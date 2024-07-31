Власти Кыргызстана официально запретили вебкам-бизнес

11:18 31.07.2024

31.07.24

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, вводящий уголовную ответственность за организацию вебкам-студий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



"Устанавливается уголовная ответственность за организацию и содействие проституции и разврату через интернет (вебкам-студии)", - говорится в сообщении.



Занятие проституцией и участие в действиях порнографического характера в прямом эфире (онлайн) через интернет теперь будет считаться правонарушением, за которое последует административная ответственность.



Как поясняет 24.kg, законодательством предусмотрены следующие наказания:



👉 за организацию и содействие проституции и разврату через интернет в прямом эфире - штраф от 100 тысяч ($1157) до 200 тысяч сомов ($2313) или лишение свободы сроком до трех лет;



👉 те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч сомов ($3470) или лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества;



👉 те же деяния, совершенные в составе организованной преступной группы, преступного сообщества - лишение свободы до семи лет с конфискацией имущества;



👉 деяния, совершенные с использованием детей, - лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества;



👉 участие лиц в прямом эфире с помощью вебкам-студии, направленные на удовлетворение сексуальных желаний или фантазий человека, включающие визуальные и разговорные интимные отношения, в целях получения денежной прибыли или других материальных компенсаций, - штраф 10 тысяч сомов ($116).



ℹ️ В 2021 году Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) заявил о стремительном развитии вебкам-индустрии в стране. Втянутые в нее модели нередко становятся заложницами организаторов вебкам-студий - их шантажируют, угрожают тем, что опубликуют их интимные фотографии и видео в соцсетях или отправят родным.



"Свидетельством этому служат происходящие в последние годы многочисленные преступления, включая самоубийства, изнасилования и другие виды насилия в отношении представительниц, вовлеченных в указанную незаконную индустрию", - подчеркнули в ГКНБ.



По оценкам наблюдателей, в кыргызстанских вебкам-студиях работает примерно пять тысяч девушек.