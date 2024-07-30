Вышла в свет книга М.Делягина "Цивилизация людоедов: британские истоки Гитлера и Чубайса"

10:38 31.07.2024

Шулеры и каннибалы

о книге Михаила Делягина "Цивилизация людоедов: британские истоки Гитлера и Чубайса"



Екатерина Глушик



Делягин М.Г. "Цивилизация людоедов: британские истоки Гитлера и Чубайса", - М.: Книжный мир/Институт проблем глобализации, 2024 - 516 с.



Оглавление книги:

Введение. Две Русские Катастрофы

Пример 1. Еврейский Холокост и вторая русская Катастрофа

Предисловие. Субъект стратегического действия – ключ к истории человечества

Пример 2. Спецслужба и субъект стратегического действия: инструменты тактики и стратегии

Часть I. Как Англия стала и почему остается великой

Глава 1. Складывание уникального политического механизма

1.1. Открытый характер формирования элит

1.2. "Инфляционная революция" как средство социального преобразования

1.3. Банкирские дома – катализаторы рыночных отношений

1.4. Компромисс внутри за счет экспансии вовне: структурирование политической элиты

Глава 2. Финансовые и социальные технологии

2.1. Изобретение частного центрального банка

Пример 3. Грандиозная афера с капиталом Банка Англии как тайная основа политической системы

Пример 4. Уничтожение финансовых конкурентов

2.2. Финансовые революции Исаака Ньютона – основа Британской империи

Пример 5. Невероятное место науки

Пример 6. Что на самом деле искал и не нашел Ньютон

2.3. Воспитание элиты: системность социальной инженерии

Пример 7. Технология власти: гомосексуализм

Пример 8. Старое общество против новых технологий: очерк одной пирровой победы

Глава 3. Культура вероломства как фактор успеха

3.1. Doublespeak: больше, чем лицемерие

3.2. Основы политической культуры: почему "хуже вражды с англосаксом …лишь дружба с ним"

3.3. Обманная идеология: покров Адама Смита

Пример 9. Системное применение протекционизма и его концептуальное отрицание: интеллектуальный вирус Даниэля Дефо

Пример 10. Ч.О.Бирд – второй Ньютон, но для США

Пример 11. Трагедия и смерть англосаксонской науки после Второй мировой войны

Глава 4. Попытки возвращения в историю

4.1. Теневая империя лорда Маунтбеттена и "великий разворот" 1967-1975 годов

Пример 12. Трагедия Черчилля

4.2. Скрипали: парадоксальная жертва Brexit’а

4.3. Почему очередной план уничтожения Израиля может сработать

Часть II. Духовные отцы Гитлера

Глава 5. Немецкие ученики Англии: создание современной науки

Глава 6. Идеология архаизации как психоисторическая диверсия

Глава 7. Эволюция социал-империализма в национал-социализм

7.1. Становление и развитие социал-империализма

7.2. Преданные ученики Британии

Пример 13. Освободилась ли от расизма современная Англия?

Пример 14. Расист Дизраэли – отец социал-империализма

7.3. Почему национал-социализм не овладел своей духовной родиной

Глава 8. Потребность в агрессивной Германии: геополитика и классовые интересы

8.1. Трансформация геополитических принципов Англии под влиянием России

Пример 15. Политика дробления территорий

Пример 16. Концептуальная основа геополитики как интеллектуальная диверсия

8.2. Как отдавалась команда "Фас!" Гитлеру

8.3. Как Гитлер пытался вырваться из-под системного контроля Англии

Пример 17. Победа в "зимней войне" как срыв союза Англии, Франции и нацистской Германии

Часть III. Духовные отцы Чубайса

Глава 9. Либерализм как психоисторическое оружие Англии

9.1. Три великие идеологии: отрицание отрицания

Пример 18. Марксизм и религия: от войны к партнерству

9.2. Важнейшая конкуренция – в сфере стандартов

9.3. Либерализм: оружие империи против империй

9.4. Либерализм: оружие финансовых спекулянтов против производительного капитала

Пример 19. Почему Карл Маркс похоронен в Лондоне

Глава 10. Эволюция либерализма в России

Глава 11. Чем либерализм притягателен для колоний

Пример 20. Управление под влиянием общества

Глава 12. Специфика нынешнего либерального мировосприятия

12.1. Содержательная ошибочность либерализма

12.2. Самоограничение восприятия как источник тоталитарности мышления

12.3. Гипертрофия коммерческого подхода

12.4. Немотивированная агрессивность

12.5. Одномерность мышления

12.6. Враждебность к Родине

Заключение. Англия борется. А ты?



Есть люди, олицетворяющие собой знак качества. Особенно много таких людей было в советское время. Высококлассные рабочие, труды которых позволили стране стать ведущей индустриальной державой, врачи, ученые, учителя, благодаря которым система нашего образования была лучшей в мире.



Да и сейчас в нашей стране немало людей "со знаком качества". Посчастливилось пообщаться с бригадой строителей из Чувашии. Вот где - что ни рабочий- то и знак качества. Профессионалы и прекрасные люди. Ответственные, работящие. Они и есть соль соли земли. Без блогеров проживем. Без них- нет. Но они, к сожалению, не на виду. Хотя очень видные.



