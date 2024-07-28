КазВласти наконец решились упразднить старую Академию наук

10:39 31.07.2024 В Казахстане реорганизуют Национальную академию наук

В Казахстане реорганизуют Национальную академию наук, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 12:32 Фото: Zakon.kz

Министерство науки и высшего образования подготовило постановление правительства "О некоторых вопросах Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте РК", сообщает Zakon.kz.

"Реорганизовать НАО "Национальная академия наук Республики Казахстан" при Президенте РК путем преобразования в высшую научную организацию "Национальная академия наук Республики Казахстан" при Президенте РК со стопроцентной долей участия государства в уставном капитале", – говорится в документе.



Основными направлениями деятельности Академии определено:



выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений научной и (или) научно-технической деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетных направлений стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований в РК;

проведение анализа стратегических приоритетных направлений развития науки и технологий, представленных уполномоченным органом в Национальный Совет по науке и технологиям при Президенте РК;

проведение экспертизы научно-технических заданий, представленных на Высшую научно-техническую комиссию для программно-целевого финансирования;

осуществление подготовки и проведение форсайтных (прогнозных) исследований по развитию науки;

осуществление подготовки и издание Национального доклада по науке;

проведение конкурсов на соискание именных премий и стипендий в области науки;

проведение научных исследований в различных областях науки и техники;

издание научных журналов;

участие в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества;

участие в популяризации науки;

осуществление иных полномочий, предусмотренные законодательством РК.



Планируется, что постановление введут в действие со 2 сентября 2024 года.



Как отмечают в МНВО, принятие документа наделит Академию наук особым статусом.



Документ размещен на сайте Открытые НПА до 13 августа.



31.07.24

Лариса Черненко



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Битва "старых" и "новых" ученых: так останется ли Назарбаев академиком?

28 июля 2024

Жадра Жулмухаметова



Борьба старой Национальной академии наук, куда входил Нурсултан Назарбаев и некоторые его приближенные, с новой академией при президенте РК стала достоянием общественности после выступления министра науки и высшего образования Саясата Нурбека. Скандал вызвала новость о лишении Назарбаева статуса академика и ликвидации старой академии. Правда, потом министр заявил, что имел в виду другое. Однако старая академия не промолчала и выдала публичное обращение к Касым-Жомарту Токаеву, в котором заявила, что прекращать свое существование не собирается. Подробности о схватке двух академий - в материале Orda.kz.



Что не так со статусом академика у Назарбаева?

Новость о том, что экс-президент Нурсултан Назарбаев лишился статуса академика, облетела СМИ после онлайн-брифинга министра науки и высшего образования Саясата Нурбека. Рассказывая о создании новой Национальной академии наук при президенте РК (НАО НАН РК), он заявил, что так называемую "старую" академию (РОО НАН РК) планируют ликвидировать. Ее членами являются в том числе Нурсултан Назарбаев, Тимур и Динара Кулибаевы, Валихан Бишимбаев. На прямой вопрос журналиста, обнулился ли статус академиков у тех, кто входил в старую организацию, министр ответил:



"Обнулился. Скорее всего, на ликвидацию пойдет старая академия. Какая-то часть ученых действительно были сильные, по конкурсу перейдут в новую академию. Конкурс будет поэтапным. Но, скорее всего, на ликвидации будем настаивать, чтобы никто не путался: новая или старая. Должна быть одна Национальная академия наук. Статус у нее высокий".

После выхода новостей об обнулении статуса академика у Назарбаева в министерстве поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что статус этот пожизненный.



"Экс-президента Нурсултана Назарбаева никто не лишал статуса академика. Это вечный научный статус",

отметили в министерстве.

Сам министр позже заявил, что имел в виду не обнуление Назарбаева как академика, а то, что экс-президент не вошел в новую академию, куда членов набирают с помощью конкурса, а остался в старой, которая является лишь общественной организацией. В министерстве подчеркнули, что государство финансирует только новую Национальную академию наук при президенте, а "бывшая остается в общественном статусе". Академики из старой академии могут попасть в новую, если пройдут конкурс.



