Над Донецком сбит российский Ми-8: есть погибшие и раненые

20:26 31.07.2024

"Это не дрон". Что известно о возможном ЧП с Ми-8 в районе Донецка



Военкоры сообщили об атаке ВСУ в районе Донецка, в результате которой якобы сбит российский военно-транспортный вертолет Ми-8. По словам автора канала Colonelcassad Бориса Рожина, при атаке использовали дрон, но позднее появились сообщения, что вертолет был сбит из системы HIMARS. Информации от Минобороны не поступало. Кто и что говорит о случившемся - в материале RTVI.



Николай Костикин, Бюро военно-политического анализа - RTVI

Информация по дрону, скорее всего, некорректна, однако гибель [вертолета], судя по всему, да, подтверждена. Пока нет официальных комментариев от Министерства обороны, однако, скорее всего, можно говорить о том, что вертолет сбит на месте взлета или при взлете, когда он наиболее уязвим.



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Судя по сообщениям военкоров, это не дрон. Случай нападения дронами-камикадзе на вертолет - не первый. Есть зафиксированные видеосвидетельства подобных атак. Летчиков предупреждают об опасности, они к ним готовы, поэтому предыдущие атаки были безрезультатны. В этот раз в ситуации следует разобраться.



Владимир Гундаров, капитан 1 ранга в запасе - RTVI

Раньше вертолеты, наоборот, охотились на беспилотники, а вот чтобы беспилотники на вертолеты - это какой-то нонсенс.



Василий Дандыкин, капитан 1 ранга в запасе - RTVI

Я знаю, что была атака, но не могу подтвердить. Мы можем только предполагать. И потом - что за дрон, как это все произошло…



Colonelcassad (Борис Рожин)

В районе Донецка у нас сегодня потеря, противник с помощью дрона сбил военно-транспортный вертолет Ми-8. Есть погибшие и раненые.



Воевода Вещает (летчик вертолета Ка-52 Алексей Воевода)

Вчера написали о попытках противника работать дронами по нашей армейской авиации. К сожалению, предварительно, сегодня у них это получилось. Подловили Росгвардейскую "восьмерку". Подловили в момент взлета. Причем дальность от ЛБС [линии боевого соприкосновения] ну очень существенная. […]



Переговорил с человеком, который был на месте уже сейчас. Не дрон. Хаймарс. Раненым парням скорейшего выздоровления.



Aviahub

Был не ФПВ, накрыли вертолет химарем во время взлета…



Военный осведомитель

Сообщается о потере над Донецком вертолета Ми-8 c ранеными на борту.



Fighterbomber

Про Ми-8 все так. К сожалению. Будем жить…



Helicopterpilot

К сожалению… Летчики не погибают, они улетают и не возвращаются. "Правому" и всем выжившим скорейшего выздоровления.