А есть среди таких людей те, кого знает вся страна. Михаил Делягин - экономист, политик, депутат Госдумы, и едва ли не самый поддерживаемый избирателями истинный слуга народа. Большинство наших граждан знает этого блестящего оратора и полемиста по его участию в различного рода телепередачах. Его выступления всегда ярки, точны, лаконичны, информативны. Он – не только умен, оснащен фактурой той темы, которую избрал для освещения, но и смел-свободен в своих высказываниях. Для политика свойство редчайшее.



К сожалению, наша страна ныне не самая читающая, какой была в недавнем прошлом. Однако люди, не читающие книг, статей, обкрадывают себя. Ведь поистине непревзойден Михаил Геннадьевич в жанре письменном - он автор множества блестящих публикаций. Если в телепередачах не всегда получится развернуть свою мысль - не позволяет формат, время ограничено, не сразу сообразишь, что сказать, как ответить оппоненту, что-то упустишь, нет времени отточить ту или иную мысль, то в статьях и книгах Делягина - просто пиршество развернутых суждений, теорий, доказательных утверждений.



Новая книга Михаила Геннадьевича "Цивилизация людоедов: британские истоки Гитлера и Чубайса" поражает разнообразием рассматриваемых тем и глубиной их подачи. Аннотация к книге свидетельствует: автор выходит раскрывать заявленную тему с открытым забралом: к бою готов. "В XX и XXI веках российское руководство не раз проявляло беспомощность перед агрессией, исходящей из Лондона- патологическое англофильство советской элиты, вложившей когда-то золото СССР в создание "Невидимой Британской империи" офшорного банкинга, в современной отечественной бюрократии еще не изжито".



Судя по российским насельникам в Лондоне и окрестностях, бюрократия-то и не спешит изживать свое англофильство.



Названия глав книги одновременно и говорящи, и интригуют недосказанностью. "Две русские катастрофы. Пример 1. Еврейский холокост и вторая русская Катастрофа". "Как Англия стала и почему остается великой. Складывание уникального политического механизма. Открытый характер формирования элит. Компромисс внутри за счет экспансии вовне: структурирование политической элиты".



В главе "Культура вероломства как фактор успеха" автор пишет: "Подмена истины целесообразностью как сознательная этическая норма восходит еще к иезуитам, но именно английская управляющая элита сумела поднять ее до уровня культурной и юридической традиции, освященной многовековым историческим подтверждением ее правоты. "Правда" для английской элиты (и наследовавшей ей в этом элиты США) означает не "реальное, объективное положение дел", как для нас, а лишь то, что выгодно мне и ложность чего не доказана английским (или американским) судом и, что исключительно важно, глубоко и личностно переживается на личностном уровне именно в этом качестве".



То есть у шулеров - своя правда.



Что ни глава книги - то и откровение. "Почему очередной план уничтожения Израиля может сработать". "Духовные отцы Гитлера…. Потребность в агрессивной Германии. Геополитика и классовые интерес. Как отдавалась команда "Фас!" Гитлеру".



"Духовные отцы Чубайса… Предательство элит незападных стран как феномен". Прочитав оглавление книги, даже самый ленивый и нелюбопытный пожелает пошуршать страницами: чей это духовный отпрыск – Анатолий Борисович? И ведь парадоксально: у человека без души есть духовные отцы.



Что знает и умеет экономист? Какова сфера его интересов и компетенций? Цифры и манипуляции с ними . Что знает и умеет экономист хороший? Какова сфера его интересов, помимо цифр? История, литература, психология, политика, аналитика, общественные отношения… Хороший экономист знает, как цифры управляют обществом, как могут его возвышать.



Или принижать. Яркий пример: будучи министром финансов, Чубайс умело загнал страну на дно. За что и был признан английским журналом Euromoney лучшим министром финансов 1997 года.



Эту высокую оценку "подтвердил" тогда вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин: "Первый вице-премьер уже получил свою награду, и я думаю, что вряд ли найдется другой министр финансов, который сделал бы больше для оздоровления финансовой системы Запада. Это звание, "лучший министр финансов", - заслуженная оценка деятельности Чубайса со стороны тех, кто заинтересован в процветании Америки, Японии, Франции и так далее, но не России".



Михаил Делягин открывает (или приоткрывает) мировую закулису, выводит причинно-следственные связи явлений и событий, на первый взгляд (и особенно взгляд непросвещенный) не связанных между собой. Он "раскрывает факторы долговременного исторического успеха и уникальной жизнеспособности Англии…, как английская политическая культура породила и поставила на службу себе две чумы новейшего времени: гитлеровский нацизм и глобальный либерализм".



На основе фактов, проводя исторические параллели, обращаясь к трудам коллег ( в книге приведены цитаты и ссылки почти на четыреста работ российских и зарубежных авторов), Михаил Геннадьевич показывает, кто же "новый хозяин человечества: глобальный управляющий класс".



Что же, маска, я тебя знаю. А знание, как известно - сила.