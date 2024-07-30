Нурлан Дарданов освобожден от должности полпреда президента в Таласской области

16:22 31.07.2024

Дарданов Нурлан Камалбекович освобожден от должности полномочного представителя президента в Таласской области.



Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий указ, сообщили 31 июля в пресс-службе главы государства.



Предложение об освобождении Дарданова президенту направила коллегия Администрации президента по итогам заседания.



Как сообщили в Кабмине, такое решение было принято в связи с недостаточным выполнением функциональных обязанностей в рамках его полномочий, отсутствия скоординированной работы в доверенном регионе и допущенных недостатков в организационной работе.



Дарданов был назначен на эту должность в марте 2023 года.