Украина получила первую партию американских истребителей F-16

20:36 31.07.2024

Украина получила первую партию американских истребителей F-16, которые были переданы странами НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



Собеседники агентства указали, что количество прибывших на Украину самолетов "небольшое".



Кроме того, источники отметили, что им неизвестно, смогут ли украинские пилоты сразу использовать полученные самолеты.



Как ранее сообщала "Свободная Пресса", в Польше раскрыли, какой ужас ждет простых украинцев из-за F-16.