Как выяснилось, все-таки статус академика у Назарбаева может исчезнуть. Но это будет только если эта самая старая академия прекратит свое существование.



"Только если эта общественная организация самоликвидируется, то членство в ней автоматически прекращается в соответствии с законодательством. Академикам, которые пройдут конкурс в национальную академию при президенте, будут присуждать статус академиков Национальной академии наук",

сказал министр в телефонном разговоре с корреспондентом Orda.kz.

От слов о том, что старую академию наук нужно ликвидировать, Саясат Нурбек не отказался. Он отметил, что государство не может вмешиваться в деятельность общественной организации. Так говорит закон. Но в то же время, по мнению Саясата Нурбека, именно Национальная академия наук должна быть единственной.



"Мы будем рекомендовать РОО все-таки либо на ликвидацию пойти, либо поменять название. Потому что Национальная академия наук, согласитесь, должна быть одна. К примеру, вот у нас уже путаница происходит. Приезжают зарубежные партнеры и говорят: скажите, пожалуйста, кто главный, какая академия национальная? Не может быть двух национальных академий наук. При этом у нас достаточно успешно работают академия инженерных, естественных наук. Они тоже в общественном статусе, им никто не ме мешает. Препятствовать созданию общественных объединений мы не можем. Но национальная академия должна быть одна. Это наша принципиальная позиция",

добавил министр.

"Давление и унижения"

Но очевидно, что старая академия с положением дел не согласна. Академики опубликовали заявление, в котором обвинили Саясата Нурбека в давлении и унижениях и в том, что он не может справиться с поручением Касым-Жомарта Токаева о трансформации академии. Они считают, что новая академия создана по чуждому академическому духу, становится абсолютно недемократичной, строго забюрократизированной структурой, управляемой диктатом уполномоченного органа в лице правительства.



"Поручение президента о придании государственного статуса Академии наук изначально превратили в самого разного рода действия, чтобы не только не провести ее трансформацию из общественного объединения в новую организационно-правовую форму, а вовсе ликвидировать РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан", люстрировать действительных членов (академиков) член-корреспондентов НАН РК по своему усмотрению",

заявили члены старой академии.

Все, что происходит сейчас в этой сфере, авторы заявления считают "удивительной смесью чиновничьей малограмотности и вызывающего беспредела".



"Мировое академическое сообщество весьма настороженно относится к такому и крайне негативно оценивает такое странное реформаторство казахстанских организаторов науки. (...) Ни разу за это время не заседала Государственная комиссия по трансформации Национальной академии наук, созданная распоряжением премьер-министра в ноябре 2022 года. Было проигнорировано более 20 писем РОО НАН РК, отправленных в адрес правительства и МНВО",

добавили они в заявлении.

В академии также пожаловались, что в 2023 году на четыре месяца "безосновательно" прекращалась выплата стипендий 15 академикам, которые получали ее начиная с 1996 года, "поставив некоторых из них на грань жизни и смерти из-за отсутствия средств на жизненно необходимые лекарства". Кроме того, выпуск академических журналов Академии наук, издаваемых с 1946 года, "намеренно был поставлен под угрозу срыва".



"Продолжает наноситься трудноустранимый ущерб годами налаженным связям с международными академиями. В настоящее время идет незаконное давление на РОО НАН РК по отбору помещений в "Гылым Ордасы" (здании Академии наук, построенного, как известно, специально для Сатпаевской Академии наук). (...) Представители РГП на ПХВ "Гылым ордасы" выносят распоряжение по блокированию входа в здание для академиков РОО "НАН РК"",

рассказали в академики.

Действия Миннауки в РОО НАН РК считают странными и незаконными. Более того, президиум старой академии намерен провести внеочередные выборы в сентябре 2024 года.



"Президент страны оказал неоценимое доверие провести трансформацию казахстанской Академии наук вместе с РОО "НАН РК". Это должна быть партнерская работа, а не унизительные акты отмены заслуг прошлого поколения и ныне здравствующих казахстанских ученых-академиков",

отметили в заявлении.

Нужно ли финансировать академию с липовыми академиками?

