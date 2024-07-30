Журналисты телеканала Al-Jazeera аль-Гуль и аль-Рифи погибли в результате израильского удара в Газе

20:42 31.07.2024

Максим Макарычев

Телеканал Al Jazeera сообщил, что два журналиста погибли в результате израильского нападения на сектор Газа. Базирующаяся в Катаре телекомпания назвала их имена: тележурналист Al Jazeera Arabic Исмаил аль-Гуль и его оператор Рами аль-Рифи.

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Репортеры находились в лагере беженцев Шати к западу от города Газа, чтобы снять репортаж из дома Исмаила Хании, политического лидера ХАМАС, убитого рано утром в среду в Иране в результате нападения, ответственность за которое группировка возложила на Израиль.



Мохамед Моавад, главный редактор Al Jazeera Arabic, заявил, что нападение было совершено на съемочную группу, поскольку они "мужественно освещали события на севере Газы". По его словам, Исмаил был известен своим профессионализмом и преданностью делу, привлекая внимание мира к ситуации в Газе.



Израиль пока не прокомментировал ситуацию. По данным комитета по защите журналистов, среди погибших с октября 2023 года - не менее 111 журналистов и работников СМИ.