ГД ввела прекращение гражданства РФ за непостановку на воинский учет

17:57 31.07.2024

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от всех фракций во главе с председателем Думы Вячеславов Володиным

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и сразу в целом закон, устанавливающий возможность прекращения гражданства РФ на основании неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.



В Думу внесли законопроект о прекращении гражданства РФ за нарушение присяги



Законопроект, направленный на обязательное исполнение новыми гражданами РФ обязанности по защите Отечества, был внесен в Госдуму накануне группой депутатов от всех фракций во главе с председателем Думы Вячеславом Володиным. Поправками дополняется закон "О гражданстве РФ".



Согласно действующим нормам, основанием для прекращения гражданства России является в том числе сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию РФ и законы страны, что выражается в совершении преступлений или действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ. Нововведение дополняет эту норму положением о том, что неисполнение законодательства РФ выражается в том числе и в неисполнении обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.



Документ также обязывает органы внутренних дел направлять в реестр воинского учета данные о мужчинах, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ, перед принесением ими присяги гражданина РФ и получением российского паспорта. Соответствующими изменениями дополняется закон "О воинской обязанности и военной службе". Так, органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны "предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе в государственный информационный ресурс, сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения Присяги гражданина Российской Федерации".



Как напоминали депутаты в пояснительной записке, сегодня иностранцы и лица без гражданства, приобретающие гражданство РФ, обязаны встать на воинский учет по месту жительства. Однако, указывали они, "широкую огласку получают факты, когда после получения гражданства РФ такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности". "Подобные примеры вызывают массовое возмущение населения, что негативно влияет на социально-общественные настроения, подрывает авторитет института гражданства, способствует неуважению к закону, в том числе среди "новых граждан", - говорится в пояснительной записке к документу.



Как отметила в ходе обсуждения документа на пленарном заседании один из его авторов, вице-спикер Госдумы и глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, "введение требований о постановке на воинский учет до принесения присяги является абсолютно логичным, вытекающим из положения конституции нашей страны и согласованным с точки зрения общей концепции и логики статуса гражданства РФ".



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