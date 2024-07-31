Как поругались Венгрия и Польша. Союзничество сменилось конкуренцией, - А.Кузмак

10:59 31.07.2024

31 июля 2024, 00:02

Направо - Будапешт, Варшава - налево и вниз: как поругались Венгрия и Польша

Союзничество сменилось конкуренцией

Андрей Кузмак



Виктор Орбан снова заставил нервничать Европу. Премьер-министр Венгрии выступил с несколькими резонансными заявлениями относительно нынешнего состояния международных отношений. Отдельного упоминания удостоились европейские политические элиты, которые, по его мнению, утратили рациональность. Особое место в этой картине мира занимает Польша, чье правительство Орбан обвинил в лицемерии и подрыве европейского суверенитета. Ответ Варшавы не заставил себя ждать. Началась публичная перепалка двух столиц. О ее причинах рассказывают "Известия".



Привет из Трансильвании

Поводом для международного скандала послужила речь венгерского лидера, произнесенная им перед слушателями Свободного университета в Румынии. Следует отметить, что Орбан не впервые выступает на этой площадке с программными заявлениями. Широкий резонанс вызвали и его прошлогодние реплики. "Если кто-то вовлечен в европейскую политику, а это как раз то, чем я занимаюсь, то сегодня западные ценности означают три вещи: миграцию, ЛГБТК и войну. Мои дорогие румынские друзья, их не нужно выставлять в плохом свете, потому что они предстают в плохом свете сами по себе", - сказал он.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад



На сей раз премьер-министр Венгрии заявил о происходящих в мире геополитических сдвигах, которых, по его словам, мир не видел последние 500 лет. Человечество входит в эпоху доминирования Азии, и он не принимает того, как на эти изменения реагирует Европа, в первую очередь в связи с украинским кризисом.



"Россия с технической, экономической и социологической точек зрения является не автократией […], которая вместо того, чтобы под внешним давлением опуститься на колени, адаптировалась к новой ситуации. […] Европа пыталась быть стандартом, навязывать ценности, либеральную демократию, зеленую трансформацию. Большинство стран мира поддерживают Россию. Поддержка Китая и Северной Кореи не является для нас неожиданностью, а вот Иран нас немного удивил. Индия за Россию, Турция не принимает ценности, предложенные Западом, и тоже поддерживает Россию. Запад разваливается. Западная пресса утверждает, что самой большой угрозой является Россия. Поведение Запада нерационально", - заявил Орбан.



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В то же время премьер-министр Венгрии говорит о важности нормализации отношений с Москвой, которая, в свою очередь, ведет себя "гиперрационально, понятно и предсказуемо".



Варшава отреагировала весьма жестко. "Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые им так не нравятся и которые якобы плохо к ним относятся", - заявил заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский, имея в виду НАТО и ЕС, которые Будапешт продолжает критиковать. "Почему бы ему [Орбану] не создать союз с Путиным и с некоторыми авторитарными государствами такого типа?" - добавил он.



Коллеге ответил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Он заявил, что венгры долго "терпели провокации и лицемерие нынешнего польского правительства", намереваясь "сохранить польско-венгерское братство". Но теперь "чаша переполнена".



Лондон - не Париж

В числе государств-лидеров, продвигающих бесперспективную стратегию продолжения эскалации, венгерский лидер назвал Польшу, чью политику он охарактеризовал как беспрецедентное лицемерие. "Поляки критикуют нас за венгерско-российский диалог, а сами занимаются бизнесом с Россией через посредников", - отметил он.



Но главное, Варшава, по мнению Орбана, препятствует росту влияния Центральной Европы в политической структуре континента. Вместо укрепления "Вишеградской четверки" (группы, состоящей из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) происходит ее упадок, а без консолидированной региональной политики становится невозможным проект европейской стратегической автономии, несколько лет назад инициированный Францией.



Вместе с тем происходит очевидное сближение правительства Дональда Туска с Лондоном и образование оси с участием скандинавских государств. Великобритания не только вооружает Польшу, но и через нее пытается воздействовать на развитие ситуации вокруг Украины.



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Нынешнее польское руководство в отличие от предшественников из "Права и справедливости" в большей степени заинтересовано в поддержке общеевропейского вектора, нежели в построении восточноевропейской идентичности, комментирует эксперт клуба "Валдай", старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.



- Сейчас находящиеся у власти в Польше люди едва ли мыслят о восточноевропейской солидарности. В свое время польские консерваторы действительно были в союзнических отношениях с Венгрией. В этой связи некоторые даже считали этот альянс "большей Европой, чем сама Европа". Дональд Туск, на мой взгляд, сегодня в гораздо большей степени озабочен стремлением удовлетворить интересы руководства ЕС, - отмечает собеседник "Известий".



Красное и синее

Еще один, если не важнейший, пункт кардинального расхождения позиций Будапешта и Варшавы заключен в отношении грядущих выборов президента США. Орбан делает ставку на Дональда Трампа, чье возвращение в Белый дом, по его мнению, вероятно, будет последним шансом для США сохранить мировое лидерство. Для нынешнего правительства Польши, известного близостью к европейской бюрократии, сценарий такого возвращения сложно назвать перспективным, отмечает политолог, специалист по Польше Станислав Стремидловский.



- Не помню, чтобы у Туска и [министра иностранных дел Польши] Сикорского существовали какие-то отношения с Трампом. Сейчас - тем более. Во времена "Права и справедливости" Венгрия и Польша поддерживали друг друга и не давали Брюсселю вводить санкции против обеих стран. К тому же ПиС, партия "Фидес" Орбана и "Лига" Маттео Сальвини обсуждали идею правого европейского альянса. Большое значение имеет и то, что Орбан - трампист, и я не исключаю, что в случае победы республиканца на выборах в ноябре венгерский премьер-министр станет своего рода американским куратором в Центральной Европе. И, конечно, польское правительство раздражает независимая от ЕС политика Венгрии в отношении Китая, России и украинского кризиса.



Правительство Туска находится сейчас в довольно затруднительном положении относительно американских выборов, отмечает научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Павлова.



Трамп

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- Безусловная поддержка Туском Демпартии и Байдена, а также наличие контактов с демократами через министра иностранных дел Сикорского все же не позволяют говорить о каких-либо особых отношениях с демократической администрацией. В том числе и потому, что Туск старается презентовать себя не столько как польского премьера, сколько как одного из европейских лидеров и говорить с американцами "голосом Европы", а не Польши. Еще хуже дела обстоят с республиканцами - у коалиции Туска какая-либо коммуникация с окружением Трампа сейчас отсутствует, и, кажется, никакой стратегии по ее выстраиванию у них тоже нет, - подчеркивает эксперт.



Исторически доказанная особенность Варшавы постоянно ставить на одну из двух противостоящих сил и впоследствии постоянно ошибаться с выбором проявила себя особенно ярко в последнее десятилетие. Как отмечает Мария Павлова, партия Туска еще недавно публично выражала злорадство относительно "Права и справедливости", поставившей на выборах 2020 года на Трампа и проигравшей, а теперь может сама оказаться на ее месте.



- После проигрыша Трампа в течение года ПиС была не в состоянии установить хоть какие-то официальные контакты с администрацией Байдена. Похоже, сейчас уже либеральное польское правительство оказалось в зеркальной ситуации относительно Трампа и наступило на те же грабли, - резюмирует эксперт.