Европу точно взорвут - вопрос, кто это сделает раньше, - Дм.Родионов

10:30 31.07.2024

Европу точно взорвут - вопрос, кто это сделает раньше

В Старом Свете левацкие группировки могут напомнить властям о временах городской герильи

Дмитрий Родионов

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Александр Аверин Всеволод Шимов



Движение крайне левых NO J.O. ("Нет Олимпийских играм") устроило поджог телефонных линий у Тулузы в знак протеста против Олимпийских игр, сообщает радиостанция RMC Sport.



"Олимпийского перемирия быть не может. Какое перемирие - также для канакских (коренные народы французской заморской территории Новая Каледония) заключенных, депортированных во французские тюрьмы и которым отказывают в политической автономии, чтобы наши горнодобывающие компании могли продолжать наедаться там никелем? На стадионе, как и в жизни, давайте перейдем к сопротивлению", - говорится в заявлении движения.



Поджог телефонных линий произошел в коммуне Сент-Оренс-де-Гамвиль недалеко от Тулузы. Более 2 тысяч домохозяйств остались без интернета и телефонной связи.



Сообщалось, что недалеко от места поджога была найдена надпись с тэгом этой группировки.



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В день открытия Олимпиады Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) также сообщала о том, что было несколько поджогов на железнодорожных путях. Тот же почерк?



Неужели, в Европе могут возродиться легендарные "Красные бригады" или RAF, леворадикальные группировки, бесчинствовавшие соответственно в Италии и в Германии в 70−80-е годы? Способны ли они на что-то более серьезное?



Да еще в Германии произошел взрыв на крупнейшем химическом заводе компании BASF. Тоже они?



Ранее Германия безосновательно обвиняла российские спецслужбы в организации диверсии на оборонном предприятии корпорации Diehl в результате чего был практически полностью уничтожен завод по производству элементов ЗРК IRIS-T.



Но раз уж в Европе и впрямь появились левые партизанские группировки, не пора ли нам наладить с ними связь?



- Некоторые левые группы в Европе начинают активно протестовать, выходя за рамки законности, - говоритвоенный корреспондент Андреа Лучиди.



- Мы видели это во Франции накануне Олимпиады, мы видели это в Италии с движением "Нет Тав", мы видели это в Греции с саботажем конвоев, перевозящих оружие в Украину.



Это может напомнить нам о некоторых трагических моментах в европейской истории, когда в Италии и Германии некоторые коммунисты выбрали вооруженную борьбу, чтобы попытаться спровоцировать революцию. Молодые идеалисты, которые думали, что смогут перечеркнуть критические стороны западной капиталистической системы и подтолкнуть рабочих к поддержке революционных движений.



В результате было много смертей и много молодых людей, которые отбывали пожизненные сроки в тюрьмах.



Сегодня времена кардинально изменились, и крайне сложно привлечь молодых людей к занятиям, не связанным с использованием мобильного телефона.



Еще сложнее найти несколько молодых идеалистов, готовых пойти на личный риск ради того, во что они верят.



Время вооруженной борьбы в Европе прошло, и хотя иногда на акциях протеста могут появляться группы, инициирующие что-то вне правового поля, о возвращении левых движений к ситуации вооруженной борьбы думать не приходится.



- Судя по названию, NO J.O. - не организация, а ситуационная коалиция, - считает экс-боец ЛНР Александр Аверин.



- Во Франции хватает людей радикальных левых убеждений, готовых противостоять против политики правящего класса и глобалистских инициатив - наподобие Олимпиады-2024.



Если вспомнить историю, германская RAF (Rote Armee Fraktion - Фракция Красной Армии) тоже начинала с поджогов, но впоследствии ее деятельность выросла в полноценную вооруженную борьбу.



В настоящий момент события прошлых десятилетий выглядят далеким прошлым, однако Европа в целом и Франция в частности радикализируются. Посмотрим, во что подобный протест выльется через пару лет. В случае Франции с ее революционными традициями - вполне вероятно, что выльется в борьбу с миром капитала.



С другой стороны, с общей радикализацией политического пространства растет и вероятность правого протеста - против той этической системы, что навязывает миру глобальная бюрократия.



"СП": России стоит поддержать эти движения?



- Для легальной политической западной структуры связь с Россией сейчас - "черная метка". А для потенциальной нелегальной - этим лучше заниматься в тишине, вдали от внимания СМИ, западных политиков и спецслужб.



- Во Франции много разных группировок ультралевого толка, которые устраивают разного рода перформансы, - отмечает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.



- То, что олимпиада стала прекрасным поводом заявить о себе, было вполне предсказуемо. Это, по большому счету, часть местной политической культуры.



"СП": Европа поди еще помнит времена РАФ и Красных бригад? Можно этим запугать обывателя?



- Вряд ли. Нынешние западные леваки - это скорее про скандалы и перформансы.



"СП": Конкретно во Франции могут левые радикализироваться и создать такую организацию? Поджечь телефонные линии - это любой может. А как насчет реальной городской герильи, партизанской борьбы?



- Городскую герилью скорее следует ждать от радикальных исламистов и от полчищ мигрантов, а не от леваков. Конечно, периодически возникают движения типа "Желтых жилетов", но с ними французские власти научились справляться без особого ущерба для себя



"СП": А в других странах Европы такое возможно?



- Левацкие группировки как нечто более или менее заметное - это французская специфика. Основная угроза по всей Европе - это радикальные исламисты, ведущие пропаганду среди мигрантов. Соответственно угроза выше там, где мигрантов больше. Это та же Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды, Швеция.



"СП": А теоретически за что могли бы бороться в Европе условные новые "Красные бригады"? Или против чего? Какие установки и цели могли бы вызвать сочувствие и поддержку у людей?



- В целом все это достаточно маргинальные малочисленные группировки, а обыватель голосует в основном за системные левые партии, которые предпочитают методы парламентской борьбы. Максимум - движения типа "Желтых жилетов", которые, однако, имели очень узкую повестку и в силу этого выдохлись.



"СП": Чего не хватает? Может, России стоило бы найти контакт с подобными структурами и поддержать их? Или самой поспособствовать их созданию?



- Поддержка подобных группировок скорее обозлит западного обывателя и усилит антироссийские настроения в Европе. Тем более, это даст европейским властям повод кричать о том, что Россия вмешивается во внутренние дела и раскачивает ситуацию. Конечно, как элемент игры спецслужб использование таких группировок вполне возможно, в том числе для осуществления разного рода диверсий.



Тем более, западные страны не стесняются использовать разного рода радикалов и городских сумасшедших для всякого рода диверсий, покушений и терактов. Но вряд ли это следует рассматривать как элемент публичной политики.



"СП": Сегодня вот взорвали один из заводов BASF в Германии. Ранее уже были случаи диверсий на немецких военных предприятиях. Совпадение? Может идти речь о появлении серьезной антивоенной диверсионной группировки?



- Не думаю, что это какие-то левацкие группировки. Подобные акции требуют особой подготовки, а значит, работали спецслужбы. Конечно, возможно задействование местных исполнителей, но, опять же, вряд ли это какие-то оппозиционные активисты-общественники, это не их уровень.