Поручение трансформировать Национальную академию наук действительно было. Его Токаев дал в 2022 году.



"Академия должна стать центром научной мысли и авторитетной структурой, осуществляющей экспертную деятельность. Нам крайне важно повысить ее роль. В связи с этим академии будет присвоен государственный статус, она будет финансироваться из бюджета. Наряду с уже реализуемыми задачами необходимо четко определить и другие цели. В частности, именно эта структура должна определять приоритетные сферы научных исследований",

отметил Касым-Жомарт Токаев.

Эту речь президент сказал на 27-летии академии, которую сегодня собирается ликвидировать Саясат Нурбек.



Очевидно, что государство не захотело финансировать организацию, в которой присутствуют люди с весьма сомнительными академическими достижениями. Orda.kz писала о том, что, помимо Назарбаева и его приближенных, в списке 155 членов старой академии можно увидеть шесть пар одинаковых фамилий - это братья и сестры, отцы и дети.



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Соискатель докторской степени, исследователь гендерных вопросов Аида Альжанова имеет опыт работы в старой академии наук. Она присутствовала на защите докторских диссертаций и ранее рассказывала Orda.kz что приходила в ужас от их содержания.



"Во-первых, зачастую я не могла дочитать диссертацию до конца. Это какой-то набор слов и ссылок, логика диссертации не всегда понятна. Во-вторых, члены диссертационного совета на одной из защит по гендеру не были специалистами в гендерных вопросах - в основном экономисты. Тем не менее, диссертацию одобрили, потому что одним из рецензентов была сама Дарига Назарбаева, которая тоже не специалист в гендерных вопросах. Поэтому я допускаю, что у нас вот таких вот "ученых" много",

рассказывала ранее Аида Альжанова Orda.kz.

Видимо, поэтому на арене появилась новая академия уже при президенте РК. Министр Саясат Нурбек отмечает, что в законе "О науке и технологической политике" этой академии дали статус высшей научной организации. И отбор туда строгий. Отбирают только тех, кто занимается научной деятельностью, публикует научные статьи, возглавляет научные коллективы и проводит исследования. Весной уже отобрали девять человек. Второй конкурс пройдет в августе. До конца года министерство планирует сформировать основной костяк из 20–25 человек.



"Да, они (члены старой академии - прим. авт.) требовали, чтобы путем реорганизации провели трансформацию, а все члены общественного объединения автоматически стали академиками уже Национальной академии при президенте. Но мы на такое не могли пойти. Потому что нам очень важно было сформировать полноценную академию наук именно с теми, кто занимается реальной наукой. (...) Мы решили начать с чистого листа, чтобы как раз эти все разговоры прекратить: кто настоящий ученый, а кто нет",

сказал Саясат Нурбек.

Он подчеркнул, что конкурс в новую академию открытый. И члены старой спокойно могут в нем участвовать.



"Если ты действительно ученый - приходи и пройди конкурс. Ничто не мешает членам старой общественной организации принять участие в конкурсе. Более того, несколько членов новой Национальной академии до этого являлись членами РОО. Серик Акшулаков, например. В новую академию они вошли с помощью конкурса с жесткими критериями. Дверь открыта. Если вы настоящие ученые, занимаетесь наукой, хотите себя ей посвятить - пожалуйста, приходите",

добавил он.

Он отметил, что членам старой академии сохранили стипендии. Это была инициатива министерства.



"Отдельным решением президента они сохранены. Это мы сами ходатайствовали. У них есть заслуги, мы решили им стипендии не прекращать. У нас в бюджете предусмотрено, они все именные стипендии будут получать пожизненно",

подчеркнул министр.

Orda.kz также связывалась с новой академией при президенте. Однако там от комментариев отказались. Ее официальный адрес - в том же здании, что и у старой академии. То есть, выходит, обе академии, которые не признают друг друга, сосуществуют в одном месте - в Алматы по улице Шевченко, 28. Правда сейчас, как пишут на сайте новой академии, там ремонт. Поэтому временно она пребывает по другому адресу. Источник - Orda.kz

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