий интерес к русскому языку в образовательной сфере можно объяснить влиянием множества факторов. Русский язык является перспективным, дает преимущество на рынке труда и открывает доступ к большому объему научной и технической информации.



Несмотря на значение, которое придается русскому языку в Таджикистане, существуют некоторые проблемы. Основной из них является дефицит специалистов-русистов, особенно в отдаленных районах страны. Образовательные организации также сталкиваются с дефицитом учебно-методических материалов, несмотря на регулярную гуманитарную поддержку России в этом вопросе. Решение этих проблем потребует расширения гуманитарного сотрудничества между Россией и Таджикистаном, особенно в вопросах обучения новых кадров и совместной разработки новых учебных материалов.



Русский язык сохраняет сильные позиции в регионе, являясь важнейшим инструментом внутренней и внешней политики стран ЦА, и помогает налаживать межэтническую и межгосударственную коммуникацию. Таджикистан, будучи одной из стран региона, где высокий статус русского языка закреплен в Конституции, уделяет его сохранению и распространению особое внимание. В первую очередь это проявляется в образовательной сфере, где правительством республики, в том числе в сотрудничестве с Россией, созданы широкие возможности для изучения русского языка. При этом существуют определенные сложности, связанные с дефицитом кадров и учебных материалов. Их решение во многом будет зависеть от инициативы руководства республики и динамики гуманитарного сотрудничества с Россией.



Полную версию статьи "Русский язык как фактор укрепления международных и межэтнических связей в Центральной Азии (на примере Таджикистана)" читайтев журнале "Вестник РГГУ". Серия "Евразийские исследования. История. Политология. Международные отношения" (104–112).

https://www.rsuh.ru/upload/main/vestnik/eiipmo/Vestnik_ehpi_3(2024).pdf